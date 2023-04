Covid zapomenut, teď opět plnou parou vpřed. Výletní společnosti rozšiřují kapacitu svých flotil, do pěti let vzroste téměř o půlku

Není to tak dávno, co se jim řada lidí, z důvodu obavy o své zdraví, vyhýbala jak čert kříži. Ostatně, aby také ne. Reportáží o tom, z jaké výletní lodě se vinou výskytu covidu na palubě stalo další nedobrovolné vězení na moři, bylo v uplynulých třech letech k vidění víc než dost. Tyto časy jsou však naštěstí snad již definitivně zapomenuty.

Výhled plavebních společností na příští roky je, zdá se, velice optimistický. Svědčí o tom například letošní zpráva specializovaného serveru Cruise Indrustry News, která v nadcházející ,pětiletce‘ počítá s rapidním rozšiřováním kapacity globální lodní flotily. Ta by se v součtu za celé odvětví měla do roku 2028 navýšit oproti současnosti o impozantních 43 procent.

Rozšiřovat se bude jak kapacita samotných lodí, tak i jejich počet. Provozovatelé těchto luxusních korábů si plánují v brzké budoucnosti pořídit více než 60 nových plavidel, díky čemuž se na nich bude moci plavit bezmála 38 milionů lidí, namísto stávajících 26,5 milionu. Jen za letošek má jejich kapacita vyrůst o 18 procent, přičemž v dalších letech se pak podle analytiků bude navyšovat o něco pozvolněji.

Novější a větší zároveň

Jednou ze společností, která by se v kontextu výše uvedené zprávy dala označit za zářný příklad znovu vzkvétajícího plavebního průmyslu, je třeba Royal Carribean Group. Již nyní jí patří jedna z největších lodních flotil vůbec, přičemž nadcházející roky toto její postavení ještě více upevní. V současnosti má totiž Royal Carribean objednaných 11 nových plavidel v hodnotě 9,9 miliardy dolarů (zhruba 212 miliard korun), která by měla vyplout na moře nejpozději v průběhu roku 2026.

Součástí těchto plánů je i pořízení zcela nové největší výletní lodi světa. Ta ponese název Utopia of the Seas a na čele žebříčku vystřídá jiného rekordmana náležícího do její flotily, loď Icon of the Seas, která je aktuálně rovněž teprve ve výstavbě.

Zatímco Ikona by měla být na vlny spuštěna nejspíš ještě letos, Utopie začne brázdit vody světových moří až v roce následujícím. Dle serveru Cruisemapper.com se její cena vyšplhá na hodnotu 1,35 miliardy dolarů (bezmála 29 miliard korun), přičemž na svých 17 palubách uveze 6788 pasažérů a dalších 2394 členů posádky. Plavidlo, jehož hrubá tonáž činí 236 857 tun, v současnosti vzniká v loděnicích Chantiers de l’Atlantique ve francouzském městě Saint-Nazaire.

Výletníků přibývá vyšším cenám navzdory

Že by mohly být nadcházející měsíce mnohem lepší než ty minulé, naznačilo vedení Royal Carribean již v únoru, kdy byly zveřejněny finanční výsledky společnosti za poslední kvartál loňského roku. V něm si přišla na tržby ve výši 260 miliard dolarů, což je 2,6násobek toho, jakými čísly se mohla pochlubit o pouhých 12 měsíců dřív. Také výsledek hospodaření byl mnohem lepší než na konci roku 2021. Americká společnost sice opět skončila ve ztrátě, ta však namísto dřívějších 1,36 miliardy dolarů činila už ,jen‘ 500 milionů.

K tomu Royal Carribean, dle jejího finančního ředitele Naftaliho Holtze, pomohlo několik silných týdnů na přelomu loňského podzimu a zimy, během nichž si lidé rezervovali plavby rekordním tempem. „Naše rezervace byly znatelně vyšší než v roce 2019. Vracíme se k naší obvyklé naplněnosti, přičemž i ceny jsou vyšší, a to se pochopitelně odráží i na tržbách,“ řekl Holtz začátkem února serveru Yahoo Finance.

A podobné zprávy přišly v průběhu uplynulých měsíců i od ostatních velkých hráčů, jmenovitě třeba od švýcarské MSC Cruises. Ta svůj rekordní měsíc, co se rezervací týče, zaznamenala loni v říjnu, během kterého si palubní lístky na zimní i letní sezónu roku 2023 koupilo na 400 tisíc lidí. Obsazenost její flotily tak během obou těchto období měla, respektive má být nadprůměrná, jak uvedl Cruise Industry News.