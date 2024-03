Hostingu se u nás daří jako nikdy předtím. Trendem je predikovatelnost IT s ohledem na růst byznysu, říká výkonný ředitel ČMIS

První velká veřejná hostingová centra u nás začala zhruba před deseti lety růst jako houby po dešti a cloud byl tehdy ještě horkou novinkou. Od té doby se posunul nejen hardware, ale i celé pojetí služby – dávno nestačí samotný hosting, klienti vyžadují zajištění kompletní IT infrastruktury, nepřetržitého monitoringu, zálohování a podpory. Zároveň se nepotvrdila dominance světových hráčů – čeští poskytovatelé jim zdatně konkurují.

Na trhu je tak k vidění spousta skvělých inovací stejně jako starých neduhů, které si firmy nesou jako dlouhodobou zátěž. V zásadě je spojuje jedna věc: chtějí bezúdržbovou IT infrastrukturu, která bude růst společně s jejich byznysem. Jako obchodník jsem se proto naučil pohlížet na problematiku hostingu komplexně. Klienti se dnes zajímají především o dostupnost služeb a jejich ekonomickou stránku. Právě byznysová spolupráce a nastavení produktů je jedním z trendů, které budou hrát v následujících letech prim.

IT dostane lidský rozměr

Zatímco výkon si lze snadno koupit, trh stále naráží na nedostatek kapacit. A to včetně interních IT oddělení. Diskuze se proto od surového výkonu přesunula k lidem, kteří se o IT provoz starají. Navíc málokterý manažer ví, co jaká konfigurace serverů v reálném provozu znamená. Hlavní slovo tak dostává byznys a dlouhodobá spolupráce. Hostingové služby zkrátka získaly nový, lidštější rozměr.

V praxi to znamená dvě věci. Zaprvé, při nastavení služby se bavíme o kapacitách infrastruktury, financích, ekonomice a úsporách. Případně o nastavení jednotlivých produktů a služeb. Zadruhé, klienti vyžadují těsné spojení s IT podporou, která dokáže reagovat do pěti minut. Zároveň musí být daný expert schopný přijít ke klientovi a dokázat se s ním domluvit. Na této důvěře pak lze dlouhodobou spolupráci budovat.





Predikce nákladů umožní hladký růst byznysu

V řadě firem stále funguje léty zažitá praxe: IT oddělení jednoho dne zadá požadavek, že potřebuje dva miliony na nákup nových serverů. Protože je zkrátka potřeba navýšit výkon. Vedle samotného nákupu je to však také čas adminů a dalších techniků, kteří musí nové servery zprovoznit. V tu chvíli se násobí interní kapacity dvěma, protože zároveň nedělají nic produktivního, pouze se zabývají řešením problému.

Predikce je proto z pohledu hostingových služeb třeba zásadně zpřesňovat. Zahrnovat musí nejen potřebný výkon pro cloud, ale i nákup nejmodernějšího (a výkonnějšího, tedy i úspornějšího) hardwaru, rozsah služeb a samozřejmě lidskou práci. Poskytovatel tudíž nepřebírá pouze zodpovědnost za hladký chod IT, ale spolupráce by měla mít přesah i do projektového řízení firmy.

Lokální poskytovatelé drží krok s globálními hráči

Cloudy od velkých poskytovatelů jsou jednoznačným trendem u globálních startupů a firem. Většinu trhu drží nyní tři velcí hráči, Azure, AWS a GCP. Jejich největším úskalím je však cena, dostupnost a reakce podpory na vzniklé problémy, čehož se chopili právě místní společnosti. Uvedu příklad z praxe: klient rozjel svůj byznys v cloudu na AWS, což je velmi flexibilní platforma ideální pro vývoj produktu a hladký vstup na vícero trhů. S růstem však přišlo i neúměrné zvýšení nákladů za cloud. Poslední kapkou pak byla softwarová chyba, kterou poskytovatel nedokázal v řádu dní napravit.

Naopak lokální hráči dokážou malé a střední firmy poměrně snadno oslovit svou cenou a dostupností. A navíc se konkurence za poslední roky značně protřídila – zhruba od roku 2010 totiž vyrostla řada datacenter, často i díky dotacím a relativně nízké ceně hardwaru. Nebyl pak problém navézt kamion starších serverů a nějak je zapojit na jednom místě. Kromě samotného byznysu se tyto firmy potýkaly s častými výpadky. V současnosti se nebojí datacentrům svěřit provoz svého IT i banky, neboť splňují požadavky na spolehlivost i bezpečnost.

Stále jsou firmy, které provozují servery v kumbálu

I nadále platí, že největším nepřítelem firemního IT je držení vlastních serverů. Reálně si jej mohou dovolit jednotky firem – limit totiž není v hardwaru, ale v lidech, kteří se o vše starají. Málokterá firma hardware pravidelně obměňuje, naopak jej většinou ždímou na hranici životnosti. Navíc často zapomínají započítat do svého provozu skutečné náklady: platby za elektřinu (kterou nikdy nebudou mít za velkoodběratelské ceny), za lidi, serverovnu či dostupnost.

Skutečné know-how pak tkví ve virtualizační platformě a IT architektuře. Firmy běžně využívají velká sdílená úložiště, která ale reálně nejsou moc bezpečná a stabilní. Když selže jedno z nich, rázem je offline několik (klidně i desítek) klientů.

Velký zájem o testovací a vývojové prostředí

Velkým trendem je v posledních měsících poptávka po testovacím a vývojovém prostředí ze strany technologických a e-commerce firem. Například klienti Albatros Media a Storyous za poslední roky násobně zvýšili investice do testovacího prostředí, které je svou velikostí srovnatelné s prostředím produkčním, a nároky na něj jsou tak téměř identické. Dále pak firmy poptávají přechod z on-premise na cloud, přičemž stále větší roli bude mít správa a optimalizace databází.

Nakonec jasnou cestou je zvyšování efektivity IT a automatizace procesů. Z mého pohledu je jedinou překážkou pro růst byznysu nedostatek expertů, kteří by se starali nejen o infrastrukturu klientů, ale třeba také o ERP a další systémy. Na hostingovém trhu tak stále vidím velký potenciál pro spolupráci s řadou firem i projektů.