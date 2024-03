Hodnota aut Tesla měla vzrůstat, opak je ale pravdou. Musk se ohledně vývoje ceny svých elektrických vozidel přepočítal

Elon Musk učinil v roce 2019 překvapivé prohlášení, jež popíralo základní ekonomické principy. Podle jeho názoru měla hodnota vozů automobilky Tesla s postupem času vzrůstat, a nikoliv klesat. Americký miliardář očekával, že tento nepravděpodobný vývoj zajistí především plánovaná schopnost autonomního řízení, kterou vozidla v budoucnu získají pomocí bezplatné aktualizace softwaru.

„Každé auto Tesly se schopností plné autonomie lze považovat za něco, co může mít v budoucnu pětinásobek své dnešní hodnoty,“ zopakoval podle CNN Musk ještě vloni. Samotný autonomní systém Tesly nazvaný „Full Self-Driving“ dosáhne podle majitele sociální sítě X po úplném zprovoznění hodnoty okolo 100 tisíc dolarů (asi 2,3 milionu korun), a to v každém vozidle, kde je nainstalován. Skutečnost je ale taková, že jen čtyři roky od Muskova prvotního prohlášení stojí ojetá Tesla Model 3 zhruba polovinu své původní prodejní ceny.

Tržní podíl Tesly se výrazně snížil

Za současný stav může do velké míry fakt, že americké úřady stále neschválily systém autonomního řízení. Stalo se tak ale proto, že jeho vývoj zabral automobilce mnohem delší dobu, přičemž firma sama se navíc pokouší software neustále vylepšovat.





Velký vliv na hodnotu ojetých aut značky Tesla má rovněž celková situace na trhu s elektromobily. Americká automobilka totiž musí v posledních letech bojovat s rostoucí konkurencí, kvůli čemuž výrazně snížila cenu všech nových vozidel. A to se samozřejmě odrazilo i na ceně ojetých elektromobilů.

Během minulého roku tedy klesla cena ojetého sedanu Tesla Model 3 v průměru o 29 procent, ze 40 522 dolarů v lednu 2023 na pouhých 28 700 dolarů (přibližně 677 tisíc korun) v lednu 2024. Ojeté tesly všech typů vyrobené v roce 2021 pak za stejné období ztratily na hodnotě přibližně 19,5 procenta.

Ani tento propad ceny nových a ojetých vozů přitom nedokázal zastavit klesající podíl Muskovy společnosti na trhu s elektromobily. Zatímco v roce 2020 vyrobila Tesla podle firmy Cox Automotive asi osmdesát procent všech elektrických vozů prodaných ve Spojených státech, vloni už to bylo procent jen pětapadesát.

Klesá i cena elektromobilů od konkurence

Navzdory postupně klesajícímu podílu prodejů je každopádně Tesla stále dominantním hráčem, jehož rozhodnutí ovlivňují celý trh. Jinými slovy, jelikož se snižuje cenovka ojetin s „téčkem“ ve znaku, klesají současně i ceny jejich konkurentů.

Třeba průměrná cena ojetého elektromobilu Ford Mustang Mach-E vyrobeného v roce 2021 se za posledních 12 měsíců propadla o téměř 37 procent. Mach-E je přitom ve většině faktorů velmi blízkým konkurentem vozu Tesla Model Y, jehož hodnota za stejné období klesla „jen“ o necelou třetinu. A co se týče průměrné ceny všech ostatních ojetých elektromobilů z roku 2021, ty pak podle údajů společnosti Edmunds.com zaznamenaly 34procentní pokles.

Čína coby světová jednička elektromobility

Že se Muskovo tvrzení o vzrůstající ceně aut Tesla minimálně ještě nějakou dobu nevyplní, je více než zřejmé. Kromě neschváleného „autopilota“ za to může především silná konkurence, přičemž vedle evropských a amerických firem získává stále významnější pozici také Čína.

V této asijské zemi se loni prodalo přes 6,6 milionu elektrických aut, což ji dostalo na pozici světové jedničky v elektromobilitě. „Čínské automobilky navíc ve velké míře zahájily expanzi do Evropy. Přestože si pozici nejprodávanějšího elektroauta, a to i v Číně, drží Tesla Model Y, je silným momentem loňského roku právě nástup do té doby často neznámých čínských značek,“ uzavřel expert společnosti PwC na automobilový průmysl Pavel Štefek.