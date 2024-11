Crowdberry umožňuje českým a slovenským investorům financovat lokální firmy. Zaměřuje se na zavedené společnosti i nemovitosti

Investičních platforem existuje v dnešní době spousta, ale možnost podílet se na růstu lokálních značek nabízí jen málo z nich. Jednou takovou je fintech Crowdberry, který se zaměřuje výhradně na slovenský a český trh. Soukromí investoři mohou skrze platformu spoluvlastnit slibné firmy a nemovitosti nebo jim také peníze půjčovat.

Společnost jako taková vznikla v roce 2015 – tedy v době boomu startupů typu Rohlik.cz, Slevomat a dalších – jakožto součást privátního bankovnictví Tatra banky. Mezi nejznámější firmy, které slovenskou crowdfundingovou platformu v minulosti využily, patří například dodnes prosperující Boataround nebo Herbert sirupy.

Podpora malých a středních lokálních firem

Aktuálně má slovenské Crowdberry na kontě 35 úspěšně investovaných firem za více než 63 milionů eur (přes 1,6 miliardy korun), přičemž jeho zisk loni dosáhl téměř 67 tisíc eur, tedy přibližně 1,7 milionu korun. Od roku 2016 řídí investiční společnost čtyři partneři, kteří nyní navíc k sobě získali ještě další strategickou posilu a majitele, a sice Slovenskou spořitelnu.

Outstream Placeholder

„Bývalí zakladatelé Crowdberry v roce 2016 začali mít problémy a řešili, jak fungování platformy nastavit. Nakonec se s námi tedy domluvili na odkoupení,“ vysvětlil redakci Euro.cz managing partner Crowdberry Dano Gašpar.





Noví majitelé se rozhodli pokračovat v zaměření na lokální trh, přičemž kromě startupů přidali i sekci etablovaných malých a středních podniků a realit. Výhodu vidí především ve skutečnosti, že na rozdíl od financování nadnárodních korporací je v tomto případě možné, aby investoři viděli přímý dopad svých investic a s jejich pomocí zlepšovali svět okolo sebe.

Zajímá vás investování skrze crowdfundingové platformy? Ano

Ne

Jsou to koneckonců dle Gašpara právě malé a střední firmy, které představují základ každé ekonomiky, zajišťují její stabilitu, zaměstnávají napříč bývalou federací miliony lidí a zůstávají činné dlouhé desítky let. Až dosud přitom jejich nejčastějšími investory jak v Česku, tak na Slovensku byly různé zahraniční fondy, což by se díky Crowdberry a jemu podobným platformám mělo v brzké budoucnosti podařit změnit.

Úvěr, nebo vstup

V případě Crowdberry mají investoři v zásadě dvě možnosti, jak vybrané projekty zafinancovat. Buď firmám pouze půjčí určitou částku formou zajištěného úvěru a pak už jen očekávají úroky, které se dle dohodnutých podmínek pohybují mezi šesti až šestnácti procenty, nebo do podniku rovnou vstoupí jako investorský klub spoluvlastníků – vše při užívání efektu hromadného investování. Stejně tak mohou navíc financovat i realitní projekty, ze kterých byly velmi žádané například logistické parky nebo domy dlouhodobé péče v Ivančicích, případně rezidenční projekty.

„Princip je jednoduchý, investor se zaregistruje na platformě. My jeho profil ověříme a pak si může vybírat z aktuálních investičních příležitostí,“ popsal Gašpar. A připomněl, že platforma spadá pod evropskou regulaci a je licencovaná u Slovenské národní banky i ČNB.

Z vybraných projektů získá kapitál polovina

Za devět let existence Crowdberry zde žádalo o financování přibližně 1200 firem a nemovitostí. Možnost ucházet se o soukromý kapitál na platformě ale nakonec od jeho investiční komise dostalo jen 62 z nich, zatímco sehnat investora se podařilo celkem v polovině případů.

Mezi těmito šťastlivci je například firma Freshlabels, která při své první kampani neuspěla. Podařilo se jí to až nyní, kdy jí investoři poskytli první tranši v podobě půjčky a v současnosti pokračují v crowdinvestingu.

Ve Freshlabels před pár lety hledali růstový kapitál výměnou za podíl, leč investory nezaujali. Nedávno se ale situace změnila a stejně tak i jejich vize a požadavky. Společnost našla schopné vedení, má nového CEO a rozhodla se, že nákup zásob a expanzi na další trhy zafinancuje raději skrze půjčku.

Burza příležitostí

Jelikož o zajímavé firmy a realitní projekty v Crowdberry nouzi rozhodně nemají, plánuje management platformy vytvoření jakéhosi sekundárního trhu, respektive privátní burzy. V jejím rámci bude možné odkoupit úvěry nebo podíly z již ukončených příležitostí, do kterých sice už investovat nelze, ale stále mohou přinášet zajímavé výnosy, takže zůstávají pro řadu investorů nadále velmi atraktivní.

„Aktuálně vytváříme program, pomocí kterého se budou prodeje půjček a podílu realizovat. Výhodný bude pro obě strany. Kupci mohou získat atraktivní investice do svého portfolia a stávající vlastníci je rychleji ,zlikvidní‘, pokud to budou potřebovat,“ uzavřel Gašpar.