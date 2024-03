Konec složitého hledání výhodné ceny? Do Česka míří švýcarská aplikace FAIRTIQ, která automaticky najde nejlevnější jízdenku

Jedním z problémů současné veřejné dopravy je bezpochyby skutečnost, že cena za cestu mezi dvěma místy se může zásadně lišit, a to i když člověk použije stejný vlak či autobus. Záleží totiž na tom, zda si koupí jízdenku dle tarifu dopravce, kraje, nebo celostátního systému OneTicket. Kromě toho výslednou cenu ovlivňují i různé zvýhodněné celodenní a celosíťové nabídky, včasné jízdenky nebo třeba to, zda osoba vlastní dlouhodobou předplatní jízdenku pro určitou část cesty.

Komplikovaná „tarifní džungle“ mnohdy vede k tomu, že lidé za jízdenku platí o poznání více, než by museli. To samozřejmě snižuje atraktivitu celé hromadné dopravy, jelikož se pak stává, že cesta autem je pro více osob podstatně levnější. Rozhodně se to přitom netýká jen Česka, stejnou situaci musí řešit i cestující ve většině dalších evropských zemí.

Stačí dvakrát přejet prstem

Problém s nepřehlednou nabídkou jízdenek se před časem rozhodla vyřešit švýcarská společnost FAIRTIQ. Ta vyvinula unikátní aplikaci, která dokáže cestujícím sama vypočítat projetou vzdálenost a po ukončení jízdy jim následně automaticky vybere nejvýhodnější jízdenku z celé tarifní nabídky.





Cestující si nejprve musí stáhnout aplikaci a přidat do ní svoji platební kartu, poté už je ale celý systém velmi jednoduchý. Před nástupem do dopravního prostředku totiž stačí přejet prstem po obrazovce telefonu (swipnout), díky čemuž aplikace ví, že člověk zahájil cestu. Žádné ruční zadávání cílové destinace není třeba, při ukončení jízdy je pouze nutné znovu swipnout.

„S FAIRTIQ nemusíte nic plánovat dopředu a ani vědět, jakou jízdenku si koupit. Stačí přejet prstem doprava, nastoupit do dopravního prostředku a užít si cestu. Aplikace už se postará, abyste měli vždy po ruce ten správný lístek, bez ohledu na to, kam jedete a kolikrát budete přestupovat,“ vysvětluje švýcarská společnost na svém webu. Celý systém funguje na bázi senzorů a technologií pro určování polohy, díky nimž aplikace vyhodnotí, odkud, kam a jakými linkami daná cesta proběhla.

Jednoduchá by měla být i případná kontrola jízdenek. Cestující pouze průvodčímu, revizorovi či řidiči autobusu ukáže speciální QR kód, z něhož bude jasné, že před zahájením jízdy si FAIRTIQ zapnul. Výhodou švýcarské aplikace pak má být rovněž skutečnost, že na jeden účet lze zakoupit jízdenky pro společnou cestu většího množství lidí. Stejně tak je skrz FAIRTIQ možné zaplatit za přepravu jízdního kola či domácího mazlíčka.

Trolejbusy i rychlíky

Technologie společnosti FAIRTIQ v současné době funguje v šesti evropských zemích, k nimž patří Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Francie, Rakousko, Německo a Dánsko. Podle nejnovějších údajů službu využívá zhruba 700 tisíc lidí, kteří s ní podnikli přes 154 milionů cest. Už brzy ale budou moci novinku vyzkoušet i cestující z Česka, protože aplikaci chce letos v létě zavést Zlínský kraj.

„V posledních letech náš tým investoval obrovské úsilí do zvyšování kvality a použitelnosti veřejné dopravy. Modernizace způsobů placení a odbavování pro nás byla jednou z největších výzev. A právě implementace aplikace FAIRTIQ, již budou moci cestující využívat od léta, bude základem skládačky nových, uživatelsky přívětivých způsobů odbavování,“ uvedl v tiskové zprávě Martin Štětkář ze společnosti KOVED, která je koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje.

Stejně jako v ostatních zapojených regionech i ve Zlínském kraji budou moci cestující FAIRTIQ využívat ve všech dopravních prostředích, jež jsou součástí krajského integrovaného systému. Lidé se tedy s aplikací svezou nejen v regionálních autobusech a vlacích, ale také v trolejbusech a autobusech zlínské a otrokovické MHD nebo v rychlících.

„Je nám ctí, že obyvatelé Zlínského kraje budou mít zanedlouho možnost jezdit veřejnou dopravou doslova na jedno swipnutí na mobilu. Vzájemná spolupráce je důkazem, že o naši technologii vyvinutou ve Švýcarsku je velký zájem i v zahraničí,“ okomentoval expanzi zakladatel společnosti FAIRTIQ Gian-Mattia Schucan.