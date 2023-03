Gin, fotbal i telekomunikace. Herce Ryana Reynoldse neživí jen kamera, z podílu v Mint Mobile mu kápne skoro sedm miliard korun

Pokud na úspěch skutečně existuje recept, pak hollywoodský herec Ryan Reynold rozhodně ví, jak s jednotlivými surovinami naložit. Kromě toho, že se pravidelně objevuje ve filmech jako jeden z nejlépe placených umělců na světě, že je spolumajitelem velšského fotbalového týmu Wrexham AFC a že před třemi lety prodal značku Aviation Gin, kterou spoluvlastnil, za údajných 610 milionů dolarů, se v minulosti rozhodl investovat také do telekomunikačních služeb. A ty mu právě teď přinesly dalších 300 milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 6,8 miliardy korun.

Za vysokým výdělkem stojí nabídka ze strany společnosti T-Mobile. Ta se jakožto druhý největší hráč v USA v oblasti komunikací rozhodla koupit menšího telefonního operátora Mint Mobile, který využívá její síť. A právě v tomto virtuálu drží hvězda filmů Deadpool zhruba 25procentní podíl. Celková cena transakce činí 1,35 miliardy dolarů (zhruba 30,6 miliardy korun). „Nikdy jsem nesnil o tom, že budu vlastnit bezdrátovou společnost, a rozhodně mě nikdy nenapadlo, že bych ji prodal T-Mobilu,“ uvedl server CNN s odkazem na umělcův Twitter.

Reynolds, který se prostřednictvím své firmy Maximum Effort podílel na reklamních kampaních zmíněného nízkonákladového operátora Mint Mobile, zůstane i nadále jeho tváří. Žádné změny by neměly nastat ani v otázce strategie značky. Ta si vybudovala image na dostupných tarifních cenách, které drží i na 15 dolarech (zhruba 340 korun) za měsíc. „Jsme tak šťastní, že T-Mobile na poslední chvíli porazil agresivní nabídku mé matky Tammy Reynoldsové,“ žertoval herec v tiskové zprávě oznamující prodej.

Tak trochu nekonvenční investice

Svoji hereckou kariéru zahájil Reynolds v 90. letech, od té doby si zahrál třeba v komedii Zabiják a bodyguard, Dáma ve zlatém, Free guy nebo Projekt Adam. Podle časopisu Forbes byl v roce 2020 po Dwaynu Johnsonovi druhým nejlépe placeným hercem světa.

Před dvěma lety pak se spolutvůrcem dlouholetého kultovního seriálu It's Always Sunny in Philadelphia Robem McElhenneym koupil klub Wrexham United AFC. Herci za něj dle BBC zaplatili 2,5 milionu dolarů. V návaznosti na to posléze dvojice o týmu vytvořila dokumentární seriál s názvem Welcome to Wrexham. V posledních letech se navíc objevily zvěsti, že by Reynolds mohl usilovat také o koupi kanadského hokejového týmu Ottawa Senators.

Se všemi těmito investicemi se Reynolds řadí mezi řadu celebrit, jež financují projekty nacházející se mimo jejich obor. Například herec Ashton Kutcher je známý tím, že vlastní firmu rizikového kapitálu s podíly ve společnostech Uber, Skype nebo Airbnb. Umělci Snoop Dogg a Jared Leto zase investují do společnosti Reddit.

Za nekonvenční svůj vstup do Mint Mobile v roce 2019 koneckonců označil i samotný Reynolds. Tehdy připomněl, že zatímco většina hvězd investuje do značek péče o pleť, fashion oblasti nebo alkoholu, on se rozhodl jít cestou telekomunikace. Už tenkrát ve svém prohlášení uvedl, že je nadšený, že bude moci prosazovat praktičtější přístup k nejzákladnější technologii. I přes značné výdělky v jiných oblastech se navíc Reynolds nadále věnuje herectví. Příští rok by se měl objevit již ve třetím pokračování úspěšného filmu Deadpool, kde si zahraje po boku Hugha Jackmana.

T-Mobile mezitím doufá, že akvizicí Mint Mobile posílí své vlastní služby. „Z dlouhodobého hlediska budeme těžit také z toho, že marketingový vzorec, kterým se Mint proslavil, uplatníme ve více částech společnosti T-Mobile,“ napsal generální ředitel původně německé společnosti Mike Sievert. Dohoda by měla být uzavřena koncem tohoto roku.