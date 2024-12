Od příštího roku půjde na Třetiny platit i ve sportovních potřebách, slibuje Filippov ze Skip Pay. A také na Slovensku

Vyberu si na e-shopu zboží, ale zaplatím za něj až po jeho doručení a vyzkoušení. Takzvané odložené platby (BNPL) jsou v posledních letech na vzestupu nejen v zahraničí, nýbrž i u nás v Česku. A není se vlastně co divit, ono kupovat zajíce v pytli totiž kolikrát přidělá mnohem více problémů než radostí. Naštěstí díky firmám, jako je například Skip Pay a pár dalších, je, respektive může být toto rčení dnes již minulostí.

„Lidé za zboží zaplatí až v momentě, kdy jsou skutečně přesvědčeni, že jim daná věc vyhovuje. Oproti ostatním metodám tedy neutratí peníze za jakousi zavřenou a zalepenou krabici, u níž nemají představu o jejím skutečném obsahu. Na rozmyšlení, zda si zboží ponechají, přitom naši zákazníci mají 30 dní od doručení,“ uvádí pro Euro.cz obchodní ředitel zmíněné společnosti David Filippov.

Odložené platby nejsou pro Skip Pay jedinou disruptivní službou, na které se fintech rozhodl svůj byznys vystavět. Neméně důležitým produktem je nákup na Třetinu, s jehož pomocí si lze, jak už název sám napovídá, rozložit větší transakce v hodnotě od tří do šedesáti tisíc korun na tři nižší bezúročné splátky. První Třetinu ceny zákazník zaplatí hned v momentě objednání zboží či služby na e-shopu, druhou za měsíc a třetí po dalších šedesáti dnech.

„Hlavní výhodou tohoto produktu je skutečnost, že lidé díky němu mohou lépe zvládnout nečekané výdaje. Týká se to třeba situací, kdy se rozbije nějaký spotřebič s vyšší pořizovací cenou. Tehdy si zákazník může platbu rozdělit na tři části, díky čemuž to pro něj nebude tak velký jednorázový výdaj,“ objasňuje Filippov.





Levnější získání nových zákazníků

Ač to třeba na první pohled nemusí být patrné, ve skutečnosti podobné služby mohou být výhodné i pro samotné internetové obchodníky. Ze statistik Skip Pay vyplývá, že průměrná hodnota objednávky přes jejich aplikaci je o zhruba 20 až 30 procent vyšší než u ostatních platebních metod. Zároveň pak jejich zákazníci nakupují na e-shopech o poznání častěji než ostatní.

V rámci svého „ekosystému výhod“ jsou navíc provozovatelům online obchodů schopni pomoci i z hlediska marketingu. Jak konkrétně? „Zákazníkům umíme doporučit konkrétní e-shop, takže když si obchodníci porovnají náklady na získání nového zákazníka přes sociální sítě nebo reklamu na Googlu s náklady na nového zákazníka od Skip Pay, zjistí, že v tomto ohledu jsme pro ně mnohem levnější a výhodnější,“ dušuje se Filippov, podle kterého mohou e-shopeři těžit i z další nabízené služby, již tento český fintech poskytuje, a sice pojištění či prodloužené záruky. Tu mnoho zdejších online obchodů kolikrát vůbec nezprostředkovává.

„Skip Pay v tomto případě poskytuje službu, která přispívá ke kvalitnějšímu nákupnímu zážitku, což mnoho provozovatelů e-shopů oceňuje. Zákazníci totiž mají sklony spojovat nákupní zážitek s obchodníkem, a ne s platební metodou,“ zdůrazňuje.

Invií a Datartem expanze teprve začíná

Všechny zmiňované služby už Skip Pay provozuje nějakou dobu, i proto ostatně nedávno spustila hned několik novinek, jejichž zavedení umožnilo mimo jiné vydání nové platební licence od České národní banky.

„Předchozí druh licence brzdil náš rozvoj především z hlediska maximálního objemu transakcí. Vzhledem k tomu, že licenční řízení probíhalo zhruba tři roky, už jsme se dostali na jakýsi strop předchozí licence, kvůli čemuž jsme museli mírně omezit své byznysové aktivity. Nyní, s novou licencí, už by náš růst měl být rychlejší,“ vyzdvihuje Filippov.

Jednou z nedávných novinek je mimo jiné skutečnost, že zákazníci Skip Pay mohou s nákupem na Třetinu platit zhruba ve 220 kamenných prodejnách cestovní kanceláře Invia a prodejce elektroniky Datart. Pro firmu to představuje zásadní rozšíření poskytovaných služeb, protože v minulosti působila výhradně na e-shopech.

„Počet nákupů na Třetinu nám i díky této novince meziročně zhruba čtyřnásobně vzrostl, což považuji za moc pěkné číslo. V současnosti tedy jednáme o rozšíření spolupráce s dalšími partnery, kteří působí v jiných odvětvích. Už v příštím roce chystáme rozšíření nákupů na Třetinu do sektoru hobbymarketů, sportovních potřeb a módního retailu,“ konstatuje Filippov s tím, že konkrétní partnery bude se svým týmem představovat postupně.

Potenciál obsloužit polovinu ekonomicky aktivní populace

Jen za loňský rok zprostředkovalo Skip Pay transakce o celkovém objemu zhruba dvou miliard korun. Letos to bude dozajista lepší, neboť zatím registruje více než 85procentní nárůst co do počtu i samotného objemu plateb. Hlavní nápor přitom obvykle nastává právě až nyní v období předvánoční sezóny, kdy dochází k více než stoprocentnímu nárůstu objednávek oproti letním měsícům.

„Letošní čísla navíc pozitivně ovlivní rovněž spuštění plateb přes platební bránu GoPay, kterou využívá mnoho internetových obchodníků. I díky tomu se naše pokrytí zvedlo na zhruba 33 tisíc e-shopů, což představuje asi dvě třetiny celé české e-commerce,“ prozrazuje obchodní ředitel.

Aktuálně má Skip Pay zhruba půl milionu zákazníků, toto číslo ale firma vnímá jako pouhý začátek. Do budoucna chce totiž maximalizovat potenciál synergie s ČSOB, jejíž portfolio zahrnuje přes čtyři miliony klientů – což je více než polovina ekonomicky aktivní populace Česka.

Focus na Slovensko

V čem sám Filippov vidí značné mezery, jsou některé zaběhlé zvyklosti zdejších spotřebitelů. Tak například i v současnosti platí, že více než třetina Čechů stále používá jako platební metodu dobírku. Což je o to víc zarážející číslo, vezme-li člověk v potaz, že například v sousedním Německu dobírka zajišťuje pouhé jedno procento všech transakcí: „To značí, že potenciál pro odložené platby je skutečně velký. Chceme zkrátka naučit zákazníky, aby vyměnili dobírku za naši platební metodu, která zvyšuje jejich pohodlí při nákupu v online, ale i offline prostředí.“

Velké věci si manažer slibuje rovněž od plánovaného spuštění tokenizace platebních karet. Tento proces nahrazení fyzické karty jejím digitálním klonem by měl zlepšit pohodlí zákazníků a zároveň zvýšit zabezpečení jednotlivých transakcí. Jedním z těch nejdůležitějších témat příštího roku nicméně bude chystaná zahraniční expanze.

„Plánujeme rozšířit nákup na Třetinu na Slovensko, kde chceme nejprve obsloužit české obchodníky, kteří už jsou nyní našimi klienty. Tato novinka bude v plném rozsahu spuštěna v lednu roku 2025. Co se týče partnerů, půjde o průřez napříč všemi odvětvími – třeba Invia.sk, Mojkoberec.sk, Olivie.sk nebo Benlemi.sk. S dalšími firmami jednáme a jejich počet rozhodně není konečný – počítáme, že jakmile si slovenský trh osahá naše BNPL, zájem dále poroste,“ uzavírá Filippov.