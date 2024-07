Čísla mě vždy bavila, ale podnikatelkou jsem spíš z leknutí, říká účetní hvězda sociálních sítí Jana Jáčová

Bořit mýty není jednoduché, obzvlášť v tak démonizovaném oboru, jakým je účetnictví. Najdou se ale tací, kteří se podobných výzev nebojí a snaží se dokázat, že účetní jsou také lidé – třeba prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích.

V Česku je průkopníci této disciplíny Jana Jáčová, majitelka společnosti UOL Účetnictví, která se považuje za největšího účetního fandu na světě. Vždycky tomu tak ale prý nebylo. Začínala jako personalistka, a přestože má ekonomické vzdělání a čísla ji vždy bavila, k financím se podle svých slov dostala spíš náhodou.

„S účetnictvím jsem začala už před 20 lety. Pracovala jsem tehdy jako zaměstnanec ve firmě a měla jsem na starosti personalistiku. Později mi ale v podstatě omylem kvůli restrukturalizaci přibyly i finance. Základy účetnictví jsme se ve škole učili, tak jsem si říkala, že to zkusím, a stala jsem se takovou podnikatelkou z leknutí,“ vzpomíná Jáčová, která tehdy svoji práci dělala spíš pocitově a příliš neřešila byznys plány nebo analýzy. Postupně jí přesto začali přibývat klienti, kterým mimo jiné vyhovovalo i to, že jim účetnictví vedla v digitální podobě.

Od online platformy k sociálním sítím

Funkční online systém našla firma Jáčové už v roce 2004. Patřili tedy k prvním, kdo takovou službu nabízeli, a za poslední léta se pro ně mnoho nezměnilo. Velkým milníkem byl ale rok 2018, kdy se rozhodlo o budování pobočkové sítě. Společník Jáčové se toho účastnit nechtěl, a tak začala s expanzí do dalších měst sama.





„Byli jsme firma se zhruba 800 klienty, která fungovala převážně v Praze a v menší míře také v Ostravě. Hodně jsme investovali do rozvoje technologií, a tak mě napadlo otevřít pobočky i v jiných městech, díky kterým bude možné řádově růst,“ vysvětluje podnikatelka s tím, že vše nebylo tak jednoduché, jak se na začátku zdálo. Přišly neshody s partnery i dluhy, ale v roce 2022 se jí podařilo dostat provozně na nulu. A to i díky sociálním sítím, které začala aktivně využívat.

„TikTok UOL účetnictví byl spuštěn v roce 2021 a dnes ho sleduje téměř 100 tisíc lidí. A zároveň jsme vidět i na LinkedInu, Instagramu a Facebooku. Zpočátku bylo cílem našich sociálních sítí především edukovat klienty a ukázat jim, co všechno umíme, ale později přibyl i informativní obsah pro širokou veřejnost a také náborová videa pro pobavení,“ popisuje Jáčová a dodává, že uchazeči jsou nejsledovanější a zároveň i nejkontroverznější.

Další preference se pak už liší podle jednotlivých sociálních sítí. Zatímco na TikToku „jedou“ videa zaměřená na sociální dávky, na Instagramu to jsou spíš novinky a trendy v oboru nebo různé tipy pro podnikatele.

Kreativita na sítích, rutina v práci

Zatímco Jáčové kreativita nechybí a s inspirací pro svoji online tvorbu nemá sebemenší problém, každodenní práce v účetnictví je podle ní stále rutinou, která nemusí vyhovovat úplně každému. Upozorňuje na to tedy i uchazeče a studenty na školách, kam často jezdí dělat přednášky zaměřené nejen na účetnictví, ale třeba i na finanční gramotnost a další související témata.

„Inspirace u nás máme pořád dost. Uchazeči, kteří nemají žádnou zpětnou vazbu a chovají se poněkud nevhodně, se nám skutečně hlásí. K tomu nepotřebuju mít nějaké extra nápady, jen vycházím z reality,“ tvrdí účetní hvězda sociálních sítí a doplňuje, že její obor takové lidi přitahuje. Uvědomují si, že jich je nedostatek, a tak nemají zábrany a kladou si podmínky. Samozřejmě ale jen někteří, neboť mnohdy je naopak problém na straně zaměstnavatele.

Sama Jáčová se proto snaží vybírat uchazeče, kterým stereotypní práce nevadí, a navíc sednou do týmu i lidsky. A to platí jak na pražské centrále, tak na pobočkách, jež má dnes firma po celé republice. Přizpůsobuje tomu tedy i vybavení všech pracovišť nebo každoroční teambuilding.

„Sjednocený design poboček je samozřejmostí i kvůli zákazníkovi. My ale máme stejné opravdu vše včetně počítačové myši a podložky pod ni, abychom se nehádali. To samé pak platí pro naše setkání a teambuilding. Každoročně se v prosinci koná vánoční besídka a v září jezdíme na výlet na zámek,“ říká s úsměvem.

Kamenné pobočky v době umělé inteligence?

Mnoho lidí v roce 2024 překvapuje hustá síť kamenných poboček, ale Jáčová vidí velký rozdíl mezi Prahou a menšími městy, kde lidé rádi účetní záležitosti vyřizují osobně. A kontakt s realitou je podle ní občas dobré mít i v metropoli, kde se aktuálně někteří klienti snaží přejít na systém umělé inteligence. Ten možná bude účetním časem významně pomáhat a zajistí jim více zakázek i prostoru pro konzultace s klienty, jen nejprve musí fungovat chytře a efektivně.

„V dnešní době vítám do firmy jakoukoliv inteligenci, klidně i umělou. Je ale potřeba si uvědomit, do jaké míry se to aktuálně vyplatí. Pro většinu firem je určitě výhodnější napojit na umělou inteligenci nejdříve svůj hlavní produkt a až potom řešit fakturaci a další provozní záležitosti,“ uzavírá Jáčová.