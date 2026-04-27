Kvůli válce v Íránu už zdraží i sex. Největší světový výrobce kondomů Karex zvažuje navýšení jejich ceny až o 30 procent

Největší světový výrobce kondomů zvažuje, že v blízké době podstatně zdraží své výrobky. Kvůli válce v Íránu totiž došlo k uzavření Hormuzského průlivu, což výrazně narušilo přepravu materiálů a surovin používaných při výrobě kondomů. Malajsijská společnost Karex tedy oznámila, že bude pravděpodobně nucena zvýšit své ceny o 20 až 30 procent.
„Situace je rozhodně velmi křehká, ceny materiálů jsou opravdu vysoké. Nemáme tedy jinou možnost než rostoucí náklady přenést na naše zákazníky,“ řekl agentuře Reuters šéf společnosti Karex Goh Miah Kiat. Výsledná míra zdražení přitom podle něj závisí hlavně na tom, jak dlouho narušení dodavatelských řetězců potrvá.
Zdražení materiálů a surovin se podle šéfa Karexu týká prakticky všeho, co jeho firma potřebuje. Od začátku války vzrostla například cena syntetického nitrilového kaučuku používaného při výrobě kondomů, zdražily ale rovněž obalové materiály a lubrikanty, jako je třeba silikonový olej.
Délka přepravy se zdvojnásobila
Společnost Karex má skutečně významný vliv na celé odvětví prezervativů, jelikož stojí za výrobou značek jako Durex, Carex nebo ONE Condoms, přičemž ročně dokáže vyprodukovat přes pět miliard kondomů, které vyváží do 130 zemí světa včetně České republiky. Firma ale vyrábí rovněž lubrikanty a různé latexové či silikonové zdravotnické nástroje, jako jsou třeba rukavice, katetry a návleky na ultrazvukové sondy.
Kromě samotného problému s dodávkami materiálů má za zdražením stát i fakt, že kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu dochází ke zpožděním v přepravě již vyrobených kondomů. Zásilky Karexu do destinací, jako je Evropa nebo Spojené státy, nyní dorazí téměř za dva měsíce, ačkoliv ještě začátkem letošního roku to byl pouhý měsíc.
„Aktuálně má naše společnost dostatek zásob kondomů na několik měsíců. Problém ale je, že stále více kondomů se nachází na lodích, a ještě nedorazily do cíle, ačkoliv je po nich značná poptávka,“ doplnil Goh. Při naplnění pesimistického scénáře tedy může dojít k tomu, že některé části světa nebudou mít dostatek kondomů pro uspokojení spotřebitelské poptávky.
Situaci zhoršují i americká cla
Kdy přesně ke zdražení kondomů dojde, zatím Goh nespecifikoval. Malajsijská firma má po celém světě několik dceřiných společností, které pomáhají se zásobováním jednotlivých trhů, takže bude záležet i na konkrétní situaci každé z nich.
Třeba americká firma Global Protection Corporation, jež rovněž spadá pod Karex, zatím zdražení kondomů neplánuje. Její ředitel Davin Wedel ale zároveň CNN řekl, že pokud Hormuzský průliv zůstane uzavřený delší dobu, navýšení ceny bude nevyhnutelné. Už nyní má totiž firma problémy kvůli dovozním clům, které zavedl americký prezident Donald Trump.
„Současná situace je jako přilévání oleje do ohně. Nebyli jsme totiž schopni zvýšit ceny ani snížit náklady natolik, abychom pokryli zvýšené výdaje na cla. Naším cílem zůstává udržet kondomy v prodeji za dostupné ceny, ale kvůli konfliktu na Blízkém východě nyní hrozí, že tento úkol nezvládneme splnit,“ uzavřel Wedel.