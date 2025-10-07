Jak se zbavit zápachu zpocených bot? Indičtí vědci vynalezli botník s UV lampou, který zabije smradlavé bakterie

„Táto, ty ses zul!“ Slavná hláška z českého filmu Slunce, seno, erotika možná na první dobrou působí úsměvně, dobře ale ilustruje, že smradlavé boty občas představují poměrně nepříjemný problém. Pokud si totiž zpocené boty zujeme třeba někde na návštěvě, může kvůli tomu vzniknout poněkud trapná situace.
Zmíněného problému si před časem všimli i indičtí výzkumníci, kterým vadilo, že studenti žijící na ubytovně často nechávají své boty před dveřmi do pokoje, takže chodba byla špatně průchozí a esteticky nevzhledná. Když ale chtěli docílit toho, aby studenti začali používat botník ve svém pokoji, zjistili, že to nebude tak jednoduché.
„Nešlo o to, že by si studenti botník nechtěli či nemohli pořídit, a nešlo ani o nedostatek prostoru – místa bylo dost. Problémem bylo časté pocení a neustálé nošení bot, což způsobovalo, že zapáchaly. Právě proto je studenti dávali před dveře,“ řekl pro BBC Sarthak Mittal z Univerzity Shiv Nadar poblíž Dillí.
Jeho teorii potvrdily i výsledky průzkumu mezi zhruba 150 studenty. Více než polovina z nich se totiž přiznala, že se stydí za zápach svých vlastních bot nebo za zápach někoho jiného. Téměř všichni zároveň přiznali, že si boty raději uchovávají v otevřených prostorech či ve stojanech, protože na zápach obvykle příliš nezabírají běžné deodoranty, ani jiné zkoušené alternativy.
Zápach zmizel i z bot sportovců
Vzhledem k tomu, že smradlavé boty podle průzkumu trápily většinu studentů, vědci z Univerzity Shiv Nadar se rozhodli, že se tento problém pokusí vyřešit. To znamenalo především vymyslet metodu, s jejíž pomocí bude spolehlivě zlikvidována bakterie Kytococcus sedentarius, která stojí za nepříjemným zápachem propocených bot.
Najít řešení přitom nakonec nebylo tak složité, jak se původně zdálo. Vědci totiž zjistili, že bakterie spolehlivě zabije krátký záblesk ultrafialového světla UVC. Na základě toho následně sestrojili botník vybavený právě UVC lampami, které dokázali zlikvidovat i velké množství mikrobů v obzvláště propocených botách.
Potvrdil to rovněž následný experiment, pro jehož účely byl využit skutečně těžký kalibr – boty univerzitních sportovců. Zatímco před samotným ozářením byl zápach těchto bot popisován jako „silný, štiplavý, připomínající shnilý sýr“, po dvou minutách klesl na „extrémně nízký, mírný zápach spálené gumy“, a po čtyřech minutách zápach zcela zmizel a nahradil ho „průměrný zápach spálené gumy“. Právě pálení gumy v botě představovalo překážku pro jinak slibný vynález, tu se ale podařilo částečně vyřešit omezením doby, po niž budou boty UV záření vystaveny.
Ocenění nutí k zamyšlení
Výzkum indických vědců by pravděpodobně upadl v zapomnění, jelikož žádná firma o výrobu botníků s UV lampami neprojevila zájem. Originálního vynálezu si ale všimli lidé z časopisu Annals of Improbable Research (česky Anály nepravděpodobného výzkumu), a udělili mu takzvanou Ig Nobelovu cenu, která se zaměřuje na neobvyklé a lehce absurdní, ale přesto zajímavé výzkumy.
Zmíněné ocenění v minulosti získali například japonští biologové, kteří pomalovali krávy, aby tolik nepřitahovaly mouchy, nebo američtí pediatři, kteří zjistili, že česnek zvyšuje přitažlivost mateřského mléka pro kojence. K dalším laureátům patří rovněž holandští vědci, kteří objevili, že alkohol zlepšuje znalosti cizích jazyků, nebo také historik, který 35 let sledoval růst svého nehtu.
Za poněkud zvláštní cenu jsou indičtí vědci rádi, zároveň ale říkají, že je přiměla jinak přemýšlet o jejich budoucí práci. „Kromě samotného uznání nám to přineslo i určité břemeno. Nyní musíme provádět více výzkumu o věcech a záležitostech, nad nimiž lidé obvykle nepřemýšlejí,“ uzavřel další člen výzkumného týmu Vikash Kumar.