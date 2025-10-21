Čínský hospodářský růst se opět zpomalil. Může za to zvyšující se obchodní napětí se Spojenými státy a problémy na realitním trhu

Zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem má velký vliv nejen na samotné Spojené státy, ale i na mnoho dalších zemí po celém světě. Potvrzuje to rovněž současné dění v Číně, jelikož tamní ekonomika se letos potýká s řadou nemalých problémů, za nimiž mimo jiné stojí právě politická rozhodnutí šéfa Bílého domu.
V důsledku Trumpovy celní války hospodářství Číny neroste takovým tempem, jak by si komunistická strana přála. Ve třetím čtvrtletí si druhá největší ekonomika světa meziročně polepšila o 4,8 procenta, což představuje vůbec nejpomalejší tempo za poslední rok. Zhoršení je navíc podle BBC patrné i oproti údajům z předchozího kvartálu, kdy byl růst 5,2procentní.
Původním záměrem čínské vlády bylo dosažení celkového letošního růstu ve výši pěti procent, což bude vzhledem k nejnovějšímu vývoji velmi obtížné. I přesto ale tamní národní statistický úřad uvedl, že ekonomika země vykazovala silnou odolnost a vitalitu vůči zahraničním tlakům a rostla hlavně díky technologickému sektoru a službám.
Nemovitosti zlevňují, což je problém
Hlavním důvodem snížení čínského růstu je podle ekonomů již zmíněná obchodní válka vyvolaná prezidentem USA. Ještě před měsícem se přitom zdálo, že napětí mezi oběma zeměmi ustává, což čínské podniky využily k navýšení dodávek zboží do Spojených států.
Situace ovšem opět eskalovala začátkem října, kdy Peking omezil vývoz vzácných zemin, na což Trump zareagoval hrozbou dalších cel na dovoz z asijské země ve výši sto procent. Obchodní válku by mohlo ukončit plánované setkání amerického a čínského prezidenta, na žádném konkrétním termínu se ale obě strany dosud neshodly.
Čínskou ekonomiku navíc trápí i domácí realitní trh, který prochází prudkým poklesem, za nímž stojí snižující se ceny domů a bytů, zmenšující se prodeje a stále častější případy, kdy developeři ruší realizaci plánovaných projektů. Kvůli tomu všemu letos v září investice do nemovitostí meziročně klesly o 13,9 procenta. Něco takového představuje poměrně zásadní problém, jelikož daný segment tvoří asi třetinu čínského hospodářství a zároveň je hlavním zdrojem příjmů pro místní samosprávy.
„Ceny domů a bytů klesly téměř ve všech větších městech navzdory vládním podpůrným opatřením. Z dlouhodobého hlediska tedy považuji realitní trh za hlavní brzdu hospodářského růstu Číny,“ nechala se slyšet ekonomka Laura Wu z Technologické univerzity Nanyang v Singapuru.
Co přinese nová „pětiletka“?
Zásadní informace o budoucím vývoji čínského hospodářství by mohlo poskytnout středeční setkání Ústředního výboru Komunistické strany Číny. Na něm se totiž bude řešit podoba příštího čínského pětiletého plánu, kterým se má tamní ekonomika řídit v letech 2026 až 2030. Ačkoliv přesná podoba plánu bude zveřejněna až v příštím roce, vrchní představitelé strany v tomto týdnu pravděpodobně naznačí alespoň jeho nejzásadnější body.
Vymyslet jakýkoli recept na uzdravení ekonomiky bude ovšem velmi těžké. Peking ostatně už letos utratil miliardy jüanů na různé pobídky, jako jsou dotace, vyšší mzdy a slevy, což mělo Číňany povzbudit k většímu utrácení. Ani to ale nedokázalo kompenzovat ztráty způsobené děním na realitním trhu a obchodní válkou.
„Je nepravděpodobné, že by letos čínský hospodářský růst překročil 4,8 procenta bez další a větší vládní podpory. Záleží tedy na tom, s čím přesně přijde nový pětiletý ekonomický plán,“ uzavřela Sheana Jüe, hlavní ekonomka z Oxford Economics.