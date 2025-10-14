Čína opět zpřísnila pravidla pro vývoz vzácných zemin. Může to značně poškodit americké výrobce moderních technologií

Skandium, neodym, yttrium nebo europium. To jsou jedny z celkem 17 prvků vzácných zemin, které mají široké využití v mnoha moderních technologiích. Třeba neodym slouží k výrobě silných magnetů používaných v reproduktorech, pevných discích počítačů, motorech elektromobilů nebo proudových motorech. Bez tohoto kovu by zmíněná zařízení musela být větší, a snížila by se také jejich efektivita. Právě kvůli tomu má oněch 17 prvků velký význam především pro high-tech průmysl.
Navzdory svému názvu se vzácné zeminy v přírodě vyskytují poměrně hojně, obvykle je ale velký problém s jejich těžbou, především kvůli technologické a finanční náročnosti. V tomto odvětví už delší dobu dominuje Čína, jež se navíc specializuje i na rafinaci kovů. V druhé největší ekonomice světa tedy vzniká mnoho důležitých technologií a zařízení pro těžbu a zpracování vzácných zemin, které jsou navíc často vyváženy do zahraničí.
Výše popsaný byznys ale v poslední době sužují stále větší omezení ze strany čínské vlády. Nyní se přitom celá situace ještě zhorší, protože čínské ministerstvo obchodu podle BBC vydalo nové nařízení, které znovu zpřísňuje pravidla pro vývoz vzácných zemin i pro vývoz zařízení a technologií, jež jsou potřebná pro jejich těžbu a zpracování.
Americké firmy jsou na Číně závislé
Nové nařízení stanovuje, že čínským firmám je zakázáno vyvážet vzácné zeminy do zahraničí bez toho, aniž by získaly speciální licenci od ministerstva obchodu. Podle odborníků se dá očekávat, že Čína tím prakticky zcela zablokuje vývoz zejména zahraničním výrobcům zbraní a některým polovodičovým firmám, jež vyrábí nejmodernější čipy.
Nová regulace ale omezuje i vývoz konkrétních technologií a zařízení potřebných pro těžbu, tavení, separaci a recyklaci vzácných zemin, nebo třeba pro výrobu magnetických materiálů. Pro všechno zmíněné bude rovněž potřeba získat speciální licenci, bez níž se neobejde ani montáž, údržba, opravy a modernizace výše uvedených zařízení.
Protože různých omezení je opravdu hodně, a zároveň lze čekat, že počet udělených licencí bude poměrně nízký, odborníci se shodují, že nařízení bude mít skutečně velký dopad na mnoho západních firem. Asi nejvíce přitom budou zasažené společnosti ze Spojených států, kde sice dochází k těžbě vzácných zemin, ale zpracování těchto kovů je do velké míry závislé právě na čínských zařízeních a technologiích.
Čína chce lepší vyjednávací páku
Kromě samotných dopadů nového nařízení o omezení vývozu je zajímavé rovněž jeho načasování. Čína a Spojené státy spolu totiž už několik měsíců vedou rozsáhlá jednání o obchodu a clech, která zatím nepřinesla žádné výsledky. Naděje jsou ale vkládány do plánovaného setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a jeho amerického protějška Donalda Trumpa, k němuž má dojít koncem tohoto měsíce.
Podle některých odborníků je tedy současné zpřísnění vývozu cílenou taktikou Pekingu, jež mu má zajistit silnější vyjednávací pozici. „Nová čínská nařízení jsou specificky načasována před očekávanou schůzkou obou prezidentů. Peking se zaměřil na klíčové zranitelnosti amerického odvětví elektroniky a výroby zbraní, čímž zároveň zareagoval na dřívější kroky Spojených států, které byly namířené proti čínskému čipovému průmyslu,“ řekl obchodní expert Alex Capri.
Zmíněná americká opatření v minulosti vedla ke zpomalení čínského vývoje výkonných čipů, které by mohly sloužit umělé inteligenci s vojenským využitím. Jednou z variant je tedy to, že Číňané budou chtít za zrušení vlastního omezení vývozu vzácných zemin právě konec těchto amerických omezení.
Dojde k dohodě, nebo k eskalaci?
Ať už byl záměr čínské vlády jakýkoliv, jisté je zatím jen to, že nové nařízení o omezení vývozu naštvalo amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten uvedl, že Čína zaujala mimořádně agresivní a nepřátelský postoj vůči světovému obchodu, kvůli čemuž na dovoz z této země uvalil další clo ve výši sto procent, které má být platné od letošního 1. listopadu.
Trumpovo rozhodnutí vedlo k další eskalaci obchodní války, což dokázala i skutečnost, že americké a asijské akcie na něj zareagovaly prudkým poklesem. Situaci navíc ještě vyostřilo vyjádření čínské vlády, která podle CNN uvedla, že pokud budou dodatečná cla skutečně uvalena, země zavede odvetná protiopatření.
K mírnému uklidnění vyhrocených vztahů došlo v pondělí, jelikož Trump prohlásil, že nechce Číně ublížit, a že si myslí, že současný problém se podaří vyřešit. To podle odborníků značí, že Američané jsou připraveni s Čínou i nadále jednat. Jaký ale bude výsledek těchto jednání, si za současné situace netroufá odhadnout asi nikdo.