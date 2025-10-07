Donald Trump na dolarové minci? Americké ministerstvo financí představilo návrh, který možná porušuje zákon

Prezident Spojených států Donald Trump by se brzy mohl objevit na jednodolarové minci. Vyplývá to z vyjádření amerického ministra financí Brandona Beache, který na sociální síti X sdílel nové návrhy mince, jež má být vydána ke 250. výročí založení USA, tedy v příštím roce. Na návrhu od Steva Guesta je přitom vyobrazen právě současný americký prezident.
„Nejsou to žádné falešné zprávy. Tyto první návrhy na počest 250. narozenin Ameriky a prezidenta USA jsou skutečné. Těším se na brzké sdílení dalších, jakmile skončí současný obstrukční shutdown vlády Spojených států,“ napsal Beach na svém profilu na síti X.
Podle CNN má být na přední straně mince podobizna Trumpa z bočního profilu, přičemž kolem něj jsou nápisy „Svoboda“ a oficiální motto Spojených států amerických „In God we Trust“, tedy „V Boha věříme“. Na zadní straně je pak obraz Trumpa v momentě, kdy zvedl pěst poté, co na něj byl loni spáchán pokus o atentát. To je doplněno nápisem „FIGHT FIGHT FIGHT“ (česky „Bojuj! Bojuj! Bojuj!“) a americkou vlajkou vlající za Trumpovou hlavou.
Zákon připouští více interpretací
Návrh krátce po svém zveřejnění vzbudil velký ohlas, a to především proto, že podle mnohých odborníků by bylo vyražení takové mince protiprávní. Současná americká legislativa totiž výslovně zakazuje zobrazovat na mincích portrét úřadujícího prezidenta nebo žijícího bývalého prezidenta.
„Žádná mince vydaná podle tohoto pododstavce nesmí nést portrét žijícího bývalého nebo současného prezidenta ani žádného zesnulého bývalého prezidenta během dvouletého období po datu úmrtí daného prezidenta,“ uvádí americký zákoník upravující design mincí.
V souvislosti s blížícím se 250. výročím USA schválil tamní Kongres zákon o přepracování oběžných sběratelských mincí, který umožňuje americkému ministerstvu financí razit speciální mince v hodnotě jednoho dolaru, jež mají tuto událost oslavit. I tento zákon ovšem uvádí, že „na zadní straně mincí nesmí být portrét hlavy a ramen ani busta žádné osoby, žijící ani mrtvé.“
Zde bude ovšem záležet na tom, jak přesně si ministerstvo financí zákon vyloží. Portrét Trumpa je totiž zobrazen na přední straně mince, tedy nikoli na zadní, což zákon zdánlivě obchází. A rubová strana mince sice Trumpa zobrazuje, ale není jasné, jestli tato podobizna spadá do formulace „portrét hlavy a ramen nebo busta“.
Konečné rozhodnutí ještě nepadlo
Zda se uvedený návrh skutečně stane realitou zatím není jasné. Ministerstvo financí sice potvrdilo, že vyražení mince s Trumpovým portrétem je zvažováno, podle tiskového mluvčího ministerstva ale o finální podobě ještě nebylo rozhodnuto.
„Zatímco konečný návrh mince v hodnotě jednoho dolaru k připomenutí 250letého výročí Spojených států dosud nebyl vybrán, tento první návrh dobře odráží dlouhodobého ducha naší země a demokracie, a to i tváří v tvář obrovským překážkám. Každopádně se těším, až budu moci brzy sdělit více informací,“ řekl mluvčí ministerstva financí.
Sám Donald Trump se ještě k návrhu nové mince nijak nevyjádřil, podle jeho okolí je ovšem prezidentův názor předem jasný. „Nejsem si jistá, jestli prezident návrh mince viděl, jsem si ale jistá, že se mu bude líbit,“ okomentovala tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.