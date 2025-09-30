Čínské automobilky krachují kvůli nízkým maržím a nekonečným cenovým válkám. Nepomáhá jim ani rekordní export do zahraničí

Zhruba před 15 lety se čínská vláda rozhodla, že začne masivně podporovat rozvoj svého automobilového průmyslu, a především pak výrobu elektromobilů. Zahájila tedy udělování štědrých dotací a finančních pobídek, které zemi vynesly na pozici největšího trhu s elektromobily na světě a zároveň výrazně podnítily růst tamní ekonomiky.
Velký úspěch zaznamenala především společnost BYD, která se stala jednou z největších automobilek na světě, a zároveň vůbec největším výrobcem elektromobilů na světě. Na čínském trhu ovšem vzniklo i mnoho dalších automobilek, přičemž kolem roku 2019 jich dokonce bylo přibližně 500.
Nadějný boom se ovšem podle odborníků v posledních letech změnil spíše v krvavý boj o přežití. Na čínském trhu se totiž tak velké množství automobilek rozhodně nemohlo uživit, což způsobilo, že většina z nich už zkrachovala. Podle výzkumu HSBC dnes existuje „jen“ zhruba 150 čínských značek a přes 50 výrobců elektromobilů, ale i tito přeživší v podstatě uvízli ve velmi tvrdém konkurenčním boji.
„S omezeným růstem trhu, stále více podobnými produkty a vysokým počtem automobilek se konkurence soustavně zostřuje,“ řekl podle CNN Po Jü, odborník na Čínu ve společnosti Jato Dynamics, která se zabývá průzkumem automobilového odvětví.
Opožděné platby a snížení kvality
Konkurenční boj je samozřejmě běžnou součástí podnikání, v čínském automobilovém průmyslu ale podle odborníků i vládních představitelů aktuálně překračuje zdravou míru. Firmy se totiž zákazníky snaží nalákat především nízkou cenou, což spustilo dlouhotrvající cenovou válku, jež celé odvětví značně poškozuje. Průměrná marže automobilek se ostatně loni propadla na 4,3 procenta, ačkoliv ještě v roce 2017 byla na téměř osmi procentech.
„Mnoho výrobců elektromobilů je v současné době ve ztrátě. Většina jejich peněz pochází z průmyslových fondů nebo sociálního kapitálu, takže musí stále získávat nové investice, aby své aktuální ztráty pokryli,“ shrnul Šen Chung, ekonomický výzkumník z think-tanku Pekingské univerzity, který radí tamní vládě.
Jedním z důsledků nelítostné konkurence je to, že automobilky učinily ze snižování nákladů a zvyšování efektivity jádro svého byznysu. Velkou část dodavatelů tedy trápí například chronicky opožděné platby za dodané součástky, ale i skutečnost, že automobilové značky po nich často požadují, aby jim poskytli aspoň desetiprocentní slevu z aktuálních cen.
„Dodavatelé nemají jinou možnost, než tiše akceptovat nevýhodné podmínky. Pokud totiž spolupráci ukončí, existuje spousta dalších firem, které je nahradí,“ vysvětlil Carl Čcheng, manažer pojištění pro výrobce elektromobilů.
Tlak na dodavatele je přitom mnohdy skutečně extrémní. Jedna firma zabývající se produkcí nátěrových materiálů pod podmínkou anonymity uvedla, že byla nucena snížit své ceny o více než 40 procent, jen aby si udržela stávající zakázku. To se samozřejmě projevilo například snížením platů jejích zaměstnanců přibližně o 30 procent, vedlo to ale rovněž ke snížení kvality práce. K tomuto jevu dochází poměrně často, takže i odborníci se shodují, že celková kvalita komponentů automobilů se v posledních letech nepopiratelně snížila.
Boj bude pokračovat, než zbyde jen pár firem
Mnoho čínských automobilek doufalo, že nepříznivá situace se zlepší díky expanzi do zahraničí, takže své vozy začaly dodávat téměř do celého světa. V loňském roce už díky tomu čínský export automobilů vzrostl na téměř šest milionů kusů, což z asijské země udělalo největšího vývozce vozů na světě. Masivní expanze ovšem zatím nevedla k poklesu tvrdého konkurenčního boje, přičemž mnoho zemí se navíc „záplavě“ čínských automobilů stále více brání, takže na ně uvalují vysoká dovozní cla.
Jak už bylo zmíněno, velkých problémů automobilového průmyslu si je vědoma i čínská vláda. Třeba prezident Si Ťin-pching začátkem září vyzval k „ráznému zásahu proti chaotickým a nelítostným cenovým válkám mezi společnostmi“. Úřady pak nedávno vydaly nová pravidla o zkrácení maximální lhůty pro platby dodavatelům, a zároveň se nově snaží omezovat dotace pro automobilový průmysl, což má vést ke snížení aktuální nadměrné kapacity výroby.
Ani všechny tyto kroky ale pravděpodobně nebudou stačit k tomu, aby se situace výrazně zlepšila. Zásadní problém navíc představuje fakt, že pokud by zkrachovalo větší množství automobilek, vedlo by to ke značným ztrátám pracovních míst. V čínském automobilovém průmyslu přitom aktuálně pracuje více než 4,8 milionu lidí, a zaměstnanost je jedním ze základních pilířů vlády komunistické strany. Jakékoliv masivní propouštění je tedy skutečně velmi nežádoucí.
I kvůli výše uvedeným důvodům se většina odborníků domnívá, že současné cenové války v automobilovém průmyslu budou pokračovat, dokud většina značek postupně nezkrachuje. „Žádná čínská automobilka zatím není z krize venku. Myslím, že krachy společností budou běžné ještě v následujících pěti letech, přičemž na konci už v zemi pravděpodobně zbude jen přibližně pět velkých automobilek,“ uzavřel Čche Siao-pcheng, generální ředitel jednoho z předních čínských výrobců elektromobilů Xpeng.