Chytré a ekologické město, které přežije i v extrémních podmínkách. V Ománu staví novou aglomeraci pro sto tisíc obyvatel

Vláda arabského státu Omán nedávno odhalila ambiciózní záměr na výstavbu nového ,chytrého‘ města pro 100 tisíc obyvatel. Sultan Haitham City má vyrůst několik kilometrů západně od metropole Maskatu na rozloze 14,8 kilometru čtverečních. Plán, který CNN představila americká architektonická firma Skidmore, Owings & Merrill (SOM), počítá s vybudováním 20 tisíc domů, univerzity, škol, zdravotnických zařízení a mešit.

Práce na projektu o čtyřech etapách by měly začít už příští rok. Součástí první fáze, jež má být dokončena do roku 2030, bude výstavba centra města o rozloze pěti kilometrů čtverečních a také zbudování šesti z devatenácti plánovaných čtvrtí. Poslední fáze celého záměru pak má být hotová přibližně o dalších 15 let později.

Podle vyjádření architektů nabídne projekt „živý veřejný prostor, vysoce kvalitní a dostupné bydlení i chytrou městskou mobilitu“. Zatím není zcela jasné, co přesně součástí tohoto chytrého města bude, dá se ale předpokládat využití různých senzorů, kamer a dalších moderních technologií s přístupem k internetu. Někteří kritici sice podobná zařízení odmítají kvůli údajně příliš velkému zásahu do soukromí, řada urbanistů ovšem věří, že tato data mohou městům pomoci poskytovat efektivnější služby pro všechny občany najednou.





Důraz na obnovitelné zdroje

Jeden z vedoucích projektu v ateliéru SOM Bernhard Rettig uvedl, že inteligentní infrastruktura Sultan Haitham City bude použita k „monitorování environmentálních faktorů, jako je kvalita ovzduší a vodní hospodářství“. Součástí plánů je také vznik speciálního systému na řízení dopravy, který bude využívat data z kamer a snímačů rychlosti k přesměrování vozidel a lepšímu řízení toku dopravy.

Nový projekt je součástí širšího plánu Oman Vision 2040. Tato státní iniciativa představená před několika lety se zaměřuje hlavně na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů a také na snížení závislosti země na ropě. Právě ropa přitom v současnosti tvoří více než polovinu všech příjmů ománské vlády.

Podle samotných architektů má být Sultan Haitham City navrženo tak, aby byla jeho ekologická stopa co možná nejnižší. K tomu mají sloužit třeba fotovoltaické elektrárny, zařízení na recyklaci odpadních vod, infrastruktura pro elektrická vozidla nebo elektrárna poháněná spalovaným odpadem. Zatím není zcela jasné, kolik energie v nové čtvrti budou generovat obnovitelné zdroje, projekt by měl ale splňovat minimálně celostátní cíle. Ty s nimi přitom do roku 2030 počítají hned ve 30 procentech případů.

Rozsáhlé parky sníží teplotu

Design celého města se musel do velké míry přizpůsobit vysokým teplotám, které v dané oblasti občas přesahují i 43 stupňů Celsia. V ulicích má tedy růst velké množství stromů, jež budou obyvatelům poskytovat potřebný stín. Všechny stavby pak mají v maximální možné míře využít přírodních materiálů, přičemž budou orientovány tak, aby podporovaly přirozené větrání.

Kvůli dalšímu snížení teploty bude součástí každé čtvrti rovněž centrálně umístěný park doplněný několika náměstími a dalšími rozsáhlejšími venkovními plochami. Kromě nich navíc vznikne ještě jeden další park, a to podél 7,5 kilometru dlouhého úseku suché řeky, která poslouží k zadržování a zachycování povodňové vody – pobřežní oblast kolem Maskatu je totiž náchylná k sezónním záplavám.

Vzhledem k blízkosti ománského hlavního města má být Sultan Haitham City s Maskatem spojeno i prostřednictvím systému hromadné dopravy. To má opět posílit snahy tamní vlády o vznik co možná nejekologičtější aglomerace.