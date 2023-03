Na chatu už ve čtvrtek? Čtyřdenní pracovní týden se českým firmám vyplatí, jeho zavedení je ale stále spíše výjimkou

Čtyřdenní pracovní týden možná většině Čechů zní jako hudba vzdálené budoucnosti, každým rokem ho ale využívá stále více tuzemských společností. Jejich celkový počet je sice pořád poměrně nízký, i ze zahraničních zkušeností však vyplývá, že v budoucnu by se tento benefit mohl stát mnohem obvyklejším. Téměř všechny firmy, které tuto novinku vyzkoušely, u ní totiž zůstaly.

Jednou z nich je třeba česká společnost SAB Finance zabývající se devizovými transakcemi pro firemní klientelu. Hlavním důvodem pro zavedení čtyřdenního pracovního týdne byla motivace poskytnout zaměstnancům prostor pro kvalitně strávený čas mimo práci. Firma pak díky tomu měla získat více odpočaté a lépe motivované lidi.

Na počátku zavedení tohoto benefitu byl ve firmě realizován pilotní provoz pro sledování případných dopadů inkriminované změny na výkonnost. „Dnes můžeme říct, že v SAB Finance čtyřdenní pracovní cyklus funguje již více než rok a firma s necelou stovkou zaměstnanců neztratila na své efektivitě vůbec nic. To potvrzuje i loňský rekordní zisk ve výši 268 milionů korun před zdaněním. Zaměstnanci jsou spokojenější, než byli dřív, protože mají dostatek volného času na všechny své aktivity,“ uvedla vedoucí HR oddělení SAB Finance Denisa Hábrová.

Právě zmiňovaná spokojenost zaměstnanců se samozřejmě odráží na mnohem nižší fluktuaci. „Naše firma je i díky tomu na trhu velmi žádaným zaměstnavatelem. Zájemci o práci vědí, že za aktivní přístup budou odměněni na české poměry velmi nadstandardním benefitem. Můžeme tedy potvrdit, že čtyřdenní pracovní týden se nám vyplatil. Pokud o jeho zavedení uvažují další společnosti, přeji jim především odvahu ten krok udělat,“ doplnila Hábrová. Ta nově získaný volný čas tráví hlavně se svou rodinou.

Nejoblíbenější benefit

Další společností, která v posledních letech tento benefit zavedla, je digitální agentura Sherpas. I jejich motivací bylo především zlepšení spokojenosti svých zaměstnanců. „Našim cílem bylo hlavně lepší vyvážení pracovního a osobního života. Chtěli jsme si zkusit, jestli dokážeme být v plánování našich aktivit natolik efektivní, abychom mohli pátky považovat za volnější dny. Domnívám se, že se nám to povedlo,“ řekl ředitel marketingového oddělení Sherpas Michal Mládek.

Tohoto konceptu se tak firma drží již třetím rokem. Samozřejmě je ale nutné dodržovat určitá pravidla spojená především s dostupností zaměstnanců v případě potřeby. „Nějaké významné nevýhody nepozorujeme, všechno je to o tom naučit se být co nejefektivnější a mít silnou osobní zodpovědnost. Jde navíc o velmi silný benefit na pracovním trhu především ve vztahu k udržení klíčových zaměstnanců,“ vysvětlil Mládek.

Již před časem zavedli čtyřdenní pracovní týden rovněž ve společnosti Citfin zabývající se zahraničním platebním stykem a devizovými službami. S výjimkou období během pandemie covidu mohli její zaměstnanci tuto výhodu využívat už od roku 2018. Podle mluvčího Tomáše Volfa se přitom jedná o vůbec nejoblíbenější benefit ze všech, které jeho společnost nabízí.

„Je ale podstatné uvědomit si, že čtyřdenní pracovní týden musí být přínosem jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. V Citfinu na něj mají nárok lidé na byznysových pozicích po splnění finančních plánů. To totiž má svým výkonem přímý vliv na hospodaření celé firmy. Naopak u administrativních složek absenci této výhody kompenzujeme takzvanými sickdays. Benefit každopádně chceme nabízet dál, protože motivace ke splnění plánů, a tedy k možnosti mít pouze čtyřdenní pracovní týden, je u výkonových pozic vysoká,“ podotkl Volf.

Lidé chtějí hlavně zkrácený úvazek

I přes pozitivní zkušenosti většiny firem je čtyřdenní pracovní týden v Česku stále velmi výjimečný. „Bohužel k tomu zatím nejsou k dispozici žádná data, je to ale velmi okrajový fenomén. Možnost pracovat 32 hodin během čtyř dní a ideálně za plnou mzdu by si lidé asi líbit nechali. Firem, které to nabízejí, je ovšem jako šafránu,“ nechal se slyšet analytik trhu práce Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC provozující portály Jobs.cz a Práce.cz

V Česku se tak podle něj řeší spíše částečné úvazky, kdy lidé pracují například čtyři až šest hodin denně po pěti dnech v týdnu: „To u nás hodně chybí, ačkoliv poptávka ze strany lidí je po tom veliká. Týká se to třeba těch, kteří jsou dnes z pracovního trhu doslova vytlačeni kvůli péči o někoho blízkého, takže nemohou z časových důvodů pracovat na plný úvazek.“

Rozhodně se však dá očekávat, že čtyřdenní pracovní týden bude každý další rok objevovat stále více tuzemských i zahraničních firem. Svědčí o tom třeba data z nedávného britského experimentu, o kterém informovala agentura Reuters. Zaměstnanci 61 společností ve Spojeném království od června do prosince 2022 pracovali v průměru 34 hodin během čtyř dnů, přičemž vydělávali stále stejný plat. Dvaadevadesát procent zúčastněných firem se přitom rozhodlo, že chtějí v tomto režimu pokračovat. Stejně jako v Česku také v Británii ocenili hlavně snížení fluktuace a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.