Košík.cz expanduje do dalšího bulharského města. Nově bude působit ve Varně, kde počítá i s nákupy turistů

Češi, kteří tráví dovolenou na bulharských Zlatých Píscích, si mohou objednat dovážku potravin podobně, jako jsou zvyklí doma. Město Varna i s aglomerací do vzdálenosti desítek kilometrů totiž nově obsluhuje online supermarket Košík.cz, respektive jeho bulharská odnož Kolichka. Ta už nyní působí v hlavním městě Sofii a také v Plovdivu. V celé zemi ji tedy může využívat přibližně 2,3 milionu lidí, což odpovídá asi 35 procentům domácností.

Samotná Varna má sice jen 340 tisíc obyvatel, ale v přilehlých oblastech žijí další statisíce lidí. Kromě nedalekých měst Aksakovo a Ignatievo má velký potenciál i pobřeží Černého moře, kam jezdí na dovolenou jak místní, tak zahraniční turisté. A právě i na ně vedení Košíku spoléhá. Jen musejí počítat s tím, že bude web zatím pouze v bulharštině, přičemž i když půjde o stálé klienty z Česka nebo Slovenska, je zapotřebí, aby si vytvořili novou registraci. Systém přihlašování totiž běží v každé zemi samostatně.

Osvědčené postupy podle české předlohy

V mnoha ohledech Kolichka funguje podle svého českého vzoru. Například má stejného strategického dodavatele, kterým je společnost Metro. Díky tomu může zaručit široký sortiment, čerstvost i komfort.





Konkrétně si mohou její klienti vybrat mezi více než 10 tisíci produkty včetně lokální nabídky, biopotravin nebo čerstvého masa. Nové zákazníky se pak online supermarket snaží nalákat na pečlivý výběr, který probíhá stejně jako při běžném nákupu, tedy přímo v prodejně.

„Pro Kolichku je to velká chvíle. Varna má oproti Sofii a Plovdivu svá zásadní specifika,“ říká ředitel mezinárodní expanze Košík.cz Robert Brejc. A dodává, že právě nyní může firma získat důležité postavení na lokálním retailovém trhu, který se silně orientuje na turistický ruch. Navíc právě obyvatelé hlavního města Sofie do Varny často jezdí na dovolenou a mohou si zde Kolichky všimnout, případně její dovážku do apartmánu či penzionu rovnou vyzkoušet.

Technologie pro rychlé doručení

Stejný je v Bulharsku i logistický partner DoDo, který kromě včasného doručení láká rovněž na nízké ceny za dopravu nebo také sledování kurýra na mapě v reálném čase. A zatímco v Česku jsou takové služby už běžné, zde se podle zástupců společnosti Košík.cz jedná o úplnou novinku.

„Celá logistika Kolichky bude stát vysoko nad standardem bulharského trhu. Ten je navíc specifický například tím, že ve většině měst má výrazně komplikovanější dopravní situaci, než je v Česku nebo na Slovensku zvykem,“ vysvětluje ředitel společnosti DoDo pro Českou republiku, Slovensko a Bulharsko Ivo Velíšek.

Firma ale spoléhá i na rozsáhlé know-how a technologicky pokročilé systémy, které by měly zajistit doručení nákupů načas, v předem vybraných hodinových slotech, jež si zvolí sám zákazník. Přesně takové závěry totiž vycházejí z dřívějšího spuštění služby v Sofii a Plovdivu. „Už teď vidíme, jak zásadní roli naše technologie v budování značky Kolichka na bulharském trhu mají,“ uzavírá Velíšek.