Na evropských kolejích se zabydlují bateriové vlaky. Hitachi Rail dodal italskému státnímu dopravci prvních dvacet souprav

Snahy o snížení emisí se přirozeně nevyhýbají ani železnici, a tak není divu, že dopravní společnosti napříč Evropou hledají různé způsoby, jimiž by mohly nahradit neekologické dieselové lokomotivy. Hned v několika státech se v současnosti testují vlaky na vodíkový pohon, řada výrobců se ale soustředí i na spuštění elektrických souprav, které mohou část cesty mimo troleje urazit díky zabudovaným bateriím.

Ze závodu společnosti Hitachi v toskánském městě Pistoia tak nedávno vyjela 20členná flotila vlaků Masaccio, jež jsou známé pod názvem Blues. Jedná se o první fázi projektu za celkem 1,23 miliardy eur (více než 29 miliard korun), díky němuž má italský národní dopravce Trenitalia převzít na 135 bateriových souprav, které budou cestujícím sloužit v Kalábrii, Furlansko-Julském Benátsku, Laziu, Toskánsku i na ostrovech Sicílie a Sardinie.

Konkrétně ve zmíněné Kalábrii jezdí nové vlaky na tratích vedoucích po pobřeží Jónského moře, zatímco na sicilských trasách spojují Katánii a Palermo, tedy dvě největší města na ostrově, s významnými přístavy Messina a Syrakusy. Zatím se ale vzhledem k nízkému počtu souprav jedná spíše o jakýsi testovací provoz, takže na daných tratích budou nadále k vidění i ostatní druhy vlaků.

Dobíjení probíhá i za jízdy

Třívozové a čtyřvozové jednotky s kapacitou 300 míst jsou hybridní, dokáží tedy jezdit na bateriový, elektrický a dieselový pohon. Flotila je vyrobená z 93 procent z recyklovatelných materiálů a navržena tak, aby snížila emise uhlíku a spotřebu paliva o zhruba 50 procent oproti klasickým dieselovým vlakům. „Je to vůbec poprvé, kdy jsou baterie použity jako takto významný zdroj energie u vlaků, které vozí cestující v běžném provozu,“ uvedli podle CNN zástupci společnosti Trenitalia.

Soupravy dokáží na bateriový pohon ujet pouze krátkou vzdálenost, zhruba 15 kilometrů, i tak to má ale pomoci snížit škodlivé výpary a hluk hlavně při průjezdu hustě zastavěnými oblastmi. Baterie se navíc mohou dobíjet za jízdy pomocí pantografu nebo při brzdění, přičemž celý proces lze během každé cesty opakovat vícekrát. Maximální rychlost vlaku dosahuje 160 kilometrů v hodině.

Cílem je odstranění neekologických dieselů

Pokud se provoz italských jednotek osvědčí, už brzy by mohly přinést dlouho očekávanou změnu na železnicích po celém kontinentu. Přibližně 40 procent všech evropských tratí totiž nemá troleje, což mimo jiné znamená, že více než polovinu vlaků pohání motorová nafta.

Jen v Itálii jsou aktuálně přes čtyři tisíce kilometrů neelektrifikovaných železnic, zatímco ve zbytku kontinentu jsou to pak celé desítky tisíc. Mnohé z těchto tratí jsou přitom pro ekonomiku daných regionů klíčové, takže by jejich elektrifikace smysl dávala. Tedy pakliže by se nejednalo o tak nákladný projekt – což je ostatně i jeden z důvodů, proč by k ní státy nemusely přistoupit ani během příští dekády.

A právě tato skutečnost hraje vlakům s kombinovaným bateriovým pohonem, respektive jejich výrobcům náramně do karet. Nabízejí totiž řešení, které může výrazně pomoci s dekarbonizací osobní železniční dopravy téměř okamžitě. Samotná společnost Hitachi pak navíc upozorňuje, že její jednotka je zatím pouze první verzí této perspektivní technologie. Další model Masaccia má vyjet na koleje už za dva roky, přičemž se předpokládá, že jeho baterie budou o poznání výkonnější a dokážou překonat vzdálenost i více než sto kilometrů.