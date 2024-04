Kde je stát krátký, nastupuje soukromý sektor. Asociace softwarových agentur pomohla vládě zefektivnit zadávání veřejných zakázek

S technologickým pokrokem se digitalizace stává zásadním řešením takřka v každé oblasti. Veřejného sektoru nevyjímaje. O modernizace a zefektivnění se v poslední době snažilo třeba ministerstvo kultury, které potřebovalo vytvořit systém na podporu inovací u menších podnikatelů, jež působí v kreativních průmyslech.

Ministerstvo hodlalo zrealizovat projekt prostřednictvím veřejné zakázky. Konkrétně šlo o vytvoření, implementaci, provoz, správu a kontinuální rozvoj komunikační platformy pro kulturní a kreativní odvětví www.kreativnicesko.cz a aplikaci pro kreativní vouchery www.vouchery.kreativnicesko.cz.

Úřadu ale chyběli technologičtí experti, kteří by nad realizací zadávací dokumentace a při následném výběru řešení poskytli odborný dohled. Proto ministerstvo spojilo díly se soukromým sektorem, konkrétně s Asociací softwarových agentur (ASWA), která si ostatně klade za cíl veřejný sektor digitalizovat a zlepšovat jeho služby. „Dlouhodobě se snažíme o to, aby se v českém prostředí prosazovala taková technologická řešení, která z našeho pohledu splňují kvalitativní a moderní standardy,“ sdělil redakci Euro.cz jako první předseda ASWA Vratislav Zima.





Ve státním sektoru dle něj však často platí, že zadavatelé zakázek hledí hlavně na cenu a kvalitu řešení kvůli ní opomíjejí:. „To jsme se rozhodli změnit a úřadům a veřejným institucím pomoci najít řešení, které bude odpovídat potřebám uživatelů i objednavatele.”

Šance pro středně velké firmy

Spolupráce s asociací znamená pro stát velkou změnu, a to hlavně ve způsobu, jakým přistupuje k zadávání veřejných zakázek pro IT podniky. „Chtěli bychom, aby měly šanci se těchto zakázek účastnit i středně velké české IT firmy, které tady máme a které jsou úspěšné,“ řekl poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jakub Michálek. Největší zakázky by dle něj neměly dostávat jen nadnárodní zahraniční korporace: „Je tomu potřeba přizpůsobit i samotné zadávání, aby bylo v rozumně velkých celcích, ne jen v těch obrovských mega systémech, které se dnes zadávají.“

Společně s ASWA proto ministerstvo připravilo zadávací dokumentaci a veřejné výběrové řízení. V tom asociace stanovila požadavky na moderní a transparentní metody vývoje. Pětičlenná porota odborníků následně vytvořila systém hodnocení a z devíti řešení pomohla vybrat to nejvhodnější, a to na základě kvality. Konkrétně porota preferovala nabídky dodavatelů, kteří se zaměřili na designový koncept a uživatelskou zkušenost (UX), technické řešení, správu obsahu a možnosti administrace a provozu, portabilitu a bezpečnost navrhovaného řešení.

„Naším cílem bylo vybrat takové řešení, které bychom chtěli sami používat. Z naší perspektivy jsme identifikovali problematické části zadání na softwarové řešení, se kterými se v praxi běžně setkáváme a které by pro Ministerstvo bylo velice obtížné při výběrovém řízení odhalit,“ popsal Zima s tím, že hodnota veřejné zakázky přesáhla 12 milionů korun.

Inspirace pro další státní instituce

Součástí výběrového řízení byly také workshopy, jež pracovníky ministerstva seznámily se základy agilního vývoje softwarových řešení. Odborníci do celého procesu zapojili rovněž přípravy veřejného výběrového řízení a předtržní konzultace s dodavateli, které pomohly sladit očekávání zadavatele s možnostmi potencionálních realizátorů projektu.

„Věděli jsme, že lidé z ASWA mají bohaté zkušenosti s IT projekty v komerční sféře. Jejich vášeň a odhodlání přenášet osvědčené postupy z komerčního sektoru do rámce státních zakázek nás přesvědčily, že budou dobrým partnerem,“ komentoval vedoucí projektu z ministerstva kultury Pavel Zingl. „Společně jsme dokázali vytvořit výběrové řízení orientované především na kvalitu,“ doplnil.

Obě strany daly rovněž dohromady pravidla pro hodnocení nabídek dodavatelů, která by při vypisování zakázek na technologická řešení mohla v budoucnu inspirovat i další státní instituce. „Vidíme, že spolupráce veřejného a soukromého sektoru může velice dobře fungovat. Jsme rádi, že naše zkušenosti můžeme předávat státním strukturám a přispívat tak k hospodárnějšímu a efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky státu,” uzavírá Zima.