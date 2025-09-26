Kde je slibované zlepšení? Argentinci ztrácí víru v šokovou terapii prezidenta Mileie, jeho strana už prohrála důležité volby

Zastánce volného trhu, který měl spasit ekonomiku zmítanou mnoha problémy včetně vysoké inflace. I tak by šlo popsat Javiera Mileie, jenž se v prosinci roku 2023 stal argentinským prezidentem. V předvolební kampani přitom svým voličům sliboval šokovou terapii země, což je sice zpočátku mělo bolet, následně jim to však mělo přinést léta nevídanou prosperitu.
Asi nejzásadnějším úspěchem Mileiovy politiky zatím bylo zmírnění trojciferné inflace. Tu se 54letému ekonomovi podařilo snížit masivním seškrtáním veřejných výdajů, což s sebou ovšem přineslo i značný nárůst nezaměstnanosti.
Sám Milei předpovídal, že po těchto drastických krocích nastane oživení podobné písmenu V, kdy dojde k vytvoření mnoha nových pracovních míst v prosperující a stabilnější ekonomice. To se ovšem dosud nestalo. Argentinské hospodářství se podle Wall Street Journal stále zmenšuje a desítky tisíc pracovních míst, o něž země přišla kvůli úspornému programu, se dosud neobnovily. Mnohé obchody navíc musely zavřít, důchodci a učitelé říkají, že nemohou vyjít s penězi, a finanční trhy sužují neustálé otřesy.
Asi největším problémem je pravděpodobně vysoká nezaměstnanost, která aktuálně dosahuje 7,6 procenta. To je přitom o necelá dvě procenta více než v době, kdy Milei nastoupil do úřadu. Podle odborníků za tím stojí hlavně fakt, že v jihoamerické zemi je nyní asi o 200 tisíc pracovních míst méně než za vlády Mileiova předchůdce.
Kouzlo už se vytratilo
Velké zklamání z aktuálního stavu stále více vnímají i mnozí Argentinci. Třeba Marco Meloni, majitel malé textilní továrny ve městě Quilmes nedaleko metropole Buenos Aires, aktuálně vyrábí zboží jen na polovině své kapacity. Kvůli špatné ekonomické situaci a rostoucím nákladům na elektřinu mu výrazně klesly prodeje, takže musel propustit třetinu svých zaměstnanců. „Náš sklad je aktuálně téměř přeplněný rolemi látek. Nic neprodáváme, a jsme ve velmi zranitelné situaci,“ řekl Meloni.
Velmi podobně to zjevně vnímá i mnoho jeho spoluobčanů. Dokazují to třeba výsledky zářijových voleb v nejlidnatější provincii země Buenos Aires, v nichž Mileiova strana La Libertad Avanza (česky zhruba Svoboda postupuje) utrpěla drtivou porážku. Od voličů totiž obdržela „pouhých“ 34 procent hlasů, zatímco levicová opoziční strana Fuerza Patria vyhrála se ziskem 47 procent hlasů.
Podle odborníků Mileiova volební prohra odráží rostoucí nesouhlas s jeho politikou především v nejchudších čtvrtích. Tamní obyvatelé sice v minulosti spíše podporovali jeho plány šokové terapie ekonomiky, po necelých dvou letech bez zásadního zlepšení ovšem ztrácí trpělivost. Vadí jim především nedostatek pracovních míst, ale také rostoucí náklady na dopravu a klesající důchody.
„Mileiovo kouzlo se vytratilo, a lidé s nižšími příjmy už současnou situaci netolerují,“ řekl reverend Rodrigo Zarazaga, který pracuje v chudých čtvrtích Buenos Aires. Jeho slova potvrzují i výsledky zářijového celonárodního průzkumu, podle něhož Mileiova podpora klesla z loňských 50 procent na aktuálních 40 procent. Téměř 60 procent Argentinců má navíc podle průzkumu pocit, že ekonomika je nyní v horším stavu než v loňském roce.
Zachrání Mileie americká pomoc?
Někteří ekonomové tvrdí, že Milei chyboval, když přistoupil ke krokům, které až příliš posílily argentinské peso. To sice pomohlo snížit inflaci, zároveň to ale poškodilo snahu o vybudování argentinských rezerv, jež jsou potřebné ke splacení velkého mezinárodního dluhu země. Silné peso navíc snižuje také konkurenceschopnost exportu, a poškodilo rovněž místní turistický ruch.
Sám Milei přes veškerou kritiku tvrdí, že jeho kroky pomohly Argentině dostat se z okraje hyperinflace, snížily chudobu milionů lidí, a vedly ke zvýšení investic třeba do odvětví těžby ropy a plynu. To nejhorší už země údajně přečkala, i přesto ovšem prezident uznává, že mnoho Argentinců ještě nepocítilo ekonomické zlepšení. „Nevzdávejme se, pojďme dál. Před námi je ještě dlouhá cesta, ale už jsme dosáhli mnoha úspěchů,“ shrnul Milei ve svém nedávném projevu.
Záchranou pro argentinského prezidenta by mohla být ohlášená pomoc ze strany Spojených států amerických. Tamní ministr financí Scott Bessent totiž v pondělí prohlásil, že Trumpova administrativa zvažuje možnosti, jak Argentině poskytnout finance potřebné pro dokončení současných ekonomických reforem.
Odborníci se ale shodují, že i přes případnou americkou podporu to Milei bude mít velmi těžké. Špatný výsledek jeho strany v provinčních volbách totiž může být předzvěstí podobného debaklu v blížících se celostátních volbách, k nimž dojde zhruba za měsíc. Pokud by přitom La Libertad Avanza opět prohrála, mohlo by to ohrozit Mileiovu schopnost prosadit další reformy, a tudíž v podstatě pohřbít celou jeho šokovou terapii.