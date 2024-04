Muzikanti vs. umělá inteligence. Otevřený dopis proti jejímu zneužívání podepsali Billie Eilish, Jon Bon Jovi či Katy Perry

Známí hudební interpreti už delší dobu upozorňují na hrozby spojené s umělou inteligencí (AI). Nyní podle CNN dokonce dvě stě z nich podepsalo otevřený dopis proti jejímu zneužívání, za kterým stojí nezisková organizace Artist Rights Alliance. Vyšel tento týden v online podobě a vyzývá vývojáře, technologické společnosti i streamovací platformy, aby přestali AI používat k porušování práv umělců.

Aktuální prohlášení tak potvrzuje fakt, že umělá inteligence zřejmě nebude mít vliv pouze na hudební branži, ale promítne se do celého zábavního průmyslu i do světové ekonomiky. Technologie se přitom stále vyvíjí a její možnosti rostou, avšak vázne edukace uživatelů, kteří jí tak nemusí rozumět. Dopis proto upozorňuje na hrozby spojené s klonováním hlasů, deepfakes a nezodpovědným chováním, kdy se jednotlivci i firmy snaží vyhnout licenčním poplatkům nebo nástroje AI trénují podle lidských hudebníků bez jakéhokoliv povolení.

„Věříme, že pokud je umělá inteligence používána zodpovědně, má obrovský potenciál pro rozvoj lidské kreativity a dává prostor novým vzrušujícím zážitkům pro hudební fanoušky na celém světě. Některé platformy a vývojáři ale bohužel využívají AI k bojkotu kreativity a ztěžují práci samotným autorům, interpretům i držitelům autorských práv,“ stojí v dopise.





Boj za autorská práva a spravedlivé odměny

Mezi stovkami signatářů jsou skladatelé, celebrity i přední zábavní společnosti. Nechybí ani tak zvučná jména jako Bilie Eilish, Camila Cabello, Imagine Dragons, Katy Perry, Nicki Minaj, Pearl Jam, R.E.M, Sheryl Crow, Stevie Wonder či Jon Bon Jovi. A dokonce se zapojilo také několik dědiců již zesnulých autorů, například Boba Marleyho a Franka Sinatry. Všichni přitom mají společný cíl, a sice ochránit svá práva a získat odměny za skladby, které k různým účelům využívá AI.

Výkonná ředitelka neziskové organizace ARA Jen Jacobsenová v prohlášení uvedla, že hrozby umělé inteligence zhoršují již tak těžké pracovní podmínky umělců. „Hudebníci už ve světě streamování jen těžko vyjdou s penězi a nyní musí konkurovat ještě hudbě generované AI,“ řekla CNN a zároveň varovala před neetickým použitím těchto nástrojů k nahrazení lidských interpretů, což „může znehodnotit celý hudební ekosystém z pohledu umělců i fanoušků“.

Umělci chudnou, zatímco trh s AI roste

Strasti muzikantů potvrzuje i lednová studie vypracovaná neziskovými organizacemi z Německa (GEMA) a Francie (SACEM), které zastupují autory, skladatele a vydavatele hudby. AŽ 71 procent respondentů přiznalo, že má z umělé inteligence obavy. Přibližně 35 procent dotázaných ale zmínilo, že AI už při tvorbě nějakým způsobem používá, zatímco téměř 95 procent účastníků pak žádalo vyšší transparentnost při vývoji AI.

Do průzkumu se zároveň zapojili také odborníci, kteří předpovídají výrazný pokles příjmů hudebníků už v příštích čtyřech letech. Dosáhnout by mohl až 27 procent, což odpovídá 2,9 miliardy dolarů, tedy asi 68 miliardám korun. Naopak hodnota trhu s hudbou generovanou umělou inteligencí by měla do roku 2028 překročit částku tří miliard dolarů (70 miliard korun).