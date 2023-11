Financování evropských technologických firem se snížilo téměř o polovinu. Tahounem odvětví zůstává umělá inteligence

Financování evropských technologických společností ze strany rizikového kapitálu by letos mělo dosáhnout hodnoty zhruba 45 miliard dolarů (téměř bilion korun). Vyplývá to ze zprávy společnosti Atomico s názvem ,State of European Tech‘, která zároveň uvedla, že ještě v roce 2022 tyto peníze dosáhly výše zhruba 82 miliard dolarů (necelé dva biliony korun). Investice rizikového kapitálu do evropského technologického průmyslu se tedy v roce 2023 snížily o 45 procent.

Ačkoliv uvedená čísla představují podle CNBC velmi razantní propad, analytici se domnívají, že jde spíš o jakýsi návrat k normálnímu stavu z předpandemických let. Právě období pandemie covidu totiž vedlo ke strmému nárůstu ocenění jednotlivých firem a zároveň k vyšší úrovni jejich financování.

Podle vedoucího datového oddělení Atomica Toma Wehmeiera na tom byla Evropa v minulých letech podstatně lépe než ostatní kontinenty, respektive země. V USA totiž od roku 2020 rizikové financování kleslo o zhruba osm procent, zatímco v Číně přibližně o devět. Evropa ovšem ve stejném časovém období zaznamenala nárůst investic o 19 procent, což je podle Wehmeiera známkou odolnosti regionu.





Investoři raději vyčkávají

Za podstatným snížením investic ze strany rizikového kapitálu stojí hlavně pokles aktivity amerických a asijských fondů. Podle Wehmeiera v posledním roce mnohé fondy jako Tiger Global a Coatue výrazně omezily svoji činnost, a to hlavně kvůli nepříznivé makroekonomické situaci. To ostatně potvrzuje také partner poradenské společnosti PwC Jan Brázda.

„Rozhodování privátních investorů a fondů v letošním roce výrazně ovlivňuje ekonomická nejistota i geopolitické konflikty po celém světě. Ve světle těchto událostí část investorů raději vyčkává a své investice odkládá, proto došlo k výraznému poklesu celkové investiční aktivity,“ domnívá se Brázda.

I přes tento nepříznivý vývoj ale analytici Atomico odhadují, že kombinovaná hodnota všech soukromých a veřejně kotovaných technologických společností v Evropě letos přesáhla tři biliony dolarů (asi 66 bilionů korun). Evropským firmám se na takovou úroveň podařilo znovu vrátit po problematickém roce 2022, kdy jejich hodnota naopak klesla.

Daří se AI a klimatickým technologiím

Nižší úroveň investic se každopádně netýkala všech firem. Odvětví umělé inteligence si totiž podrželo své výjimečné postavení a společnosti jako Aleph Alpha, Mistral nebo DeepL získaly od investorů kapitál v hodnotě stovek milionů dolarů. Podle Wehmeiera za to může především nadšení vyvolané americkou OpenAI, která stojí za velmi populárním chatbotem ChatGPT.

Atomico navíc uvádí, že firmy zabývající se umělou inteligencí dominovaly těm největším investičním kolům, u nichž vložená částka přesáhla hodnotu 100 milionů dolarů (asi 2,2 miliardy korun). Na takzvaná megakola totiž letos dosáhlo celkem 11 společností podnikajících v tomto lukrativním odvětví.

Evropským technologickým firmám pomáhá i skutečnost, že Starý kontinent je v současnosti jedním z předních center pro globální talenty v oblasti umělé inteligence. Počet nabízených vysoce kvalifikovaných pozic v tomto odvětví za poslední deset let stoupl zhruba desetkrát, a dokonce předstihl i Spojené státy americké.

Rizikové investory ale lákaly také evropské firmy zabývající se klimatickými technologiemi. Financování těchto společností představovalo v roce 2023 zhruba 27 procent veškerého kapitálu investovaného do evropských technologií, což je přibližně třikrát více než v roce 2021. „Investice do ‚zelených‘ projektů zůstávají v centru pozornosti. V posledním roce pak s rostoucími cenami energií získaly ještě větší pozornost investice do alternativních zdrojů energie, jako je solární a větrná energie nebo zelený vodík,“ uzavřel Brázda.