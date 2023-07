Když i cesta je cíl. Aerolinky se skiplaggingu brání, ale cestující udělají pro levné letenky cokoliv

Mezi pasažéry leteckých společností se v poslední době rozmohl takový nešvar. Na svých cestách velice často využívají takzvaného skiplaggingu, kdy namísto přímého letu do konkrétní destinace zakoupí let s přestupem, avšak absolvují pouze jeho část. A sice tu, která končí přesně tam, kam se ve skutečnosti potřebovali dostat.

Podobné letenky mohou být pro pasažéry velmi výhodné, neboť jsou běžně až o polovinu levnější – jedinou podmínkou je, aby s sebou měli pouze palubní zavazadlo. Problém ale spočívá v tom, že, aerolinky skiplagging oficiálně nepovolují a podvodníky díky současným technologiím poměrně snadno odhalí. A těm pak následně hrozí pokutami, nebo i zrušením zpátečních letů.

Základní geometrická pravidla přestávají platit

Server Business Insider upozorňuje na fakt, že aerolinky sice skiplagging nenávidí, ale vlastně k němu vybízejí. Ve svých tarifech totiž nerespektují geometrické pravidlo trojúhelníkové nerovnosti, které říká, že součet délek kterýchkoli dvou stran trojúhelníku je větší než délka strany třetí. A podobně by měla fungovat i cenotvorba dopravců založená na metrice vzdálenosti mezi danými městy – třebaže do hry vstupuje více faktorů, včetně servisních a palivových poplatků.

Řečeno jinak, na základě výše zmíněného matematického pravidla je nasnadě, aby například let z New Yorku do Londýna s mezipřistáním v Amsterdamu byl dražší než spojení New York – Amsterdam. Jenže to aerolinky kvůli některým ekonomickým aspektům nedodržují.

Jak před časem na svém blogu vysvětlil matematik, vědec a spisovatel Brian Hayes, letečtí dopravci zohledňují fakt, že poptávka po přímých letech bývá tradičně vyšší než po letech s přestupem, a proto si za ně rovněž účtují vyšší částky. Cena letu z New Yorku do Londýna přes Amsterdam tedy konkuruje částce, za kterou se cestující dostane z východního pobřeží USA do britské metropole přímo, a nikoliv jen úseku do Nizozemska.

Byznys založený na skiplaggingu

Po nejlepších cenových nabídkách není nutné nijak složitě pátrat. Existuje i specializovaný web Skiplagged, který sice na první pohled vypadá jako běžný vyhledávač letenek, ale ve skutečnosti pracuje právě s fenoménem skiplaggingu. Cestující zde najdou primárně výhodné nabídky sestavené z letů s mezipřistáním na letišti, jež je pro ně skutečnou cílovou destinací. Většinou se jedná o jednosměrné letenky, protože u zpátečních hrozí zmiňované zrušení ze strany aerolinek.

Vyhledávač Skiplagged funguje dodnes, a to navzdory skutečnosti, že v minulosti měl jeho CEO Aktarer Zaman problémy s americkými zákony. Letecká společnost United Airlines a web Orbitz ho obvinily z porušování pravidel hospodářské soutěže s tím, že je připravil zhruba o 75 tisíc dolarů (asi 1,6 milionu korun). Žaloba byla podána ve státě Illinois, avšak soud neměl pravomoc Zamanovu vinu posuzovat, protože jeho bydlištěm a sídlem podnikání byl v té době New York.

„Jsme velmi znepokojeni tím, že pan Zaman i nadále nabádá zákazníky, aby skiplaggingem porušovali naše přepravní podmínky,“ uvedli k celé záležitosti později zástupci dotčených aerolinek. Znovuotevření případu sice nedosáhli, ale spousta leteckých společností na základě toho zahrnula písemnou ochranu proti skiplaggingu do svých přepravních podmínek. Což ostatně potvrzuje i web Afar.com, podle nějž hrozí v případě porušení uvedeného pravidla pasažérům přebookování letů, nebo dokonce dlouhodobý zákaz využívání služeb konkrétního dopravce.

Hrozí změna letu i dlouhodobý zákaz vstupu na palubu

O tom, že svůj boj proti skiplaggingu myslí aerolinky skutečně vážně, se na vlastní kůži nedávno přesvědčil sedmnáctiletý Američan, který si koupil přestupní let do New Yorku s tím, že vystoupí na svém transferu v Charlotte v Severní Karolíně. Od American Airlines se však místo slevy dočkal jen zrušení letu a tříletého zákazu vstupu na jejich palubu.

Jinak se proti podvodníkům brání například český dopravce Smartwings, který má pravidla nastavená tak, že cena letů mezi dvěma konkrétními destinacemi je totožná, ať už jde o přímý, nebo nepřímý spoj. „Naše společnost uplatňuje obchodní model point-to-point tarifů. Skiplagging tedy v našem případě nehrozí,” řekla pro Euro Vladimíra Dufková, tisková mluvčí zmíněných aerolinek.