Fenomenální, neporazitelná, miliardová. Jak Taylor Swift přetváří hudební průmysl a staví vlastní ekonomické impérium

Existuje spousta miliardářů a popových hvězd, ale jen jedna Taylor Swift. Tato americká zpěvačka a skladatelka už dávno neprodává jen alba, její tým vytvořil ekosystém sahající od prodeje hudebních nosičů až po rezervace hotelů. Swif má mnoho tváří, kromě hudebnice je i globální bavičkou, filmovou producentkou a díky zasnoubení s hráčem Kansas City Chiefs Travisem Kelcem i stálicí NFL. Od roku 2023 je navíc miliardářkou.
Její jmění se podle Bloomberg Billionaire’s Index za poslední dva roky rozrostlo o miliardu a aktuálně se odhaduje na 2,1 miliardy dolarů (téměř 44 miliard korun). Díky právům k raným albům, ziskům z rekordního turné Eras Tour a stejnojmenného filmu si může Swift připsat další miliony z právě vydaného dvanáctého studiového alba The Life of a Showgirl spolu s koncertním filmem.
Na rozdíl od většiny celebrit dosavadní obchodní modely obrací ve svůj prospěch, když odmítla být součástí hudebního průmyslu, kde většinu výdělků z práce umělců inkasují manažeři. Vzala věci do vlastních rukou, a odstartovala tak fenomén zvaný „Swiftonomika“, jak uvádí pro CNN profesor hudby na University of Oregon Drew Nobile.
Filmové senzace
Poslední koncertní film Taylor Swift: The Eras Tour se stal senzací, která oživila filmový trh, přičemž celosvětově vydělal podle dat IMDB 261,7 milionu dolarů (zhruba 5,5 miliardy korun). A rekordní byl i v předprodeji vstupenek za jediný den – podle společnosti AMC během méně než tří hodin překonal tržby trháku Spider-Man: Bez domova. Zpěvačka přitom obešla tradiční filmová studia a spolupracuje přímo s řetězcem kin AMC, což jí zajistí větší podíl ze zisku.
Film dokumentující turné měl premiéru v 3 800 kinech a během prvního víkendu vydělal 93 milionů dolarů (téměř dvě miliardy korun), takže se zařadil mezi nejúspěšnější podzimní premiéry. A nyní Swift připravuje další film distribuovaný AMC, a to Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl.
Zmíněný koncertní snímek se bude promítat pouze jeden víkend a jak uvádí portál Deadline, jen USA by měl vydělat kolem 30 až 35 milionů dolarů (630 až 733 milionů korun). Odborníci upozorňují, že popová hvězda znovu redefinuje, jak lze kino využít k propagaci hudby, kariéry i veřejného obrazu.
Podpora lokální ekonomiky
Zpěvačka v posledních dvou letech vystoupila se svým velkolepým Eras Tour v 51 městech, přičemž šlo o nejvýdělečnější turné všech dob. Jen v Severní Americe přinesl prodej vstupenek 2,2 miliardy dolarů (více než 53 miliard korun). V USA pak v souvislosti s ním utratili fanoušci okolo pěti miliard dolarů (121 miliard korun) a každý jeho návštěvník vydal v průměru 1 300 dolarů (31,5 tisíce korun) za cestu, ubytování či jídlo, tedy podobnou částku jako návštěvník Super Bowlu. Centra měst, kde Swift vystupovala, hlásila nárůst dopravy i obsazenosti hotelů.
Ačkoliv vydání nového alba zcela jistě neovlivní ekonomiku tak jako zmíněné turné, Swift svými projekty podporuje lokální podnikání více než většina umělců, zmiňuje profesorka ekonomie z American University Kara Reynoldsová. Vyšší tržby tak mají například mají bary, obchody a samozřejmě hlavně kina, kde se promítají její koncertní filmy.
Vlastnictví autorských práv
Hudba, kterou Swift vytvořila od roku 2019, má podle Bloomberg Billionaire’s Index hodnotu přibližně 400 milionů dolarů (více než osm miliard korun) a ta se má nadále zvyšovat. Zpěvačka totiž odkoupila autorská práva k původním písním ze svých raných alb, které znovu nahrála. Vlastní tak nyní celý svůj hudební katalog.
Díky tomu může těžit jak z úspěchu svých dřívějších skladeb, tak z nových projektů, jako bylo Eras Tour. Jak poznamenala Reynoldsová, při vydání nového alba obvykle stoupne i počet streamů jejích starších písní, což znamená další příjmy. Zpěvačka se díky tomu stala za poslední dva roky nejposlouchanější umělkyní na Spotify a její alba získala už více než stokrát platinovou desku, která se uděluje za každý milion prodaných kopií.
Vzestup streamovacích služeb znamená, že doba, kdy byly hlavním zdrojem příjmů hudební alba, je dávno pryč. Nicméně Swift se stala průkopnicí nového modelu. Svoje nová alba využívá jako spouštěč celého ekosystému, který obnáší merchandise, sběratelské edice vinylů a kazet, turné a filmy. „Už to nejsou jen prodeje alb nebo lístků. Je to celý ekonomický aparát,“ uzavírá Nobile.