Máš startup? Tak ještě přidej vlastní tryskáč. Majitelé private jetů jsou čím dál mladší a platí to po celém světě

Společnost JetCraft, jež se zabývá prodejem soukromých tryskáčů, přišla se zajímavým zjištěním. Z jejích dat, na která se odkazuje americký časopis Forbes, totiž vyplývá, že průměrný věk lidí vlastnících tato letadla se v poslední době neustále snižuje. V nejnižší věkové kategorii jich firmě přibylo natolik, že nyní tvoří jádro klientské základny. Do ní sice patří i pětačtyřicátníci, faktem každopádně zůstává, že celé řadě z nich ještě nebylo ani třicet.

„Od roku 2018 do roku 2023 stoupl podíl zákazníků do 45 let o 28 procent. Navíc jde o trend, který by měl pokračovat i v dalších letech,“ řekl Forbesu majitel a předseda správní rady JetCraft Jahid Fazal-Karim.

Převládají majitelé AI a fintech startupů

Důvodem „omlazení“ klientů je pravděpodobně rozvoj odvětví, kde se dá velmi rychle zbohatnout. Zatímco v předchozích desetiletích private jetům vévodili majitelé ropných nebo textilních společností, nyní to jsou spíš zástupci startupů zaměřených na moderní technologie. Ať už se jedná o vývojáře umělé inteligence (AI), nebo fintech společnosti, které pracují například s kryptoměnami. Právě jejich šéfové často hodně cestují a soukromá letadla si pronajímají, nebo je rovnou kupují. V určitém okamžiku se jim totiž vlastní stroj vyplatí i finančně.





„Pokud nalétáte tři sta nebo čtyři sta hodin ročně, je lepší private jet vlastnit,“ vysvětlil Fazal-Karim s tím, že pronájem nikdy takovou flexibilitu zajistit nedovede. Dodal navíc, že nejvíce u jeho společnosti nakupují Američané, pro které je pořízení soukromých tryskáčů i daňově výhodné.

Největší trh se soukromými letadly se podle Fazala-Karima nachází na Floridě, v Los Angeles, San Franciscu nebo New Yorku. V Asii pak vlastníci private jetů pocházejí hlavně z Indonésie, Malajsie nebo Thajska, ale čím dál častěji také z Číny.

Udržitelnost řeší hlavně Evropané

Ve srovnání se svými rodiči nejsou mladí Asiaté tolik konzervativní, takže pokud například zdědí firmu, rádi si dopřejí luxus právě v podobě soukromého létání. Témat udržitelnosti údajně tolik neřeší – na rozdíl od Evropanů: „Ti, když si vybírají letadlo, tak se skutečně zajímají o to, které z nich je nejvíce ,eko‘, kontrolují emise oxidu uhličitého a množství spáleného paliva.“

Jedno mají ale všichni přeci jen společné, a sice že cestovat běžnými komerčními linkami by v jejich případě bylo poněkud nepraktické. „Tito lidé nemohou ztrácet hodiny na letišti, jinak by nestihli všechny své schůzky. A podle mě si díky vytváření desítek, nebo i stovek tisíc pracovních míst soukromé létání zaslouží,“ doplnil Fazala-Karima s tím, že dle jeho názoru bude podíl „mladších“ majitelů tryskáčů v příštích letech růst i nadále.

„Jak jsem řekl, je to ze dvou důvodů. Jednak v rámci rodinného podnikání dochází ke střídání generací. A mladší generace má tendenci kupovat si letadla častěji než jejich rodiče a prarodiče. A zároveň bude docházet k utváření a rozvoji nových odvětví – hodně se teď mluví například o AI. V příštích třech čtyřech pěti letech vytvoří AI velmi rychle spoustu nových miliardářů a úspěšných lidí. A ti budou mladší, nebudou to žádní šedesátníci,“ uzavřel majitel JetCraft.