K moři nově i z Českých Budějovic. Regionální letiště se těší rostoucímu provozu, lákají na osvědčené destinace či parkování zdarma

O pražském Letišti Václava Havla se s oblibou říká, že je to česká brána do světa. Což je vzhledem k jeho více než 85leté tradici a počtu destinací, kam se právě odtamtud lze dostat, vlastně i docela trefné označení. Nemělo by se však zapomínat na skutečnost, že podobných bran – byť o poznání menších – se v tuzemsku nachází daleko víc. Konkrétně dalších pět. Jsou situované v Brně, Ostravě, Pardubicích, Karlových Varech a počínaje letoškem i v Českých Budějovicích.

Jasně, žádné z těchto regionálních letišť se, jak bylo naznačeno, tomu pražskému co do zmíněného počtu obsluhovaných linek rozhodně nevyrovná. Přesto ale mají všechna co nabídnout, přičemž v některých ohledech disponují vůči ,Ruzyni‘ dokonce i řadou výhod, z nichž těží především samotní cestující.

V rámci letošní letní sezóny se pasažéři, kteří jako výchozí bod své dovolené zvolí brněnské Tuřany, dostanou celkem do devětadvaceti destinací. „Cestující se mohou těšit na čtyři úplné novinky, mezi které se řadí portugalská Madeira, albánská Tirana, černohorský Tivat a řecký Volos. Dalších pět destinací se vrací po několikaleté pauze. Patří mezi ně Fuerteventura na Kanárských ostrovech, Murcia v jižním Španělsku, Lamezia Terme v Kalábrii, řecká Preveza a egyptská Taba,“ řekl redakci Euro.cz Radek Lang, jenž na tamním letišti zastává funkci vedoucího úseku pro přepravní provoz, s tím, že o lety jako takové je letos skutečně velký zájem.

S bohatou nabídkou atraktivních spojů se mohou pochlubit i v Ostravě. Z Letiště Leoše Janáčka se bude během letních měsíců létat do 16 míst, mezi nimiž nechybějí tradiční dovolenková letoviska v Egyptě, Turecku, Řecku, Bulharsku, Španělsku či Tunisku. A komu by to snad nestačilo a chtěl v průběhu prázdnin okusit i něco jiného než polehávání na pláži u moře, může využít pravidelné linky do Varšavy, odkud se dostane do dalších 80 destinací, včetně Severní Ameriky. Platí přitom, že ani na východě České republiky si na nedostatek cestujících aktuálně rozhodně nestěžují.

Z Ostravy se dá letos letět do 16 destinací. Zdroj: Facebook / Letiště Ostrava

„Podle informací z cestovních kanceláří jsou letošní prodeje velmi úspěšné. Lidé, kteří zvažují, že na dovolenou poletí letecky, by tedy neměli příliš dlouho váhat a svůj zájezd by si měli zakoupit co nejdříve,“ vyzvala tisková mluvčí Letiště Leoše Janáčka Kateřina Pustějovská.

„Zároveň vidíme také zvýšení zájmu o takzvané prodloužené víkendy v Evropě. Za výhodnou cenu se dá zaletět právě třeba do polské Varšavy nebo do Londýna. Cestující se naučili přímo z Ostravy létat takédo typických evropských víkendových metropolí. Po krátkém letu do zmíněné Varšavy jen přestoupí do jiného letadla a pokračují například do Paříže, Madridu, Osla nebo až do New Yorku či Toronta,“ dodala.

Pozvolný návrat do doby předcovidové

S ohledem na rostoucí poptávku po letech z Ostravy vedení letiště předpokládá, že se letos, pokud jde o počet o odbavených pasažérů, přiblíží stavu před pandemií covidu. Oproti loňskému roku by se jejich počet měl navýšit o 10 až 15 procent – tehdy přitom branami zdejšího vzdušného přístavu prošlo na 286 393 lidí. A to se pozitivně projevilo i na jeho finančních výsledcích.

„V loňském roce se po dlouhé době opět podařilo dostat letiště do černých čísel, tedy do zisku. Očekáváme, že tento trend udržíme i letos. Také pro rok 2023 byl, i přes energetickou krizi a dopady inflace, naplánován kladný hospodářský výsledek – a podle průběžných výsledků za uplynulé období a dle predikce leteckého provozu v letní sezóně se navíc očekává, že bude původní plán překonán,“ podotkla Pustějovská.

Zdaleka ne všude jsou ale finanční ukazatele tak povzbudivé jako v Ostravě. Na druhé straně republiky v Karlových Varech se zatím nepodařilo nahradit jedinou pravidelnou linku z Moskvy, o kterou letiště přišlo v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. A i když se odsud bude během léta dát vycestovat do turecké Antalye, na řecký Heraklion a do bulharské Varny – přičemž o všechny tyto destinace je dle provozního ředitele letiště Václava Černého zájem vysoký a „první lety byly vyprodané do posledního místa“ –, skončí na západě Čech i tentokrát v minusu.

„Vstupovali jsme do tohoto roku s finančním plánem, který počítá se ztrátou zhruba 28 milionů korun. Plán se zatím daří plnit, ale hlavní letní sezóna, která rozhoduje o výši leteckých výnosů, nám právě začala, takže je zatím těžké hodnotit,“ doplnil.

Minimálně z pohledu zmíněných výnosů by na tom každopádně v Karlových Varech měli být letos podle Černého o něco lépe, takže zde převládá optimismus. Ve hře je navíc potenciální otevření pravidelné linky do Izraele. Ovšem i když jednání probíhají, nic ještě nebylo rozhodnuto a je krajně nepravděpodobné, že by k zahájení letů došlo ještě v následujících šesti měsících.

Z Budějovic se bude létat na řecké ostrovy i do Turecka

Karlovy Vary nejsou naneštěstí jediným aktuálně ztrátovým regionálním letištěm v zemi. V záporných číslech se dlouhodobě nacházejí i Pardubice. Jak nedávno připomněl web ČT24, naposledy byli na východě Čech v zisku před devíti lety, od té doby místní letecký přístav, jenž slouží zároveň i vojákům, prodělává, přičemž konkrétně vloni skončil v provozní ztrátě ve výši 17 milionů korun.

Pardubice doplácejí mimo jiné na zrušení spojů směrem na východ – dříve se odsud létalo například do ukrajinského Lvova. Něco takového je ale aktuálně nemožné, neboť tamní vzdušný prostor je s ohledem na probíhající ruskou agresi civilní dopravě zapovězen. A co se letních destinací týče, půjde se z města pod Kunětickou horou dostat do celkem 12 letovisek, mezi nimiž nechybí například Palma de Mallorca, Alicante či Hurghada.

S čistým štítem naopak do letošního roku vstupuje Jihočeské letiště České Budějovice. Komerční letecká doprava zde zažívá svoji premiéru, čemuž odpovídá i relativně nízký počet nabízených destinací. Ty jsou totiž jen tři, a sice turecká Antalya a řecké ostrovy Kréta a Rhodos. Všechny jsou přitom realizovány ve spolupráci s cestovní kanceláří Čedok.

Jak moc se bude zdejšímu vzdušnému přístavu během své úvodní sezóny dařit, ukáže až čas. Podle předsedy představenstva letiště Ivana Trhlíka je každopádně již teď zájem o dovolenkové lety obrovský, což je o to více potěšující zjištění, uváží-li se, kolik úsilí bylo na zahájení velké obchodní dopravy na jihu Čech vynaloženo.

„Minulá období nebyla vůbec jednoduchá. Nesmírně nám ale pomohl pan hejtman Martin Kuba, který osobně věnoval mnoho času jednáním na ministerstvu dopravy, Řízení letového provozu, Úřadu pro civilní letectví, Letišti Praha a dalších institucích,“ podotkl.

„Následně bylo třeba, a to ve velmi krátkém čase, definovat a ustanovit vzdušný prostor, zónu s povinným rádiovým spojením, letištní provozní zónu, instalovat pozemní letecká zařízení, ověřit letové postupy, mít k dispozici techniku a technologie na odbavení cestujících i letadel, pro letištní personál zajistit intenzivní doškolování v jednotlivých oborech a činnostech a zařídit další praktický výcvik,“ vyjmenoval Trhlík seznam činností, jejichž kompletace ,zprovoznění‘ českobudějovického letiště běžným dovolenkářům předcházela.

„Stále také procházíme různými audity a přezkušováními. Nikdo nám nic neodpustí. Ani to také není možné. Na letišti je totiž vše podřízeno bezpečnosti. Věříme ale, že jsme připraveni,“ ujistil.

Snazší dostupnost i větší klid

Přestože se každé z výše zmíněných regionálních letišť nachází v jiné fázi vývoje i finanční situaci, pár věcí mají společných, nebo minimálně podobných – ve srovnání s ,pražskou Ruzyní‘ se snaží pasažéry nalákat třeba na to, že pokud jako výchozí bod své dovolené zvolí právě je, tak nejenže ušetří při odbavování pár desítek minut času, ale také bude celý tento proces o poznání klidnější.

„Cestujícím stačí, když na letiště dorazí dvě hodiny před odletem na charterových linkách. Na těch pravidelných je pak dostačující dokonce jen hodina předem,“ popsala běžný provoz v Mošnově Pustějovská. Další výhodou je podle ní dostupnost letiště jako taková. To je totiž od centra Ostravy vzdáleno jen zhruba 20 minut jízdy autem. „Na letiště navíc vede kolejové napojení, železniční terminál je hned vedle toho odletového. Také je snadno dostupné autobusem – v květnu byl zaveden Airport Express, který doplnil již existující autobusové spojení s letištěm,“ uvedla.

Z Brna budou v létě létat spoje do celkem 29 letovisek. Zdroj: Facebook / Brno Airport

A podobné benefity spatřují i v Brně. Také vedení tamního letiště si je dobře vědomo, že pražskému Letišti Václava Havla co do počtu obsluhovaných spojů a nabízených služeb zkrátka a dobře konkurovat nemůže, zároveň ale podotýká, že to za určitých okolností nemusí být a priori na škodu. „Cestování přes regionální letiště skýtá výhody, jako například lepší orientace, kratší docházkové vzdálenosti či větší klid v podobě menšího počtu lidí,“ objasnil Lang navzdory snaze odbavit letos rekordní počet pasažérů. Těch by mělo být na 600 tisíc.

Jakými dalšími přednostmi se snaží tyto menší vzdušné přístavy Ruzyni konkurovat? Tak například parkováním zdarma. To mají lidé k dispozici jak v Českých Budějovicích, tak Karlových Varech, ale i v Pardubicích a částečně rovněž v Ostravě. „Parkovacích míst je na letišti k dispozici dostatek, zdarma parkování pak mají cestující letecké společnosti LOT do Varšavy,“ uzavřela Pustějovská.