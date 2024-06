Made in South Korea? Auto, které dal Putin Kimovi, vyrábí firma závislá na importu součástek od „úhlavního nepřítele“

Svět je někdy plný paradoxů. A může to platit třeba i ve vrcholné politice. Nedávná návštěva ruského vůdce Vladimira Putina totalitní Severní Koreje měla mimo jiné světu ukázat, že režimy těchto jaderných mocností, které pojí společný odpor vůči Západu, jsou si blíž než kdy dřív. Ostatně, Putin se svým protějškem Kim Čong-unem v Pchjongjangu podepsali řadu dohod, z nichž dokonce jedna slibuje vzájemnou pomoc v případě napadení.

Na důkaz toho, jak nadstandardním vztahům se obě země nyní těší, obdaroval šéf Kremlu severokorejského diktátora již několik měsíců před svou návštěvou novou obrněnou limuzínu – a v červnu od něj Kim obdržel další, byť v lehce odlišné variantě. V obou případech se jednalo o vůz Aurus Senat ruské výroby, s nímž se oba během Putinova pobytu v severokorejském hlavním městě projeli po tamních ulicích.

Zdroj: YouTube.com

Otázkou však je, do jak velké míry je ona ruská výroba skutečně ruská, neboť jak uvádí zpravodajská agentura Reuters, firma, která za tímto vládním speciálem stojí, je závislá na dovozu součástek ze Západu. Což je sice všeobecně známý fakt, méně se však vědělo, že některé mají pocházet dokonce z Jižní Koreji, tedy země, jež je na Kimově seznamu nepřátel na úplně první pozici.





Od Jižní Koreje po Itálii

Reuters svá tvrzení opírá o celní záznamy, které má k dispozici. Ty se vztahují na období let 2018 až 2023, přičemž dovezené součástky použité na výrobu zmíněných vozů Aurus a také motocyklů, jež firma rovněž produkuje, mají mít hodnotu minimálně 34 milionů dolarů.

Outstream Placeholder

Konkrétně z Jižní Koreje pak automobilka Aurus Motors dovážela části karoserie, různé senzory, programovatelné kontrolky a spínače a některé další součástky. Celková hodnota tohoto zboží měla dle Reuters činit 15,5 milionu dolarů. Další zboží pak ruská firma importovala z Číny, Indie, Turecka, Itálie a některých ostatních států Evropské unie.

Nutno podotknout, že i když k dovozu v objemu 16 milionů dolarů došlo až poté, co ruská vojka v únoru 2022 napadla Ukrajinu, o porušení mezinárodních sankcí se nejednalo. Ze strany Spojených států byla totiž dotčená automobilka sankcionována teprve až od dva roky později.

Aurus, nebo Rolls-Royce?

Putin svoji limuzínu Aurus Senat, jež nikoliv zdánlivě a náhodně připomíná automobil Rolls-Royce Phantom, použil poprvé v roce 2018. Ta, kterou jezdí nyní, ovšem představuje její modernější verzi, přičemž dle dostupných informací jí ruský vůdce jezdí teprve od letošní inaugurace. Jako taková se přitom vyrábí již od roku 2021, a sice v závodě v Tatarstánu ležícím asi tisíc kilometrů východně od Moskvy. Ještě v průběhu letoška by se každopádně měla produkce rozběhnout také v bývalé továrně Toyoty v západoruském Petrohradu.

Že některé díly „ruského“ obrněného vozu mohou skutečně být například jihokorejské, potvrdilo Reuters i samotné vedení společnosti Kyungki Industrial Co, která představuje jednoho z tamních výrobců průmyslového vybavení. Firma podle něj dodávala ruské automobilce součástky a činí tak i nadále. Rizika spojeného s porušováním sankcí se prý nebojí, ačkoliv žádný další komentář na toto téma agentuře nedala.

Další jihokorejské firmy, jež patří mezi hlavní dodavatele dílů ruské automobilce – konkrétně společnosti BYT CO LTD a Enertech International Inc. – na žádost o komentář Reuters nezareagovaly. Stejně tak jako italský výrobce plastových součástek Ilpea Spa. A co se týče dalšího zahraničního exportéra, podniku Rain Electronics, ten podle všeho na adrese své hongkongské pobočky, uváděné na vlastních webových stránkách, vůbec nepůsobí, a tudíž se zde novinářům nikoho z managementu za účelem poskytnutí komentáře zastihnout nepodařilo.