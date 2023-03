Letos kavárna, za tři roky celý dětský hospic. Nadace rodiny Vlčkových představila virtuální podobu přestavované usedlosti Cibulka

Vznik dětského hospice na pražské Cibulce je opět o krok blíže. Nadace rodiny Vlčkových, která za celým projektem stojí, totiž ve středu představila virtuální model plánovaného areálu paliativní péče. Ten vznikl ve spolupráci s firmou Virtuplex hlavně proto, aby mohli architekti spolu s odborníky doladit některé detaily jednotlivých staveb. Cílem modelu je co možná nejvíce zpříjemnit pobyt v hospici dětem, jejich rodičům i lékařskému personálu.

„Díky této technologii procházíme v reálné velikosti prostory celého areálu. Ověřujeme jeho budoucí praktičnost a vše, co nejde vyčíst z architektonické studie na papíru. Můžeme lépe vnímat také dispozice budoucího objektu, vzdálenosti, rozložení místností, nebo třeba šířky chodeb a dveří, jimiž se musí hladce pohybovat pojízdná lůžka,“ říká architekt František Brychta, který je zároveň vedoucím projektu Cibulka.

Použití virtuální reality má ale podle ředitele marketingu ve společnosti Virtuplex Michaela Sida i mnohé další výhody: „Všichni, kdo u nás s modelem pracovali, získali unikátní možnost měnit měřítko a perspektivu a diskutovat o všech souvislostech a návaznostech. Lze se tak navíc třeba naprosto realisticky podívat, co přesně uvidí malí pacienti z okna, když se ráno probudí ve svých pokojích.“

K historické usedlosti přibude moderní budova

Stavba dětského hospice je jedním z hlavních projektů Nadace rodiny Vlčkových. Tu v roce 2021 založil tehdejší ředitel společnosti Avast Ondřej Vlček spolu se svou manželkou Katarínou, která působí jako lékařka v mobilním hospici. Cílem nadace je zvýšit úroveň dětské paliativní péče v České republice a podporovat odborníky a zařízení z oboru prostřednictvím grantových výzev. Dalším záměrem je pak téma co nejvíce přiblížit veřejnosti, což by mělo výrazně pomoci všem rodinám s vážně nemocnými ratolestmi.

Usedlost na Cibulce včetně přilehlých zahrad koupila Nadace rodiny Vlčkových na jaře v roce 2021. Jejich současný záměr tak zabránil totální devastaci historického objektu, který byl ve velmi špatném stavu a v němž v minulosti několikrát pobývali i squateři.

Za rekonstrukcí celého areálu stojí tým Petr Hájek Architekti. Ten se svým návrhem uspěl ve workshopu, jehož se zúčastnilo celkem 48 architektonických studií. Proměna komplexu je ale poměrně náročným projektem, protože kombinuje zachování historické usedlosti s výstavbou nového zařízení hospice, které má co nejlépe zapadat do stávajícího areálu a zahrad.

„Historické budovy jsou komplikované a provoz zdravotnického zařízení má určité nároky. Vložit do Cibulky lůžkovou část hospice bez většího zásahu nebylo možné. Proto jsme se rozhodli historické budovy doplnit o výstavbu nové části areálu splňující nároky péče o nemocné v 21. století,“ komentuje Hájek.

„Každý pokoj v moderní budově má svoji vlastní soukromou terasu se zahradou. Tu si lze představit jako prostor pod širým nebem, z něhož je výhled na historickou část areálu. Z opačné strany budovy pak budou moci pacienti vstoupit do zeleně venkovní společné zahrady,“ dodává architekt.

Prázdninový pocit

Po rekonstrukci mají v areálu vzniknout také pokoje pro rodiče, místnosti určené pro terapie, stravovací prostory nebo sál, jenž bude sloužit především jako vzdělávací centrum pro experty pečující o vážně nemocné děti a jejich rodiny. Nová budova dětského hospice s celkem 12 pokoji pro pacienty pak bude situovaná do nejpůsobivější a nejklidnější části areálu. Pro tuto stavbu mají být charakteristická velká okna a mnoho výhledů do přírody. Prostředí by tedy určitě nemělo působit nemocničním dojmem, spíše by mělo vytvářet prázdninový pocit.

„Děti a případně celé rodiny sem budou jezdit převážně na respitní neboli odlehčovací pobyty. Péči o nemocného potomka převezmou odborníci, a rodiče tak budou mít prostor si odpočinout a načerpat síly. Získaný čas můžou využít třeba pro dovolenou se zdravým sourozencem, ale samozřejmě mohou zůstat i tady,“ vysvětluje ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá.

Pokud vše půjde podle plánu, k otevření celého areálu by mělo dojít 22. října 2026. Toto datum je pro usedlost symbolické, protože jde o dvousetleté výročí úmrtí biskupa Leopolda Leonharda Ryamunda Thun-Hohensteina, který se na začátku 19. století zasloužil o její největší rozkvět. Hlavní etapa stavebních prací začne na jaře 2024, už letos ale lidé budou moci navštívit zrekonstruovaný domek zahradníka. Nadace rodiny Vlčkových v něm totiž plánuje zřídit kavárnu pro veřejnost a v přilehlé části zahrady také dětské hřiště.