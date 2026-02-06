I v hokejové kabině to může být cítit… normálně. Startup MIRNIX získal pět milionů od 3D tiskaře Průši a bývalého útočníka NHL Vrbaty

Asi každý, kdo někdy navštívil hokejovou šatnu, může potvrdit, že to uvnitř obvykle zrovna dvakrát nevoní. Výstroj hokejistů, tedy alespoň její podstatná část, se totiž do pračky nedává, což v kombinaci s intenzivním pocením a špatným sušením vede k množení bakterií a zároveň i nepříjemnému zápachu, který je často cítit už na chodbě.
Tento problém se ale před časem rozhodli vyřešit v českém startupu MIRNIX. Jeho zakladatelé Matěj Raiter a Tomáš Mulač s pomocí 3D tištěných komponentů vyvinuli unikátní sušák The Hooking, který umožňuje rychlejší vyschnutí kompletní hokejové výstroje, a to bez potřeby speciální místnosti či pevné instalace. Právě lepší systém sušení má zajistit, že výstroj už nebude tolik zapáchat.
Kromě toho ovšem MIRNIX stojí i za další chytrou inovací – multifunkčním batohem The Big One. Ten byl navržený tak, aby hokejistům usnadnil přesuny mezi jednotlivými zápasy. Do batohu se vejde kompletní hokejová výstroj od bruslí až po helmu, přičemž díky použití takzvaného balistického nylonu je zároveň velmi odolný vůči poškození.
Investice navazuje na předchozí spolupráci
MIRNIX působí na trhu už od roku 2019. Vedle vlastního e-shopu jsou jeho výrobky dostupné také u významných sportovních prodejců, jako je Hejduk Sport, Sportega, JB Sport nebo CCM. Firma by však chtěla zahájit větší expanzi, a právě za tímto účelem nyní získala důležitou investici ve výši pěti milionů korun.
Své peníze do MIRNIXu vložil 3D tiskař a technologický vizionář Josef Průša. Další část financí pak poskytl Radim Vrbata, bývalý hokejový útočník americké NHL a mistr světa z roku 2005.
Pro Průšu jde o pokračování dlouhodobější spolupráce, která se rozvíjela od úspěšného vystoupení startupu MIRNIX na loňském Demo Day PrusaLab hardware akcelerátoru. „Když někdo dokáže během akcelerátoru zvládnout rebranding, vývoj, výrobu, prodej, a ještě u toho zůstat nohama na zemi, je jasné, že má tah na branku. Věřím, že kluci mají našlápnuto k úspěchu nejen u nás, ale i v zahraničí,“ uvedl zakladatel společnosti Prusa Research.
Snahou čtyřiačtyřicetiletého Vrbaty je přinést do MIRNIXu unikátní perspektivu a kontakty z prostředí vrcholového hokeje. Jeho zkušenosti startupu pomohou třeba s tím, aby veškeré výrobky splňovaly potřeby nejen amatérských, ale i profesionálních hokejistů.
Další expanze na dohled
Nová investice Průši a Vrbaty přichází v době, kdy MIRNIX posiluje své postavení na českém trhu a připravuje se na další zahraniční expanzi. Získané peníze by měly sloužit třeba k posílení technologické soběstačnosti startupu, k vývoji nových produktů, ale i k rozšíření systému The Hooking na evropské a světové trhy.
„Jde o strategické partnerství, které nám kromě financí přináší i technologické know-how, síť kontaktů a pohled z praxe. Chtěli bychom navázat na dosavadní výrobu ve stovkách kusů ročně a postupně se vypracovat mezi lídry v segmentu off-ice hokejového vybavení,“ dodal spoluzakladatel MIRNIXu Raiter.