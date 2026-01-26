Macron se v Davosu postaral o nečekanou senzaci. Jeho sluneční brýle vyvolaly kromě spekulací i nákupní horečku

Hlavním tématem nedávno skončeného Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu byla geopolitika, a to zejména kvůli snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa získat pro USA Grónsko. Řadu účastníků ale kromě projevů světových lídrů zaujaly i sluneční brýle prezidenta Francie Emmanuela Macrona. Díky zrcadlovým sklům v nich mnohým připomínal legendárního Mavericka z filmu Top Gun v podání Toma Cruise, a protože je navíc za celý den ani jednou neodložil, okamžitě se objevily spekulace, co je jejich skutečnou příčinou.
Někteří uživatelé sociálních sítí sázeli podle deníku The Guardian, s trochou nadsázky, na zranění v boxerském ringu, jiní měli za to, že se tak snaží uniknout Trumpově pohledu nebo se nechává inspirovat další Cruisovou filmovou franšízou a snaží se zvládnout takřka nemožné – tedy přesvědčit šéfa Bílého domu, aby si přestal Grónsko nárokovat a zrušil dodatečná cla na evropské země. Další vysvětlení nabídl expert na komunikaci Philippe Moreau Chevrolet. On sám prý v brýlích od francouzské značky Henry Jullien viděl jasný symbol vzdoru odkazující k aktuálně napjatým vztahům mezi Paříží a Washingtonem.
Ve skutečnosti ale byla příčina mnohem prozaičtější než úvahy diskutujících na internetu. Sám francouzský prezident totiž vzápětí potvrdil, že má pouze prasklou cévku v oku, což je naprosto banální záležitost. Ani on se nicméně neubránil sklouznutí ke klišé, když při vysvětlování celé záležitosti francouzským vojákům zmínil píseň kapely Survivor z filmu Rocky III se Sylvestrem Stallonem. V ní se totiž zpívá o oku tygra (Eye of Tiger), které má značit odhodlání.
Reklama, kterou si za peníze nekoupí
Žerty stranou. Faktem je, že svou přítomností v Davosu prokázal Macron výrobcům brýlí z departmentu Jura ve východní Francii, kteří se na tento segment specializují už více než 100 let, obrovskou službu. „V první chvíli jsem řekl jen: ,Páni! Byl to výjimečný den a velmi mě těší, že si francouzský prezident vybral právě naše brýle‘,“ přiznal pro The Guardian Stefano Fulchir, prezident italské společnosti iVision Tech, jež Henry Jullien vlastní. O všem se údajně dozvěděl až od francouzských optiků, kteří mu během konání Světového ekonomického fóra volali a zdůvodňovali enormní nápor na webu.
Macronova kancelář firmu poprvé kontaktovala už v roce 2024. A to s žádostí o zakoupení slunečních brýlí Pacific S 01 Double Gold v hodnotě 659 eur (zhruba 16,5 tisíce korun). První měly být diplomatickým darem u příležitosti summitu G20, ale druhé chtěl Macron přímo pro sebe. „Odpověděl jsem, že mu jeden pár rád pošlu, ale odmítl. Nechtěl je přijmout jako dárek a trval na zaplacení. Přitom se velmi zajímal o to, jestli byly brýle kompletně vyrobeny ve Francii,“ vzpomínal Fulchir.
Luxusní brýle ruční výroby
Italská iVision koupila značku Henry Jullien v roce 2023, tedy po 102 letech od jejího založení. Továrna v Lons-le-Saunier ležící mezi Ženevou a Dijonem má i dnes jen zhruba deset zaměstnanců, za rok nicméně dokáže vyprodukovat kolem tisíce kusů slunečních brýlí.
Ty se vyrábějí a sestavují ručně tradiční technikou, jež nespočívá v klasickém pokování, nýbrž ve spojování zlata s kovovým základem, což zvyšuje odolnost brýlí vůči poškození. „Nejedná se o běžné brýle, ale o luxusní doplněk, který se jen tak nerozbije a bude vám sloužit dlouhé roky. Je to investice jako šperk nebo hodinky,“ upřesnil Fulchir s tím, že modře zbarvené čočky s UV filtrem pocházejí od společnosti Dalloz, která rovněž sídlí v departmentu Jura.
Brýle jsou nicméně k dostání i daleko za hranicemi Francie, neboť iVision Tech je distribuuje optikům po celém světě. A tak asi nikoho nepřekvapí, že krátce po Macronově výstupu se kolem nich strhla opravdová nákupní horečka, která vystřelila akcie italského výrobce do nebes.
Jak uvedla agentura Reuters, minulý čtvrtek, tedy v den prezidentova projevu v Davosu, se zhodnotily o 28 procent, což znamenalo nárůst tržní kapitalizace společnosti o asi 3,5 milionu eur. A jejich rally navíc pokračuje i nadále – zatímco před čtyřmi dny se akcie prodávaly za cenu 1,6 eura za kus, v pondělí ráno byly takřka již o jedno euro dražší.