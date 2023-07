Rakouská dálniční známka platí 10 dní i jeden rok. V některých úsecích je ale nutná úhrada mýtného

Kdy je potřeba rakouská dálniční známka

Rakouskou dálniční známku by si měli zakoupit všichni majitelé motocyklů a vozů do hmotnosti 3,5 tuny, kteří plánují využívat placené dálniční a silniční úseky v této zemi. Stejně jako v České republice je také pro Rakousko dálniční známka dostupná v elektronické podobě, avšak kromě toho je navíc stále možné v roce 2023 zakoupit i její tištěnou verzi, která se nalepí na k tomu určená místa ve vozidle.

Pro motorové vozy, jejichž celková hmotnost přesahuje stanovený limit 3,5 tuny (autobusy a nákladní vozidla s dvěma a více nápravami), je pak určena takzvaná jednotka Go Box. Ta představuje elektronické palubní zařízení, prostřednictvím kterého dochází k automatické fakturaci všech nezbytných poplatků.

Díky této palubní jednotce je zajištěn plynulý provoz na zpoplatněných úsecích, jelikož velká vozidla tak nemusí nikde zastavovat a vyřizovat úhradu mýtného. Fakturace za použití těchto palubních jednotek probíhá v intervalu 14 dnů a její splatnost jsou dva týdny. Zařízení je přitom vždy přiřazeno konkrétnímu vozidlu, není tedy možné jej střídat mezi různými vozy.

Poplatky za průsmyky, tunely a horské silnice v Rakousku

Než vyrazíte do Rakouska, je potřeba si zmapovat, kde stačí mít dálniční známku a které oblasti podléhají navíc dalším poplatkům. Kromě dálnic a placených rychlostních silnic jsou v Rakousku totiž zpoplatněny také některé další části silniční infrastruktury. Jedná se o průsmyky, tunely a horské silnice, na které se vztahuje povinnost mít zakoupené takzvané úsekové mýtné.

Tento poplatek je tedy hrazen nad rámec dálniční známky. Jeho platba probíhá v mýtných branách, a to buď v hotovosti, nebo platební či tankovací kartou. Průjezd daným úsekem si lze navíc předplatit i na internetu. Ceny mýtného pro osobní automobil do 3,5 tuny za tunely a průsmyky v Rakousku včetně orientační délky zpoplatněných částí jsou následující:

Arlbergký tunel (16,7 km): 11,5 eura,

Bosrucký tunel (8,9 km): 6,5 eura,

Brennerská dálnice (Rakousko/Itálie, 34,3 km): 11 eur,

Gleinalmský tunel (14,2 km): 10,5 eura,

tunel Karawanky (Rakousko/Slovinsko, 9,9 km): 7,8 eura,

Katschberský tunel (8,5 km): 13,5 eura.

Pokud byste se chtěli s automobilem nebo motocyklem vydat do výše položených lokalit Rakouska, pak je v některých místech možné využít zpoplatněných vysokohorských silnic. Tyto silnice obvykle vedou do vyšších částí kopců, kde se nachází lanovky, nebo se jedná o vysokohorské panoramatické cesty. Některé z nich však bývají v zimě uzavřeny.

Kde koupit rakouskou dálniční známku

Zajímá-li vás, kde koupit dálniční známku do Rakouska, pak máte v podstatě na výběr ze dvou možností. První z nich je nákup tištěného kupón, který je k dostání na většině rakouských čerpacích stanic. V některých případech je navíc možné zakoupit jej také na příhraničních čerpacích stanicích v České republice nebo v některých českých směnárnách.

Mnohem jednodušší a pohodlnější je pak využít online prodej dálniční známky do Rakouska prostřednictvím eshopu na webových stránkách společnosti ASFiNAG. Ačkoliv se jedná o rakouský web, mají k dispozici také variantu v českém jazyce, takže se zde snadno zorientuje i zákazník, který němčinu neovládá.

Pro nákup elektronické dálniční známky je potřeba na uvedeném webu nejprve zvolit délku její platnosti a následně určit, zda je nakupující soukromá osoba, nebo podnikatel. Poté budete vyzváni k vyplnění údajů o vozidle, kterými jsou SPZ, země registrace a typ vozidla. Následně si zvolíte datum, od kterého má být dálniční známka platná, a nákup dokončíte úhradou stanoveného poplatku.

Platnost rakouské dálniční známky

Rakouská dálniční známka může mít platnost 10 dní, dva měsíce nebo jeden rok. Jelikož má kupující jakožto soukromý spotřebitel možnost odstoupit do 14 dnů od kupní smlouvy, je rakouská dálniční známka online platná nejdříve 18. den od jejího zakoupení. Pro podnikatele to však neplatí, ti ji mohou začít používat bezprostředně po jejím nákupu.

V případě, že jedete do Rakouska například na 14 dní, bude tedy potřeba zakoupit rovnou dvě desetidenní dálniční známky. Známku s platností na 10 dní nebo dva měsíce je přitom možné zakoupit s předstihem. Co se týče roční rakouské dálniční známky, tak ta má začátek a konec platnosti pevně stanoven, a to od 1. ledna aktuálního kalendářního roku do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Cena rakouské dálniční známky

Cena rakouské dálniční známky si od roku 2016 drží stále stejné hodnoty. Informační portál asfinag.at pravidelně zveřejňuje všechny změny a novinky týkající se dopravní situace v Rakousku včetně dálničních poplatků a jejich aktuálních cenových sazeb. Současné ceny rakouských dálničních známek jsou uvedeny v tabulce níže.

Ceny rakouských dálničních známek podle doby platnosti a typu vozidla Doba platnosti Cena za vozidlo do 3,5 tuny hmotnosti Cena za motocykl 10 dní 9,90 EUR 5,80 EUR Dva měsíce 29 EUR 14,50 EUR Jeden rok 96,40 EUR 38,20 EUR

Zdroj: asfinag.at

Kam nalepit rakouskou dálniční známku

Pokud se ptáte, kam se lepí dálniční známka do Rakouska, pak záleží na tom, zda je určena pro vozidlo do hmotnosti 3,5 tuny, nebo ji pořizujete pro motocykl. Pakliže jste si zakoupili tištěný kupón, tak v případě automobilu se nalepí na viditelné místo na čelním skle. V ideálním případě se doporučuje umístit ji do horního rohu skla u řidiče nebo do okolí zpětného zrcátka.

Nenalepená dálniční známka, kterou máte například jen položenou na palubní desce, je neplatná. U motocyklů musí být kupón opět umístěn na jeho viditelné přední části. Nejčastěji se tak lepí na nádrž nebo přední vidlici. Pokud byste dálniční známku umístili na kufr nebo na jiné místo zadní části motorky, nebude považována za platnou a může vám při projíždění placených úseků hrozit pokuta.

Pokuty za porušování dopravních předpisů jsou v Rakousku poměrně vysoké. Bloková pokuta za jízdu bez dálniční známky v případě osobního automobilu zde činí 120 eur a ve správním řízení se pak její výše pohybuje dokonce od tří set do tří tisíc eur. V případě motocyklů je pokuta na místě o něco nižší, a to 65 eur.

Kde v ČR koupit rakouskou dálniční známku?

Prodej tištěné rakouské dálniční známky nabízí obvykle pohraniční čerpací stanice v České republice nebo také některé české trafiky či směnárny. Kromě toho je však možné zakoupit ji i v elektronické podobě, a to jednoduše z pohodlí domova prostřednictvím eshopu asfinag.at.

Kolik stojí dálniční známka do Rakouska?

Cena rakouské dálniční známky se odvíjí od její platnosti a typu vozidla, pro které je určena. V případě platnosti na 10 dní stojí kupon pro vozidla do 3,5 tuny 9,9 eura, s platností na dva měsíce je to 29 eur a roční známka vyjde na 96,4 eura. U motocyklů stojí desetidenní rakouská dálniční známka 5,8 eura, dvouměsíční 14,5 eura a roční kupon činí 38,2 eura.

Kam se lepí rakouská dálniční známka?

Pokud jste si zakoupili tištěnou rakouskou dálniční známku, je potřeba nalepit ji na dobře viditelní místo. V případě automobilu se jedná o horní roh čelního skla na straně řidiče nebo okolí zpětného zrcátka. U motocyklů se pak kupon lepí nejlépe na přední vidlici nebo nádrž. Nikdy přitom nelepte dálniční známku do zadní části vozidla, byla by tak neplatná.