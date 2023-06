Ikona moří je dokončena. Největší výletní loď na světě nabídne cestujícím obří akvapark, luxusní kajuty a 20 palub

Ve finské loděnici Meyer Turku dokončili stavbu největší výletní lodě na světě s názvem Icon of the Seas (Ikona moří). Obrovské plavidlo se poprvé vydalo na otevřenou vodu, kde nyní podstupuje nejrůznější testy. Letos v říjnu pak bude odevzdáno svému novému majiteli, kterým se je výletní společnost Royal Caribbean International. První pravidelná plavba je naplánovaná na leden příštího roku.

Gigantická loď je dlouhá zhruba 365 metrů a její váha dosahuje úctyhodných 250 800 tun, což je zhruba hmotnost 25 Eiffelových věží. Na palubu se díky tomu vleze až 5610 cestujících, jež má obsluhovat 2350 členů posádky. Pro pasažéry je nachystáno mnoho atrakcí, mezi které patří třeba největší plovoucí aquapark s šesti unikátními tobogány. Klidnější zážitek pak lidé naleznou v sedmi bazénech a devíti vířivkách.

První zkoušky dopadly úspěšně

Zbrusu nový kolos úspěšně dokončil první etapu plánovaných námořních zkoušek 22. června. „Na této plavbě urazila Ikona moří stovky mil, během kterých byly testovány hlavní motory, trup, brzdové systémy, řízení, hladina hluku a vibrací. Všechny zkoušky byly provedeny přesně podle rozvrhu, přestože vyplutí lodi bylo mírně opožděno kvůli povětrnostním podmínkám,“ uvádí se v prohlášení Royal Caribbean.

Předchozím držitelem titulu největší výletní lodi na světě je další plavidlo z flotily této americké společnosti s názvem Wonder of the Seas (Zázrak moří). To svoji inaugurační plavbu uskutečnilo teprve loni a oproti Ikoně je kratší jen zhruba o tři metry, cestující mají ovšem k dispozici ,pouze‘ 18 palub.

Royal Caribbean tvrdí, že Ikona moří je jakýmsi evolučním vrcholem mezi výletními loděmi, který využívá nejnovější technologie a staví na 50 letech zkušeností. „Našim zákazníkům jsme chtěli nabídnout tu nejlepší možnou rodinnou dovolenou. Když si ale uvědomíte, kolik energie a času bylo vynaloženo na vytvoření této lodi, je to prostě ohromující,“ cituje CNN ředitele společnosti Michaela Bayleyho.

Myslelo se i na ekologii

Ikona láká cestující na více než 40 různých míst, kde se mohou najíst, napít a pobavit, přičemž mnoho z nich je zahrnuto v ceně plavby. Celkem 20 palub a osm různých tematických oblastí má uspokojit všechny typy rekreantů. Některé části lodi jsou totiž určeny hlavně pro mladé rodiny, do jiných prostor pak mohou vstoupit pouze dospělí.

Všichni cestující si mohou vybrat i z široké nabídky různých druhů pokojů, od těch obyčejných až po ty nejluxusnější. K dispozici je celkem 28 různých typů ubytování, přičemž některé jsou vhodné převážně pro rodiny, zatímco u jiných byl kladen důraz na výhled na oceán. Plavidlo nabízí rovněž rozsáhlejší prostory pro větší skupiny cestujících.

Při návrhu kolosu byl kladen důraz také na ekologický aspekt věci. Plavidlo je vůbec první lodí v majetku Royal Caribbean, která je poháněná zkapalněným zemním plynem (LNG) a technologií palivových článků, což představuje zásadní posun celého odvětví směrem k využívání zelených zdrojů energie.

A na to, zdá se, výletníci slyší, neboť podle vedení společnosti dosáhly předprodeje první plavby Ikony moří rekordních čísel. Svoji zásluhu na tom má ale dozajista rovněž fakt, že její cesty po východním a západním Karibiku mají trvat sedm nocí a zahrnují mimo jiné návštěvu soukromého ostrovního resortu CocoCay, včetně jeho nové části Hideaway Beach. Všechny výlety pak budou začínat a končit ve floridském Miami.