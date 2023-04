Hypotéka po čtyřicítce? Žádá o ni třetina zájemců. Mladí lidé na úvěr prakticky nedosáhnou, vyplývá ze statistik Hyponamíru.cz

V době, kdy je kvůli dlouhému studiu běžné kariéru rozjíždět až před třicátým rokem, se otázka vlastního bydlení posouvá stále do pozdějšího věku. Není tedy divu, že podíl starších žadatelů o hypoteční úvěry postupně přibývá.

„Důvodem k odložení pořízení vlastního bydlení na pozdější dobu bývá stále častěji i jeho finanční nedostupnost. Ceny nemovitostí v uplynulých pěti letech výrazně vzrostly a po rychlém zdražení hypoték jsou tyto úvěry pro mladé zájemce prakticky nedosažitelné,“ komentuje generální ředitel fintechu Hyponamíru.cz Miroslav Majer. Mladým lidem pak prakticky nezbývá nic jiného než se uchýlit k nájemnému bydlení.

V kolika letech jste žádali o svoji první hypotéku? Ještě před dvacítkou Mezi 20 až 25 Mezi 25 až 30 Mezi 30 až 35 Mezi 35 až 40 Až po čtyřicítce Zobraz výsledek

Ačkoli platí obecné pravidlo, že nejvýhodnější je sjednání hypotéky do 36 let, protože v takovém případě je možné splátky rozložit na maximální možnou dobu, zanedbatelný není ani podíl zájemců starších 40 let. Ten dle statistik společnosti představuje zhruba třetinu. Nejvíce žadatelů je bezesporu ve věkové kategorii 31 až 40 let. Do 30 let věku se rozhodne sjednat si hypotéku přibližně čtvrtina lidí.

„Setkáváme se i se zájemci o hypotéku staršími čtyřiceti let, kteří již mají zajištěné vlastní bydlení a úvěr plánují využít na pořízení další nemovitosti pro vlastní děti nebo jako investici. Důvodem ovšem může být i nová životní situace, jako je například rozvod, a s ní související potřeba zajištění vlastního bydlení,“ přibližuje Majer.

Splátky jsou možné i po sedmdesátce

Jedním z hlavních faktorů, proč se většina lidí rozhodne sjednat si hypotéku před 36. rokem, je skutečnost, že pro mladší žadatele platí mírnější limity ukazatelů, podle kterých se banky rozhodují, zda ji poskytnou, či nikoli. Tito lidé tak častěji dosáhnou na úvěr v hodnotě 90 procent výše zastavené nemovitosti (ukazatel LTV). To jinými slovy znamená, že budou k jejímu pořízení potřebovat méně vlastních zdrojů.

Obecně mohou mladí lidé získat úvěr do výše 9,5násobku svého čistého ročního příjmu, zároveň je však nutné splnit ještě třetí ukazatel, kdy výše měsíčních splátek všech úvěrů včetně sjednané hypotéky nesmí být dohromady vyšší než polovina čistých příjmů dotyčného. Česká národní banka navíc současně doporučuje i limit týkající se maximální délky splácení. Ten by neměl přesáhnout 30 let či obecně dobu, po kterou je zájemce ekonomicky aktivní. V tomto ohledu však existuje i výjimka – konkrétně mBank poskytuje hypotéku až na 40 let, třebaže ji doprovází řada podmínek.

Neméně podstatným milníkem je pak rovněž horní věková hranice, tedy věk žadatele v momentě jeho poslední splátky. U většiny českých bank nesmí být v tu chvíli člověk starší 65 let. „Do tohoto věku už musí být celá hypotéka splacena. Existují ovšem dvě banky, které mají maximální věkovou hranici o několik let výše. Pokud tedy uvažujete o hypotéce v pozdějším věku a současně požadujete co nejdelší dobu splatnosti, je třeba oslovit s žádostí správnou banku,“ doporučuje Majer.

Maximální dobu splácení u nás nabízí Modrá pyramida, která půjčku umožňuje splácet až do věku 75 let. Buřinka od České spořitelny pak umožňuje hypoteční úvěr uhradit i v 72 letech. Zájemce však může zažádat maximálně o pět milionů korun.