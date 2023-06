Je libo elektromobil ze ,sedmdesátek‘? Přestavby spalovacích motorů na elektrické získávají na popularitě

O elektromobilech se mluví jako o autech budoucnosti. Hlavním důvodem je fakt, že při samotné jízdě vyprodukují nulový počet emisí, a i když zohledníme výrobu baterií, v rámci které se čím dál častěji využívají i obnovitelné zdroje, jsou tato vozidla stále prezentována jako ekologičtější varianta klasických spalovacích motorů.

Co ale pro mnohé nadále zůstává překážkou, je jejich pořizovací cena. Například v Česku nejoblíbenější elektromobil Škoda Enyaq, který byl v roce 2021 v tuzemsku zaregistrován 738krát, nepořídí zájemci za méně než 1,2 milionu korun. Nejlevnější vůz z této kategorie pak vyjde na necelých 600 tisíc.

Přestože dle společnosti ACEA zaznamenal podíl elektromobilů v EU meziroční nárůst o necelých 52 procent, když dosáhl počtu 94 561 registrovaných kusů (podobně rychlý je dle CNBC růst poptávky i ve Spojených státech), celosvětově naftových i benzinových vozů na silnicích jezdí stále výrazně více. A pravděpodobně ještě dlouho bude.

Ostatně, i to je jeden z důvodů, proč se některé společnosti rozhodly jít naproti konci spalovacích motorů tak trochu po svém. Vdechnout těmto vozidlům nový život se snaží tím, že je přestavují na elektrická.

BMW, ale vlastně i Tesla

V přestavbě aut s konvenční pohonnou jednotkou na elektromobil se našel i zakladatel a generální ředitel společnosti EV West Michael Bream, který je se svou firmou se sídlem v kalifornském San Diegu jedním z prvních průkopníků v daném odvětví. O jeho služby je aktuálně tak velký zájem, že na ni zákazníci čekají čtyři až pět let.

„Zabývat se nyní elektromobily je jako zabývat se počítači v 90. letech,“ komentuje pro CNBC s tím, že chce, aby přechod na udržitelná paliva byl pro lidi, kteří jsou součástí automobilové kultury, zábavný a vzrušující. Jako příklad takovéto přeměny uvádí přestavbu BMW 2002 z roku 1976, do kterého vložil pohonnou jednotku značky Tesla o výkonu 550 koní.

A co víc, kromě společností zabývajícími se přestavbami se poměrně rychle rozvíjí rovněž komunita kutilů, již se do podobných projekt pouštějí sami. Koneckonců, bohatý je aktuálně též trh s díly zaměřenými na elektromobily. Do této oblasti navíc vstupuje i několik velkých společností. Komponenty pro přestavbu nabízí třeba automobilka Ford nebo výrobce automobilů General Motors.

Exponenciální nárůst počtu produktů zaměřených na elektromobilitu pak zaregistrovala i Asociace trhu speciálních zařízení (SEMA), jež zastupuje výrobce a prodejce automobilů. „Před dvěma lety jsme na veletrhu SEMA začali s tím, že jsme měli sekci pro elektromobily. Měla rozlohu dva tisíce čtverečních stop. V loňském roce to bylo 22 tisíc. Jsem si jistý, že za dalších pět let to bude sto tisíc čtverečních stop,“ uvádí Mike Spagnola, prezident a generální ředitel asociace.

Příliš drahé? Jen do roku 2027

Cenově dostupnější mají být osobní elektrická vozidla oproti automobilům na fosilní paliva nejpozději do roku 2027. Alespoň tak to vyplývá ze studie, kterou před dvěma lety zveřejnil poskytovatel výzkumu a analýzy BloombergNEF ve spolupráci se společností Transport & Environment (T&E). Náklady na pořízení se mají snižovat díky klesající ceně baterií, nové architektuře vozidel a specializovaným výrobním linkám.

„Elektrická vozidla se do šesti let stanou realitou pro všechny nové kupce. Budou levnější než spalovací motory pro všechny, od muže s dodávkou v Berlíně až po rodinu žijící na rumunském venkově. Elektromobily jsou nejen lepší pro klima a vedoucí postavení Evropy v průmyslu, ale také pro ekonomiku,“ řekla tehdy vrchní ředitelka pro vozidla a mobilitu v T&E Julia Poliscanova. Kromě toho se zmíněná společnost nechala slyšet, že by osobní automobily a dodávky na elektrický pohon mohly do roku 2035, kdy měl v EU začít platit zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory, dosáhnout 100procetního nárůstu prodeje.

Konkrétně v České republice tomuto boomu ale zatím nic moc nenasvědčuje. Ačkoli dle analýzy leasingové společnosti LeasePlan disponujeme jednou z nejhustších sítí nabíjecích stanic pro elektromobily, těchto automobilů u nás loni přibylo téměř nejméně v Evropě. Zaregistrováno jich v tuzemsku bylo ,pouze‘ 7455 (včetně plug-in hybridů). Celkový počet registrovaných motorových vozidel přitom podle statistik Sdružení dovozců automobilů (SDA) odpovídal 8,7 milionu kusů, z toho 6,4 milionu tvořila osobní vozidla.

Na druhou stranu, z údajů Sdružení na ochranu vlastníků automobilů – SOVA vyplývá, že během prvních pěti měsíců letošního roku výrazně rostl počet dovážených elektromobilů ze zahraničí. Při nynějším tempu lze očekávat, že na konci roku bude v ČR zhruba dva a půl tisíce dovezených elektromobilů, tedy přes 50 procent více než v minulém roce.