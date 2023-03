Finsko je pošesté v řadě nejšťastnější zemí světa. Svoji filozofii hodlá naučit i zahraniční turisty

Finsko je opět nejšťastnější zemí světa. Vyplývá to alespoň z řebříčku World Happiness Report 2023, který zveřejnila organizace United Nations Sustainable Development Solutions Network. Ta kromě faktorů, jako je duševní zdraví obyvatel, hodnotí také jejich příjem, fyzickou kondici, korupci, svobodu života a celkovou štědrost společnosti.

Vzhledem k tomu, že se Finsko na první pozici umístilo již pošesté v řadě, napadá některé otázka, zda na národní štěstí existuje nějaký recept. Dle vrchní ředitelky vládní organizace Business Finland se rozhodně o žádné tajemství nejedná. Štěstí je prý dovednost, kterou se lze naučit.

Aby svoji teorii tamní úřady dokázaly, rozhodly se rozdat bezplatné zájezdy do Finska, jejichž náplní bude čtyřdenní kurz finské filozofie a životní rovnováhy. Ten se bude konat od 12. do 15. června na jihu země v luxusním Kuru Resortu.

Základem je koncept ,sisu‘

Podle agentury Visit Finland se budou koučové během kurzu věnovat čtyřem tématickým oblastem, a sice přírodě a životnímu stylu, zdraví a rovnováze, designu a každodennosti či jídlu a pohodě. Zúčastnit se může jen deset lidí, přičemž náklady na kurz i cestu jim úřady pochopitelně uhradí. V létě pak bude k dispozici ještě online verze kurzu.

„Pečujeme o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, věříme v naši společnost a věnujeme čas tomu, abychom mohli těžit z blízkosti přírody,“ vypichuje pro CNBC generální ředitel společnosti HappyOrNot Miika Mäkitalo s tím, že důležitou roli hraje také koncept ,sisu‘ – tedy energie a vytrvalost zakořeněná ve finské kultuře.

„Sisu definuje náš národní charakter a je pro Finy stejně rozpoznatelným a přijímaným pojmem, jako může být pro obyvatele USA pojem ,americký sen‘,“ doplňuje Makitalo, podle kterého je tato filosofie základem národního štěstí, protože udržuje vnitřního ducha na vysoké úrovni.

Česko v Top 20

Žebříček World Happinesss Report řadí země na základě průměrného skóre posledních tří let. To se může pohybovat od 0 do 10 bodů, přičemž současné hodnocení je velmi podobné tomu před pandemií.

V těsném závěsu za Finskem s hodnocením 7,8 bodu se nachází Dánsko se skóre 7,59. Třetí nejšťastnější obyvatelé pak žijí na Islandu, jehož průměrné hodnocení odpovídá 7,53 bodu. Na prvních deseti příčkách se objevily i další severské státy. Na pátém místě skončilo Švédko, jež sdílí stejné skóre s Nizozemskem, za nimi pak Norsko. Co se týče druhého konce žebříčku, ten s výsledkem 1,8 a 2,4 bodu obsadily Afghánistán a Libanon.

Do top dvacítky se probojovala i Česká republika, která získala hodnocení 6,85 bodu. Z toho vyplývá, že v otázce štěstí je na velmi podobné úrovni jako Belgie, Německo nebo Spojené státy.