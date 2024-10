Drak, který pomůže Ukrajině. Brněnští výzkumníci pracují na výrobě vesmírné družice, jež pořídí snímky pro obranné účely

Brno je už několik let sídlem mnoha úspěšných českých vesmírných firem, jejichž technologie a řešení se staly důležitou součástí velkých mezinárodních projektů. Už brzy by přitom brněnské kosmické společnosti mohly dosáhnout dalšího zásadního úspěchu, a to díky plánované misi jménem Drak.

Tento projekt organizovaný největší českou asociací kosmického průmyslu Brno Space Cluster má skutečně velmi ambiciózní cíl: vyrobit a vypustit na oběžnou dráhu Země unikátní družici s kamerou s vysokým rozlišením. Kromě toho bude Drak vybaven i dalšími moderními technologiemi, které dohromady výrazně pomůžou napadené Ukrajině.

„Brno je se svou průmyslovou základnou ideálním místem, kde může podobný projekt vzniknout. Firmy sdružené pod hlavičkou Brno Space Cluster už mají za sebou spoustu velkých mezinárodních projektů, jimiž dlouhodobě zvyšují kompetenci celé České republiky v evropském kosmickém průmyslu. Zároveň chceme tímto dát najevo, že stále stojíme za Ukrajinou, která už více než dva roky odolává ruské agresi,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.





Družice vyjde na 150 milionů

Pořízené satelitní snímky mají sloužit především k ochraně a obraně Ukrajiny. Aby je Rusko nemohlo nijak zneužít, veškerá komunikace s družicí Drak bude důkladně šifrovaná. Satelit ale pomůže i po skončení války, a to při následné obnově zničené země.

Realizace takto sofistikované mise bude samozřejmě velmi náročná a velmi nákladná. Na jejím financování se proto mají podílet nejen státní a komerční instituce, nýbrž i sami lidé v rámci sbírky. Za tímto účelem už byla spuštěna crowdfundingová kampaň v rámci projektu Dárek pro Putina, do níž může přispět každý občan České republiky.

Vyslání družice do vesmíru si podle organizátorů vyžádá celkové náklady ve výši zhruba 150 milionů korun. „Ačkoli se to zdá jako velká částka, podobně výkonné satelity jsou obvykle i desetkrát dražší. Navíc družice je jen jednou z komponent celé mise. Primárně jde o data a také o to, jak informaci co nejrychleji dostat tam, kde ji zrovna potřebují. To vyžaduje velkou pozemní infrastrukturu. V neposlední řadě je nutné zmínit, že svoboda a bezpečnost mají nevyčíslitelnou hodnotu,“ shrnul Petr Kapoun, předseda představenstva Brno Space Cluster.

Moderní boj potřebuje moderní technologie

Vyslání družice do vesmíru, pakliže se to skutečně podaří, by mohlo mít pro Ukrajinu významný přínos. Získaná data totiž budou k dispozici ve velmi vysokém rozlišení, které umožní detekovat přesný pohyb ruské vojenské techniky, díky čemuž se ukrajinská armáda může lépe připravit na jakékoliv potenciální nebezpečí.

„Válka se vyvíjí a jen munice a technika už nestačí. Moderní boj potřebuje ty nejnovější technologie. Tento satelit dá Ukrajině nový unikátní technologický nástroj na svoji obranu, ochranu lidských životů a infrastruktury. Celá iniciativa navíc opět potvrzuje strategický rozměr vztahů mezi Ukrajinou a Českou republikou, za něž jsem velmi vděčný,” uzavřel Vasyl Zvarych, velvyslanec Ukrajiny v České republice.