Japonští vědci testují unikátní lék, díky němuž by lidem mohly vyrůst nové zuby

S přibývajícím věkem se zdravotní problémy obvykle kupí. Jedním z těch nejběžnějších je částečná či dokonce úplná ztráta zubů. Takzvaným edentulismem (česky bezzubostí) trpí podle nedávné vědecké studie asi 353 milionů lidí, přičemž ve věkové skupině nad 90 let jde dokonce až o 40 procent celé populace.
Jediným řešením, které dosud mohli lékaři pacientům nabídnout, byly umělé zuby či celá zubní protéza. Obvykle používané levnější náhrady ovšem nejsou příliš komfortní, zatímco ty nejdražší a nejkvalitnější implantáty zase mohou vyjít až na stovky tisíc korun, což přesahuje finanční možnosti velké části lidí.
Japonští vědci z Univerzity v Kjótu a stomatologického oddělení výzkumného ústavu Nemocnice Kitano v Ósace proto v uplynulých letech intenzivně pracovali na vývoji léku, který by dokázal růst zubů obnovit. Jejich řešení se přitom podle Popular Mechanics zatím osvědčilo, a v současnosti už probíhají první testy přímo na lidských pacientech.
„Chceme udělat něco pro ty, kteří trpí ztrátou nebo úplnou absencí zubů. I když dosud neexistovala žádná léčba, která by poskytovala trvalé vyléčení, naše očekávání ohledně růstu zubů u lidí jsou aktuálně skutečně vysoká,“ řekl stomatolog Katsu Takahaši, jeden z vedoucích výzkumu.
Klíčem je potlačení proteinu
Nový japonský výzkum se zaměřil na specifický protein s názvem Uterine sensitization-associated gene-1 (USAG-1), u něhož bylo už před lety prokázáno, že zpomaluje růst zubů u fretek a myší. Vědci se tedy pokoušeli najít nějakou protilátku, jež by narušila interakci mezi USAG-1 a molekulami známými jako kostní morfogenetický protein (BMP), které rozhodujícím způsobem ovlivňují vývoj a růst naší kosterní soustavy včetně zubů.
„Věděli jsme, že potlačení USAG-1 růstu zubů rozhodně prospěje. Nevěděli jsme ale, zda to bude stačit na vytvoření zubů nových. Naději nám poskytly předchozí testy u fretek a myší, které mají podobné uspořádání zubů jako lidé,“ vysvětlil Takahaši, podle něhož se u obou zvířat podařilo stimulovat vývoj nových zubů bez jakýchkoliv závažných vedlejších účinků.
Testy na lidech jsou zatím úspěšné
Po prvotním úspěchu se japonští vědci rozhodli zopakovat test i u lidí. V rámci nové studie byla 30 osobám ve věku od 30 do 64 let podána injekce, která potlačuje USAG-1, a tím zajišťuje růst chybějících zubů. Hlavním cílem testu je samozřejmě ověřit bezpečnost celé metody a možné vedlejší účinky, kromě toho ale výzkumníci chtějí nalézt i ideální dávkování.
Schválení přelomového léku je samozřejmě během na dlouhou trať, a to hlavně z důvodu zamezení jakýmkoliv zdravotním rizikům. Přesto zatím vědci hlásí, že během testů na lidech k žádným komplikacím nedošlo a že lék zároveň potvrzuje svoji účinnost. Už brzy jej proto chtějí vyzkoušet i na další skupině, a to konkrétně na dětech ve věku od dvou do sedmi let, kterým chybí alespoň čtyři zuby.
Pokud se i během dalších testů potvrdí, že nový lék je skutečně účinný a bezpečný, bude se bez nadsázky jednat o revoluci v celém oboru stomatologie. Japonští vědci přitom věří, že k běžným pacientům by se jejich injekce mohla dostat už v roce 2030.