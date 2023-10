Dubaj zahájí zkušební provoz robotaxíků. Na Blízkém východě je průkopníkem této služby a selhání technologie se nebojí

Autonomní mobilita má zatím k dokonalosti daleko, ale rozhodně už není jen futuristickou představou. Její potenciál v městské dopravě dokládají především robotaxíky, které dnes brázdí ulice hned několika amerických a čínských měst. A brzy se objeví i ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Dubaji, kde bude robotaxíky provozovat americká společnost Cruise patřící pod General Motors.

Zatím půjde o testovací provoz pěti elektrických taxíků s plně autonomním řízením, jež se budou pohybovat po čtvrti Jumeirah, a to v okruhu osmi kilometrů. Postupně se ale Dubaj chce stát v této oblasti blízkovýchodním lídrem. Serveru CNN to potvrdil Ahmed Bahrozyan, generální ředitel Úřadu pro silnice a dopravu (RTA).

Z rarity nejpoužívanějším taxíkem?

Pokud se robotaxíky osvědčí, mají před sebou velkou budoucnost. RTA jich plánuje už do roku 2030 uvést na trh zhruba čtyři tisíce, což znamená, že by tvořily čtvrtinu flotily, která aktuálně čítá 12 tisíc vozů. Cenově mají být o něco dražší než klasické taxíky, podobně jako například vozy společnosti Uber. Kontrakt s provozovatelem Cruise je zatím podepsán na 15 let.





„Provádíme vlastní sadu testů přímo v Dubaji, každé město má své vlastní charakteristiky a jiné povětrnostní podmínky,“ řekl zmíněnému serveru Bahrozyan s tím, že v otázce bezpečnosti počítá s nulovými kompromisy.

Robotické autobusy i mycí vozy

Pozadu nezůstává ani Abú Dhabí, kde v roce 2022 zahájil činnost konkurent Cruise – firma WeRide. Ta kromě taxíků bez řidiče provozuje i robotické autobusy a v budoucnu chce městu poskytnout rovněž své autonomní mycí vozy. Spolu s tamní firmou SCAI zaměřenou na umělou inteligenci tedy vyvíjí systém, který má provoz autonomních vozidel výrazně usnadnit. A snaží se tak upevnit svoji pozici v regionu.

Podle lokálních médií byly první autobusy představeny letos v červnu u příležitosti arabského svátku Hadždž. Cestující tehdy nevezly nikam jinam než do posvátné Mekky. A jelikož vše proběhlo bez problému, nahradí v blízké době nejspíš software i část řidičů na pravidelných linkách.

Střet digitálního světa s realitou

Za hlavní město autonomní mobility se považuje San Francisco, kde robotaxíky fungují už tři roky. Nedá se ale říci, že úspěšně. V posledních týdnech byli provozovatelé nuceni stovky vozidel stáhnout v důsledku opakujících se problémů, kdy složitý software nedokázal správně reagovat na mimořádnou událost a způsobil nehodu nebo ochromil provoz.

Zpočátku mohly robotaxíky do ulic San Francisca jen v nočních hodinách, tedy mezi desátou večer a šestou hodinou ranní. Od listopadu 2022 ale kalifornské město povolilo jejich provoz nepřetržitě, a právě tehdy začalo incidentů přibývat. Šlo například o střet s hasičským autem, zastavení uprostřed silnice, parkování na čerstvém betonu a další nebezpečné situace.