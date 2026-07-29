Jako na horské dráze. Po rychlém růstu nyní SpaceX ztratila tržní hodnotu odpovídající celé společnosti Tesla

Červnový vstup vesmírné společnosti SpaceX na burzu se stal vůbec největší první veřejnou nabídkou akcií (IPO) v historii. Tento krok firmě přinesl desítky miliard dolarů a z jejího majitele Elona Muska udělal prvního dolarového bilionáře světa. Cena akcií navíc v prvních dnech rychle rostla, přičemž z původních 135 dolarů za kus se vyšplhala až na 225,64 dolaru.
Po rychlém vzestupu ovšem v posledních týdnech následuje takřka setrvalý pád. Akcie SpaceX totiž začátkem tohoto týdne podle CNBC klesly na 113,5 dolaru za kus. Od svého maxima z 16. června tedy firma přišla o tržní kapitalizaci v hodnotě více než 1,2 bilionu dolarů (téměř 26 bilionů korun). To je mimochodem částka, která zhruba odpovídá hodnotě druhé Muskovi společnosti – výrobci automobilů Tesla.
Hlavní důvody pádu cen akcií vesmírné firmy popsal pro Euro.cz analytik Jakub Rochlitz ze společnosti eToro. „SpaceX bylo největším IPO v historii ne proto, že by šlo o největší firmu, ale proto, že akcie vstoupily na burzu za rekordně vysokou valuaci, tedy poměr ceny k ekonomickým výsledkům firmy. Cena zohledňovala hlavně očekávání masivního dlouhotrvajícího růstu. Na trhu přitom aktuálně klesá rizikový apetit investorů, a drahé akcie jako SpaceX kvůli tomu přirozeně padají,“ sdělil Rochlitz.
SpaceX čelí shortování
Nemalá část lidí se vzhledem k vývoji v posledních týdnech domnívá, že akcie Muskovi společnosti budou i nadále klesat. Dokládá to třeba nedávný rozmach takzvaného krátkého prodeje neboli shortování, což je investiční strategie, při níž obchodník spekuluje na pokles ceny akcie. Cenné papíry si nejprve vypůjčí od brokera a ihned je prodá za aktuální tržní cenu. Pokud akcie následně skutečně zlevní, může je nakoupit zpět levněji, vrátit je původnímu vlastníkovi a rozdíl si ponechat jako zisk. Jestliže ale cena naopak vzroste, obchodník pochopitelně utrpí ztrátu.
Právě akcie SpaceX se každopádně v posledních týdnech staly jedním z hlavních cílů shortařů. Podle dostupných údajů dosáhly jejich sázky na pokles akcií firmy zhruba třetiny volně obchodovaných akcií společnosti. Do shortařů už se tedy na sociální síti X opřel i sám Musk. „Pravděpodobnost, že přežijí firmy, které dlouhodobě sázejí na pokles akcií SpaceX, je velmi nízká,“ napsal nejbohatší muž světa.
Třeba analytik ze společnosti eToro se ovšem domnívá, že cena akcií SpaceX se může dále snižovat. „Myslím si, že akcie mají ještě prostor pro pokles. Firma si možná prémiovou valuaci zaslouží, nedivil bych se ale, kdyby akcie dál padaly směrem k přibližně 70 dolarům. I tam by valuace firmy odpovídala zhruba padesátinásobku ročních tržeb, což je stále velmi vysoká, byť možná obhajitelná úroveň,“ doplnil Rochlitz.
Ponaučení? Nepodléhat davovému chování
Další nejistotu mezi investory vyvolává i blížící se uvolnění části dosud zablokovaných akcií. SpaceX totiž po svém červnovém vstupu na burzu zvolila neobvyklý systém, kdy mohou původní investoři a zaměstnanci prodávat své akcie postupně, a dříve než po běžné 180denní lhůtě. První taková možnost nastane už 6. srpna, tedy dva obchodní dny po zveřejnění prvních hospodářských výsledků firmy po vstupu na burzu. Na trh se přitom může dostat až 911,5 milionu akcií, což představuje pětinu všech dosud uzamčených akcií způsobilých k uvolnění.
Samotné uvolnění akcií sice nemusí automaticky znamenat masivní výprodeje, analytici ale upozorňují, že současné situaci rozhodně nepomůže. Pokud se totiž větší část dlouhodobých akcionářů rozhodne své podíly zpeněžit, zvýšená nabídka může vytvořit další tlak na pokles ceny akcií. Kromě toho budou samozřejmě investoři bedlivě sledovat i zmíněné hospodářské výsledky, které mohou naznačit, zda je současné ocenění firmy opodstatněné.
Současný vývoj kolem SpaceX je každopádně podle expertů dobrou připomínkou, že ani nákup akcií velmi úspěšné firmy nezaručuje zisk. „Poučení pro investory je jednoduché – i skvělá firma může být za nesprávnou cenu špatnou investicí. Na akcie je potřeba se dívat jako na vlastnický podíl ve firmě, ne jako na něco, co je právě trendy. Investoři by zkrátka nikdy neměli podléhat davovému chování, a SpaceX je toho skvělým příkladem,“ uzavřel Rochlitz.