Hořké vyhlídky pro hořkou čokoládu. Ceny kakaa v současnosti prudce rostou, výrobci se obávají o své zisky

Největší světoví výrobci čokolády s obavami vyhlížejí příští rok. Zdá se totiž, že období obrovských zisků způsobené vysokou poptávkou by mohlo už brzy skončit. V poslední době výrazně rostou ceny kakaa, které se aktuálně pohybují na 46letých maximech. Podobně je pak na tom i cukr, jehož cena dosahuje nejvyšších hodnot za posledních deset let. Čokoláda by tedy v nejbližších měsících mohla zdražit, přičemž nejvyšší nárůst může postihnout kvalitní hořkou čokoládu.

Jinými slovy, společnosti vyrábějící tuto pochutinu budou muset vyřešit zásadní dilema: pokud by rostoucí náklady promítly do konečné ceny svých produktů, dá se očekávat, že dojde k nemalému snížení poptávky. Už v posledních dvou letech se totiž cena tabulky čokolády vlivem inflace a dalších faktorů zvýšila o zhruba 20 procent, což podle agentury Reuters vedlo ke snížení celkových prodejů.

Spotřebitelé hledají akce

Jeden z největších producentů čokolády Mondelez očekává, že zvyšování ceny kakaa a cukru bude i nadále pokračovat. V reakci na to společnost uvedla, že se snaží dobře zásobit a zároveň nadále zvyšuje svoji produktivitu. „Nárůst ceny cukru a kakaa je opravdu významný. Jen za poslední rok kakao zdražilo o zhruba 30 procent,“ uvedl finanční ředitel zmíněné společnosti Luca Zaramella.

Vysoká inflace a tlak maloobchodníků na nízké ceny ale vedou k tomu, že výrobci pravděpodobně nebudou moci vyšší náklady plně promítnout do prodejní ceny. „Už v současnosti se spotřebitelé snaží porovnávat nabídky jednotlivých obchodů a hledají, kde najdou výhodné akce a slevy,“ okomentoval situaci generální ředitel Mondelezu Dirk Van de Put.





Velký tlak na ceny dokládá i kuriózní situace, k níž došlo na začátku letošního roku. Mondelez tehdy stáhl z regálů belgického řetězce supermarketů Colruyt své produkty poté, co se obě firmy nedokázaly dohodnout na tom, za kolik se budou prodávat. Tato situace podle odborníků ukazuje, že i další vyjednávání s ostatním řetězci budou hodně obtížná. „Firmy si už pravděpodobně nebudou moci nastavit ceny přesně tak, jak chtějí,“ zhodnotil analytik Barclays Patrick Folan.

Prodeje čokoládového giganta klesly

Výrobci čokolády se zatím spoléhají na tradiční odolnost svých produktů vůči růstu cen. Konkrétně Mondelez minulý měsíc zvýšila předpověď letošního růstu tržeb, zatímco konkurenční Hershey navýšil odhad zisku. „Nyní, když už jsme se dohodli s obchodníky na cenách, očekáváme růst objemu a výnosů, stejně jako zlepšení marže po celé Evropě,“ řekl Zaramella poté, co jeho společnost vyřešila spor s řetězcem Colruyt.

Růst objemu prodeje čokolády Mondelez však letos výrazně oslabil. Zatímco ještě v únoru dosáhl 14,8 procenta, v červenci se pohyboval pouze na hodnotě 3,2 procenta. Podobně je na tom i společnost Hershey, jejíž prodeje ve stejném období klesly, což podle odborníků způsobilo hlavně zdražování. „Spotřebitelé začínají na cenu reagovat více než dříve, s jejím dalším zvyšováním bych byl tedy velmi opatrný,“ uvedl Dan Sadler, expert na cukrovinky z amerického výzkumného týmu IRI.

Nepříznivou situaci na trhu vnímá i belgická firma Barry Callebaut. Největší světový výrobce čokolády, který zásobuje většinu významných značek včetně Nestlé, neočekává v letošním roce žádný růst objemu prodeje. Minulý měsíc dokonce společnost oznámila, že její prodeje klesly v období od loňského září do letošního května o zhruba 2,7 procenta.

Roste podíl privátních značek

Za současným zdražením surovin stojí kromě inflace také nepříznivé podmínky v pěstitelských zemích. Největší producenti kakaa v Pobřeží slonoviny a Ghaně se poslední dva roky potýkají s výrazným suchem střídaným nadměrnými dešti a také s nemocemi. Všechny tyto faktory se podepisují na celkovém snížení produkce kakaových bobů.

Experti přitom tvrdí, že ke zlepšení nedojde ani v následujícím roce. Nepříznivé počasí způsobené jevem El Niño bude v západní Africe pokračovat i nadále, přičemž na trhu neexistuje dostatek alternativních producentů kakaových bobů, kteří by mohli v dohledné době produkci dostatečně zvýšit.

Než se tedy situace na afrických plantážích vrátí zpět do normálního stavu, rostoucí ceny oblíbené sladkosti pravděpodobně lidi přesvědčí k tomu, aby si častěji kupovali levnější výrobky privátních značek. Jen v USA se letos zvýšily objemy prodeje privátních čokolád o zhruba devět procent, a to navzdory téměř dvoucifernému zdražení.