Esportový byznys na vzestupu. Díky umělé inteligenci na něm kromě hráčů vydělávají i fanoušci

Na začátku to byli obyčejní ,pařmeni‘ videoher, kteří ke svým konzolím usedali poté, co se vrátili ze školy, potažmo z práce. Dnes jsou to kolikrát ryzí profesionálové, jež se oblíbené kratochvíli věnují takřka nepřetržitě. Z esportu se v posledních několika letech stalo odvětví s globálním přesahem a enormní hodnotou.

Ta se v roce 2018 pohybovala na úrovni bezmála 700 milionů dolarů, již vloni se však dle serveru Talkesport.com přiblížila hranici 1,4 miliardy, přičemž za další dva roky má být ještě o další půl miliardy větší. Růst má navíc i počet diváků, který nedávno přesáhl počet 500 milionů.

Že z turnajů už dávno netěží jen samotní hráči a sponzoři, nýbrž právě i fanoušci, je skutečnost vcelku známá. A vědom si jí je i zakladatel a šéf české analytické platformy Oddin.gg Vlastimil Venclík, jemuž se podařilo všechny tři zmíněné strany pomocí svého softwaru propojit a nabídnout jim chytré nástroje pro kontrolu financí napříč jednotlivými turnaji. „Chceme lidem umožnit více se zapojit do tohoto fenoménu a podílet se na jeho vývoji a finančním růstu,“ říká Venclík.

A jak ukazují čísla, možnost potenciálního výdělku skrze esport fanoušci vítají. Jen za rok 2022 zaznamenala platforma celosvětově sázky ve výši téměř 450 milionů eur (10,7 miliardy korun). „Pandemie koronaviru nám navíc ukázala, že esport není tolik ovlivnitelný událostmi ve světě, a vedle herních studií si na něm dokázaly postavit byznys i další subjekty,“ komentuje šéf Oddin.gg s tím, že právě to je jeden z důvodů, proč spolu s kolegy projekt realizoval.

Fortnite, Counter Strike a další

Že se z esportu stává výnosný byznys, dokazuje koneckonců i úspěch jednoho z největších týmů v odvětví TSM, jehož tržní hodnota přesáhla hranici 400 milionů dolarů (8,9 miliardy korun). A najdou se i další indicie.

Populární battle royale hit Fortnite za několik let vydělal přes 60 milionů dolarů (1,3 miliardy korun), Counter-Strike: Global Offensive rozdal v rámci turnajových cen téměř osm milionů dolarů (přes 178 milionů korun) a v rámci největšího turnaje ve hře Dota 2 bylo mezi výherce rozděleno 40 milionů eur (přes 948 milionů korun).

Turnaj v ,LoLku‘ přiláká miliony lidí

Být součástí fenoménu jménem esport je čím dál více in i v České republice – zájem o něj se během několika posledních let mnohonásobně zvýšil a lokální hráči se těší celosvětovému uznání. Aktuálně je v tuzemsku 15 prestižních týmů, a to včetně favoritů, jako jsou Sinners, Esuba, Brute či Enterprise Esports. Globálně pak ve světě podle informací Oddin.gg funguje více než 600 profesionálních organizací, přičemž přední hry turnajů, jako třeba League of Legends, dokáží nalákat i miliony diváků.

Řečeno jinak, Venclík je přesvědčen, že se celé odvětví pomalu, ale jistě dostává na úroveň profesionálních sportů – třebaže oproti běžnému fotbalu či basketbalu je videoherní struktura mnohem komplikovanější. Během minuty totiž může dojít ke změně velké škály detailů, a tak je naprosto klíčové vyhodnotit všechny proměnné přesně a včas. Právě k tomuto účelu vytvořila platforma Oddin.gg unikátní algoritmus poháněný strojovým učením, jenž dokáže monitorovat esportové turnaje a zároveň hráčům nabízet možnost interaktivně se na zápasech podílet.

Utkání pak v přímém přenosu sledují také zkušení tradeři složení ze samotných hráčů i koučů, kteří pilotují tipování a případně smějí upravovat kurz. Díky tomu mohou sázkové kanceláře precizněji kontrolovat vývoj zápasů a řídit finanční rizika.

„Trendem posledních několika let je všudypřítomná automatizace a digitalizace. V esportu je tento prvek patrný ještě více, jelikož videohry jsou strukturově velmi komplexní záležitost a společnosti potřebují chytré nástroje, aby jim pomáhaly se na trhu vyznat a jít správným směrem,“ konstatuje Venclík a dodává, že v jejich případě je zmíněným pomocníkem technologie umělé inteligence.