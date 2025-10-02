Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka Tilly Norwoodová. Obávají se, že umělá inteligence je připraví o práci

Tilly Norwoodová je na první pohled běžná mladá žena, která zveřejňuje své fotky na Instagramu stejně jako jakákoli jiná influencerka. Z jejích příspěvků na sociálních sítích lze vyčíst třeba to, že se už několik měsíců věnuje herecké kariéře, a nedávno absolvovala i natáčecí zkoušky, přičemž doufá, že díky nim brzy získá práci.
Problém ovšem spočívá v tom, že Tilly není skutečná osoba. Veškeré její příspěvky jsou generovány umělou inteligencí, kterou vytvořila Eline Van Der Veldenová, zakladatelka startupu Particle6, jež se snaží vytvářet „digitální obsah“ pro film a televizi. V podstatě se tedy jedná o projekt, jehož hlavním cílem bylo právě vytvoření AI herečky.
Záměr společnosti Particle6 zůstával několik měsíců stranou zájmu širší veřejnosti i médií. Před pár dny to ovšem změnil server Deadline, který informoval, že někteří agenti umělců se snaží získat Tilly do své klientely jako herečku, což v praxi znamená, že s ní chtějí podepsat smlouvu o zastupování a nabízet ji producentům. Novináři navíc uvedli, že filmová studia v poslední době začínají pomalu přijímat obsah vytvářený právě umělou inteligencí. To podle CNN odstartovalo nebývalou vlnou kritiky ze strany běžných uživatelů sociálních sítí, ale i některých hollywoodských celebrit.
Není to náhrada za lidi, brání se autorka
Své rozhořčení nad Tilly Norwoodovou vyjádřila v komentáři pod jedním z jejích příspěvků třeba hvězda seriálu Hra o trůny. „Páni… ne, díky,“ uvedla Sophie Turner.
O něco obsáhlejší komentář napsal herec Cameron Cowperthwaite, který se objevil v seriálech Hříšníci či American Horror Story. „Doufám, že se to obrátí proti vám ve všech možných ohledech. Něco takového prostě není lidsky možné.“ Žádné servítky si pak nebral třeba Ralph Ineson známý z filmu Nosferatu, jenž tvůrcům Tilly vzkázal stručné „jděte do p**ele.“
Na ostrou kritiku, která brzy zaplavila prakticky každý příspěvek Tilly, už reagovala i její tvůrkyně. „Těm, kteří vyjádřili hněv nad vytvořením naší postavy Tilly Norwoodové – není to náhrada za lidskou bytost, ale kreativní, umělecké dílo. Ostatně také animace, loutkářství nebo CGI nám otevřely nové možnosti, aniž by ubíraly na živém herectví,“ sdělila na Instagramu Van Der Veldenová.
Zakladatelka startupu Particle6 zároveň doplnila, že doufá, že brzy bude možné přivítat umělou inteligenci jako součást širší umělecké rodiny. AI má tedy podle jejího názoru představovat další způsob, jakým budou moci lidé vyjádřit svou kreativitu.
Výtvory AI nejsou originální
Vyjádření Van Der Veldenové ovšem celou situaci příliš neuklidnilo. Mnoho hollywoodských umělců se rozvoje umělé inteligence dlouhodobě obává, což ostatně potvrdila i stávka stávek scenáristů a herců v roce 2023. Právě tehdy se odbory domluvily s velkými filmovými studii a streamovacími společnostmi na pravidlech ohledně používání AI, umělé herce vytvořené jinými firmami ovšem tato dohoda samozřejmě nemohla vyřešit.
Mnoha umělcům přitom vadí i paradox, že bez jejich práce by umělá inteligence nemohla fungovat. AI modely jsou totiž trénované právě na textech či videích, a to včetně těch pocházejících z produkce hollywoodských filmových studií, kde se logicky objevují rovněž samotní herci. Mnoho lidí tedy tvrdí, že o nějaké tvůrčí originalitě nemůže být v případě umělé inteligence řeč.
„Tohle jste nevytvořila vy. Vytvořili to stovky skutečných pracovníků, skutečných fotografů, kameramanů, a dokonce i farmářů. Vy jste jim jen vzali jejich práci a předstírali, že je vaše,“ uvedla v komentáři pod příspěvkem Tilly Mara Wilsonová, známá z filmu Matilda.
I přes současnou nevoli mnoha herců a dalších umělců je ovšem nepravděpodobné, že nástup umělé inteligence se podaří nějak zastavit. Úspěch herecké kariéry Tilly Norwoodové tedy rozhodně není vyloučen.