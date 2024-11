I po smrti vydělávají víc než většina živých. Kdo patří mezi nejlépe placené zesnulé celebrity roku 2024?

Přelom října a listopadu patří u nás i ve světě tradičně vzpomínání na zesnulé. Ty si svým vlastním způsobem připomíná i americký magazín Forbes, jenž v uplynulých dnech zveřejnil každoroční žebříček nejlépe placených celebrit, které už s námi tento svět nesdílí.

Že k nejbohatším umělcům dlouhodobě patří muzikanti, není nic úplně nového. A tak asi ani nikoho nepřekvapí, že si řada z nich přijde na astronomické částky právě i po své smrti. Kterému interpretovi se v tomto ohledu daří nejlépe? A jak si zesnulí hudebníci stojí ve srovnání se svými hereckými kolegy a dalšími hvězdami showbyznysu? Dozvíte se na následujících řádcích.

Žebříček nejlépe vydělávajících zesnulých celebrit roku 2024

1. Michael Jackson (600 milionů dolarů)

První místo s 600 miliony vydělaných dolarů (téměř 14 miliardami korun) suverénně obhájil král popu Michael Jackson, kterému se skvěle vede například v Německu, a to díky show MJ: The Michael Jackson Musical. Vstupenky na premiéru v Hamburku v roce 2025 jsou úplně vyprodané, což naznačuje, že by zde představení mohlo být ještě úspěšnější než ve Velké Británii nebo USA. I v Londýně či Las Vegas ale Jackson vydělává šest milionů dolarů týdně, tedy necelých 140 milionů korun.





Outstream Placeholder

2. Freddie Mercury (250 milionů dolarů)

Po čtyřech letech se na seznam vrací také Freddie Mercury. Díky prodeji hudebních děl kapely Queen za jednu miliardu dolarů (více než 23 miliard korun) mu připadlo přibližně 250 milionů (téměř 1,5 miliardy korun). Další příjmy pak získal z životopisného filmu Bohemian Rhapsody z roku 2018, a zajistil si tak druhé místo.

3. Dr. Seuss (75 milionů dolarů)

Jednu z mála výjimek v žebříčku představuje autor dětské literatury Dr. Seuss, vlastním jménem Theodor Seuss Geisel. K jeho nejznámějším postavám patří Grinch, kterého znají děti po celém světě, přičemž právě ten mu společně s knížkou Kočka v klobouku nebo Lorax přináší nejvyšší zisky. Letos se vyšplhaly na částku 25 milionů dolarů (více než 580 milionů korun), a to hlavně díky licencím pro zábavní parky, televize, filmy nebo módní značky a také novým sběratelským mincím.

4. Elvis Presley (50 milionů dolarů)

Král rock’n‘rollu je mrtev už 47 let – tedy oficiálně. S 50 miliony dolarů (téměř 1,2 miliardy korun) ale stále zůstává v žebříčku pořádně vysoko, konkrétně na čtvrtém místě. Největší příjmy mu přitom generuje Graceland, jeho rezidence v americkém Tennessee, kam jen v roce 2024 zavítalo 600 tisíc návštěvníků.

5. Rick Ocasek (45 milionů dolarů)

Páté místo si díky ziskům v hodnotě 45 milionů dolarů (přes jednu miliardu korun) vysloužil rockový hudebník Rick Ocasek. Zesnulému frontmanovi kapely Cars generovalo zisky zejména uzavření smlouvy se společností Primary Wyves, která koupila podíl na jeho vydavatelství, jméně i podobizně. Celá transakce proběhla během letošního září.

6. Prince (35 milionů dolarů)

Špatně se v hudebním nebi nemá ani Prince, jemuž vydělává miliony ročně zejména ikonické album Purple Rain, ale také životopisná kniha i autorská práva na užívání jeho jména a fotografií. Letos celková částka dosáhla na 35 milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 816 milionů korun.

7. Bob Marley (34 milionů dolarů)

Sedmé místo si vysloužil ikonický reggae zpěvák Bob Marley, jehož obličej se i více než 40 let po smrti nadále objevuje nejen na oblečení, nýbrž i na plakátech nebo třeba bytových doplňcích. Právě tyto prodané licence představují dlouhodobě hlavní zdroj příjmů jeho rodiny. Díky premiéře životopisného filmu Bob Marley: One Love se k nim navíc letos přidalo ještě dalších 34 milionů dolarů (necelých 800 milionů korun).

8. Charles M. Schulz (30 milionů dolarů)

Tvůrce komiksů přezdívaný Peanuts vydělal v roce 2024 celých 30 milionů dolarů (zhruba 700 milionů korun). A i když jej samotného zná v Česku asi jen málokdo, faktem je, že hlavní hrdina jeho kreslených časopisů je oblíbený po celém světě. Byl to totiž právě Charles M. Schulz (jak zní jeho pravé jméno), kdo stvořil psa Snoopyho. Jeho popularita se navíc nevytrácí ani s nástupem nové generací – naopak platí, že roztomilý bígl má úspěchy na TikToku i ve světě módy.

9. Matthew Perry (18 milionů dolarů)

Matthew Perry alias seriálový Chandler Bing zemřel teprve loni, přičemž už nyní se dostal mezi devět nejlépe placených zesnulých celebrit vůbec. Důvodem byl mimo jiné i všeobecný šok a zármutek z jeho smrti. Tím spíš když se v minulosti netajil svými problémy se závislostí a otevřeně o nich hovořil. Stejnému tématu se navíc věnují i jeho memoáry z roku 2022, které mu letos zajistily největší část z celkových zisků ve výši 18 milionů dolarů, tedy přibližně 420 milionů korun.

10. John Lennon (17 milionů dolarů)

Legendární „Brouk” o své příjmy jen tak nepřijde, protože fanoušci ho stále miluji. Za rok 2024 si připsal 17 milionů dolarů (necelých 400 milionů korun), které mimo jiné pramení z nové verze dokumentu s názvem Let it Be z roku 1970. Tehdy ho John Lennon nestihl dokončit, ale režiséru Peteru Jacksonovi se to nyní s pomocí umělé inteligence podařilo.