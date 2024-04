Indie se chce stát ekonomickou supervelmocí 21. století. K tomu by však podle analytiků musela růst aspoň o osm procent ročně

O Indii se v poslední době čím dál častěji mluví jako o potenciální „alternativě Číny“. Tou by se země dle některých měla stát třeba díky politice současného premiéra Naréndry Módího, který je zároveň favoritem na vítězství v právě probíhajících parlamentních volbách. Pod jeho vedením je země údajně připravena přijmout status ekonomické velmoci 21. století. Ostatně, na rozdíl od Číny, jejíž vztahy se Západem jsou čím dál tím křehčí, vychází dobře s většinou velkých ekonomik. V poslední době navíc láká velké nadnárodní společnosti.

„Indie měla v roce 2023 hodnotu 3,7 bilionu dolarů (s průměrným loňským kurzem zhruba 82,2 bilionu korun), což z ní dělalo pátou největší ekonomiku světa. Jen za Módího vlády přitom poskočila o čtyři místa. Aktuálně je tamní ekonomika v takovém rozpoložení, že je schopná v následujících letech expandovat šestiprocentním ročním tempem,“ uvádí CNN ve své vlastní analýze s tím, že pokud se chce skutečné stát ekonomickou velmocí, musí růst minimálně o osm procent ročně. „Světovou trojkou se ale stane už do roku 2027,“ píše web. Zaostávat v té době bude země pouze za USA a Čínou.

Poslední tři dekády se Indie soustředí na masivní transformaci infrastruktury. Miliardy utrácí za výstavbu silnic, přístavů, letišť i železnic. Mezi lety 2014 až 2023 rozšířila vnitrostátní dálniční síť o skoro 55 tisíc kilometrů, což odpovídá nárůstu o 60 procent. Rozvoj infrastruktury má pro zemi velký ekonomický význam. Usnadňuje podnikání a vytváří zcela nová pracovní místa. Jen v letošním roce bylo na podporu hospodářské expanze vyčleněno 134 miliard dolarů (přibližně 3,2 bilionu korun).





Silná digitální infrastruktura

Výstavbou silnic snahy Indie rozhodně nekončí. Soukromí investoři budují také největší elektrárnu na zelenou energii na světě. V posledních letech navíc země vybudovala celou řadu technologických platforem – mezi nimi třeba program Aadhaar, který tamním obyvatelům v roce 2009 poskytl vůbec první doklad totožnosti.

Největší biometrická databáze vládě ušetřila miliony a pomohla s boji proti korupci. A obdobný dopad měla platforma Unified Payments Interface, která umožňuje provádět platby pomocí QR kódu. Tu přijali Indové napříč všemi společenskými vrstvami, do formální ekonomiky navíc dostala miliony dolarů. Hrdost nad digitální infrastrukturou v roce 2023 vyjádřil i sám Módí, když uvedl, že během šesti let udělala země v oblasti finančního začleňování takový pokrok, jenž by normálně trval 47 let.

Růstový potenciál Indie se v neposlední řadě odráží také na akciovém trhu, kde hodnoty společností kótovaných na tamních burzách dosáhly koncem loňského roku čtyř bilionů dolarů. Třeba National Stock Exchange of India (NSE) loni díky prudkému růstu dokonce předběhla burzu v Šen-čenu a stala se šestou největší na světě.

Indický akciový trh hnali k historickým vrcholům mimo jiné i domácí investoři, kteří podle společnosti Macquarie Capital vlastní téměř desetinu hodnoty tamního akciového trhu. Ti zahraniční pak mají zhruba dvojnásobek, přičemž podle analytiků lze očekávat, že zahraniční investice navíc v druhé polovině roku ještě vzrostou.

Láká firmy a těží z napětí

Indická vláda se rovněž snaží těžit ze skutečnosti, že se velké mezinárodní firmy snaží přesunout své operace mimo Čínu, kde je cítit napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Působení v Indii doposud výrazně rozšířila třeba společnost Apple, od níž se očekává, že do konce roku 2025 bude v této zemi vyrábět téměř čtvrtinu svých iPhonů, ačkoliv ještě před pouhými dvěma lety to bylo jen šest procent. Velká investice v Indii je na spadnutí také ze strany podnikatele Elona Muska, jenž pro svoji automobilku Tesla hledá vhodné místo pro první asijskou továrnu mimo Čínu.

Ovšem i když se zdá, že má Indie k úspěchu nakročeno opravdu dobře, jisté hrozby existují. „Minimálně by mohla udělat více pro zvýšení svého hrubého domácího produktu, což je jedno z měřítek životní úrovně obyvatel,“ podotýká CNN. V roce 2022 se na základě tohoto ukazatele dle Světové banky umístila až na 147. místě.

Profesor makroekonomie na švýcarské Univerzitě St. Gallen Guido Cozzi rovněž varoval před politikou nízkých daní pro bohatší vrstvu, která růst Indie sice podnítí, avšak bude mít negativní dopad na problematiku příjmové rovnosti. Další potenciální potíž pak představuje také vysoká nezaměstnanost mladých lidí, která je v Indii aktuálně vyšší, než je celosvětový průměr. Konkrétně u mladé generace s vysokoškolským vzděláním představuje 29 procent, což je devětkrát více než u lidí, kteří neumějí číst a psát.