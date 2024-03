Cílem je, abychom se i v menších městech vešli s dojezdovým časem do tří minut, říká šéfka českého Boltu Stloukalová

Jak jste je spokojená s tím, kam se Bolt za uplynulé roky posunul?

Co se týče našeho tržního podílu, v České republice jsme silná jednička a zároveň tu máme stovky tisíc uživatelů naší aplikace, přičemž jejich počet každý rok roste. Nárůst počtu jízd se navíc loni i předloni pohyboval v řádech desítek procent, což je velmi solidní na to, že rosteme z relativně velké základny.

Čím si to vysvětlujete?

Snažíme se naše služby neustále zdokonalovat, a to jak pro naše uživatele, tak i pro řidiče. Abych byla konkrétní, loni jsme zavedli hned několik novinek, často v reakci na poptávku ze strany našich zákazníků. Spustili jsme třeba kategorii Pets, díky níž můžou cestující převážet domácí mazlíčky. Kromě toho jsme zavedli mnoho nových bezpečnostních prvků nebo jsme rozšířili polepy na autech, abychom dosáhli vyšší viditelnosti naší služby. A spustili jsme rovněž věrnostní program pro naše cestující jménem Bolt Plus.





Co všechno tento program obnáší?

Jako uživatel zaplatíte měsíční poplatek, díky němuž získáte několik výhod. Asi tou nejzásadnější je garance zastropování ceny za jízdu. Ta je totiž v současnosti dynamická, protože reaguje na aktuální nabídku a poptávku. Pokud je tedy třeba pátek večer a prší, naše vytíženost je vysoká, takže pro běžného uživatele je cena za jízdu o poznání vyšší. Když ale máte předplacený náš věrnostní program, garantujeme vám, že jízdné bude jen mírně vyšší. Kromě toho navíc dostanete i různé slevy k výročí či k narozeninám. Aktuálně stojí Bolt Plus 149 korun, službu už si v Česku pořídily tisíce lidí a toto číslo stále roste.

A jaký je zájem o službu Bolt Pets?

I u této služby nás zájem ze strany uživatelů příjemně překvapil. Samozřejmě Bolt Pets tvoří jen menší procenta z toho celkového počtu jízd, ale s tím jsme počítali.

Máte nějak omezené, jaká zvířata se můžou převážet?

Rozhodně to nemusí být jenom pes nebo kočka. Pokud zkrátka cestující dokáže zabezpečit, že zvíře se bude chovat v rámci nějakých běžných očekávání, neměl by s tím být problém. Určitě tedy převážíme také exotičtější zvířata, často se to ale ani nedozvíme. Pokud je totiž řidič i cestující spokojen, není žádný důvod, aby nám o přepravených mazlíčcích dávali vědět.

K dalším novinkám patří možnost objednání vozu předem. Jaká poptávka je po této službě?

I o tuto možnost je mezi zákazníky relativně velký zájem. Nejvíce ji využívají k cestám na letiště, protože tam samozřejmě potřebují dorazit v určitou dobu. Nicméně vidíme, že mnoho objednávek pochází také z byznysového segmentu, kdy lidé chtějí mít jistotu, že se včas dostanou na domluvené pracovní schůzky.

Jedenáct měst, další jsou v plánu

Bolt v současnosti působí v 11 českých městech. Kde je poptávka po vašich službách největší?

Nejvyšší poptávka a nabídka je samozřejmě v Praze, krásně se nám ale daří i v Brně, Ostravě, Plzni nebo Olomouci. Každé město je nicméně trochu specifické, třeba v Praze se více objednávají nadstandardní kategorie, jako je Comfort, Premium nebo XL. Konkrétně u Comfortu jsme loni v Praze zaregistrovali meziroční nárůst o přibližně 80 procent, zájem o lepší kategorie se však zvyšuje téměř všude.

Plánujete se v budoucnu vydat do dalších českých měst?

Určitě ano. Jak už jsem říkala, minulý rok jsme se zaměřovali především na kvalitu našich služeb ve stávajících městech, což se kromě zmíněných novinek týkalo také snížení dojezdového času. I tento rok se samozřejmě chceme věnovat zkvalitňování, už ale více koukáme po expanzi do dalších měst. Zatím nechci prozrazovat, kam se vydáme, už brzy bychom to však mohli oznámit.

Jaký dojezdový čas je pro vás optimální?

Snažíme se dosáhnout toho, aby se dostal ke třem minutám. V Praze se to už běžně daří, ale tento komfort chceme nabídnout i zákazníkům v dalších městech. Dojezdová doba je totiž opravdu klíčová a velmi na ní záleží i našim cestujícím. Je opravdu velký rozdíl, pokud vaše taxi přijede za tři, šest, deset, nebo patnáct minut. Čtvrthodinovou čekací dobu u nás naštěstí neuvidíte téměř nikdy a nikde.

Jakým způsobem se snažíte docílit snížení dojezdového času?

Především náborem nových řidičů, ale zároveň i nějakou aktivizací těch stávajících. Jim se snažíme zajišťovat dostatečný hodinový výdělek, protože to má opravdu velmi pozitivní vliv na celou službu. Když je totiž řidič spokojený, zůstává na platformě, díky čemuž dojde ke zkrácení dojezdového času pro cestující. No a spokojenější zákazníci zase častěji využívají našich služeb, čímž se zároveň zvyšuje nabídka a poptávka, takže se řidiči nemusí bát nedostatku práce.

Ještě bych se vrátil k náboru nových řidičů. Jak tento proces probíhá?

Každý partnerský řidič, který se chce zaregistrovat na platformu Bolt, musí splňovat všechny zákonem stanovené podmínky a nějaké naše navíc. V praxi to znamená, že nám musí poskytnout zhruba 12 dokumentů, k nimž kromě řidičského a občanského průkazu patří třeba platná koncese pro vykonávání taxislužby nebo taxi licence. Po jejich ověření už může řidič začít jezdit, kontrola platnosti nezbytných dokumentů pro provozování taxislužby ale probíhá u každého řidiče každý týden.

Děláte i kontroly jednotlivých řidičů při reálných jízdách?

Ano, zaměstnanci Boltu běžně podnikají testovací jízdy. Pokud při nich odhalíme nějaké problémy, samozřejmě to potom řešíme dál a zkoumáme, jestli už si na daného řidiče někdo nestěžoval. V případě nějakých závažných problémů samozřejmě dojde k ukončení spolupráce, to se ale opravdu děje velmi sporadicky. Ostatně průměrné hodnocení našich řidičů je aktuálně 4,89 z 5,0. Pokud by navíc někdo měl menší hodnocení než 4,5, automaticky s ním přestaneme spolupracovat.

Nejdřív selfie, pak se může jet dál

Zmiňovala jste, že loni Bolt zavedl novinky, které měly posílit bezpečnost. O co konkrétně šlo?

Zavedli jsme několik nových funkcí, jako je třeba audio trip recording, což je zvukové nahrávání dané jízdy. Tuto možnost má řidič i cestující, k dané nahrávce se ale ani jeden z nich nemůže vracet. Slouží to opravdu pouze k tomu, že v případě incidentu získáme přístup k jeho zvukovému záznamu. Kromě toho jsme v minulém roce zavedli ověřování řidičské totožnosti s pomocí selfie, takže každý řidič je pravidelně v různých intervalech vyzýván aplikací k tomu, aby se vyfotil. A až po tom, co je jeho totožnost ověřena, může pokračovat v řízení.

Jak často se stává, že dojde ke zrušení objednané jízdy ze strany řidiče?

Samozřejmě občas dojde k situaci, kdy jedna ze stran musí jízdu zrušit. Pokud se tak stává v ojedinělých případech, nic se neděje, systém cestujícímu bez odkladu přiřadí jiného řidiče. Pokud by však daný partnerský řidič rušil větší množství jízd, než je dlouhodobý průměr všech řidičů, systém jej může zablokovat a případně vyřadit. Platforma se tak samočistí, což udržuje kvalitu a uživatelskou zkušenost na vysoké úrovni.

Jak se vyvíjí slovenský trh, který máte rovněž na starosti?

Na slovenském trhu jsme silnou jedničkou, působíme v celkem osmi městech, včetně všech krajských. I zde se nám velmi dobře daří, náš meziroční růst se loni pohyboval v desítkách procent, což bychom chtěli udržet také letos. V obou zemích se každopádně trh chová velmi podobně, jediný větší rozdíl představuje skutečnost, že Češi mnohem více platí hotovostí.

Kromě taxíků provozujete i službu Bolt Food, která lidem rozváží jídlo. Jak jste s ní spokojeni?

Bolt Food přišel do České republiky v době, kdy začal covid. Tehdy jsme chtěli zajistit, aby naši řidiči získali v obtížné době alespoň nějaký výdělek. Nejprve jsme začali rozvážet takzvaný Bolt balíček, v němž byly různé základní potraviny. Nicméně postupem času se z toho vyvinula služba Bolt Food, do níž jsme postupně přidávali restaurace po celém Česku. Teď už jich samozřejmě máme tisíce, s čímž souvisí i relativně velká síť kurýrů, která se stále zvětšuje. Našim zákazníkům navíc nabízíme různé zajímavé akce, přičemž k těm nejoblíbenějším patří doručení zdarma, kdy dopravu hradíme my.

Opadl zájem lidí o Bolt Food po skončení pandemie?

To bych určitě neřekla. Lidé se totiž během covidu naučili objednávat si jídlo domů a i restaurace zjistily, že je to pro ně výhodné – díky Boltu totiž získávají až o 30 procent zákazníků navíc. Naopak tedy vidíme meziroční růst objednávek, a zároveň se k nám přidává stále více restaurací. Ostatně i proto se plánujeme postupně rozšířit také do dalších českých měst.

Opilecký test pro uživatele koloběžek

Do budoucna chce Bolt v Česku spustit také carsharing. V jaké fázi jsou tyto plány?

V současnosti jsme aplikací, která lidem nabízí dopravu na krátké vzdálenosti pomocí koloběžek a na střední vzdálenosti pomocí taxislužby. Do ideálního mixu nám tedy chybí doprava na dlouhé vzdálenosti, již by mohl představovat právě carsharing. Tuto službu už Bolt provozuje v několika zemích včetně sousedního Německa, v Česku bychom ji chtěli spustit ještě tento rok. Záleží to ale na mnoha faktorech, takže zatím není jisté, že k tomu letos skutečně dojde.

Jak jste zmínila, Bolt provozuje kromě taxíků i koloběžky. V této souvislosti jsem zaregistroval, že jste nedávno zavedli opatření, jež má zamezit jízdě opilých uživatelů. Jak to funguje?

Je to speciální ověření, které se spustí, pokud jste v nočních hodinách v místech s větším výskytem restaurací, barů a hospod. Vy poté musíte skrz aplikaci absolvovat test kognitivních schopností a až po jeho úspěšném splnění můžete na dané koloběžce odjet. Většina uživatelů naší aplikace jsou naštěstí zodpovědní lidé a v testu obstojí.

S koloběžkami se v minulosti pojilo několik problémů, které se týkaly třeba jejich problematického parkování. Jakým způsobem tuto situaci řešíte nyní?

Než začneme působit v novém městě, vždy se snažíme jednat s jeho vedením, abychom si co nejlépe stanovili, jak přesně má naše služba fungovat. Jako první jsme třeba přišli se systémem, který povoluje parkování pro koloběžky jen na určitých vyhrazených místech. Kromě toho dokážeme vytipovat lokality, kde se vůbec nesmí jezdit nebo kde je snížená maximální rychlost. Města většinou mají o vyjednávání s námi zájem, protože si uvědomují, že koloběžky jsou skvělý doplněk třeba k městské hromadné dopravě a dokáží částečně snížit i používání aut.

Snížil se tedy po zavedení těchto opatření počet stížností ze strany jednotlivých českých měst?

Všechna přijatá opatření určitě situaci zlepšují. Co se stížností ze strany samospráv týče, tak tam, kde se radnice nebo magistrát ke sdílené mikromobilitě staví vstřícně, probíhá vzájemná komunikace formou diskuze.

Máte ještě nějaké další funkce, které dokáží omezit problematické uživatele?

V momentě, kdy koloběžku nějak špatně zaparkujete, dojde k penalizaci. Stejně tak koloběžka rozezná například brždění smykem nebo třeba jízdu ve dvou, což je rovněž zakázané. Za tyto prohřešky tedy uživatelé sbírají trestné body, a pokud jich mají moc, další výpůjčky jim zakážeme.

Z jakého důvodu Bolt loni přestal provozovat koloběžky v některých slovenských městech?

Vstup do určitého města nebo pozastavení provozu koloběžek se v prvé řadě odvíjí od zájmu ze strany obyvatel města. Ten bývá značný, ale nemusí stačit na to, aby bylo provozování koloběžek pro nás ekonomicky smysluplné. Pokud se však z určitého města stáhneme, je dost dobře možné, že se do něj zase vrátíme. To ale oznámíme až v okamžiku, kdy dané rozhodnutí padne a koloběžky jsou připraveny vyrazit do ulic.

Roste Boltu počet uživatelů i v případě koloběžek?

Ano, rok od roku nám počet uživatelů narůstá a zároveň s tím narůstá počet uskutečněných jízd. Máme dokonce i slušné rekordmany, nejdelší jízda na koloběžce za minulý rok byla snad 37 kilometrů.

Na závěr mi prosím povězte, jak často používáte služby Boltu vy osobně.

Řekla bych, že téměř dennodenně, nebo minimálně obden. Dost to kombinuji a využívám taxíky, koloběžky i rozvoz jídla, a to i když třeba jedu na výlet nebo na služební cestu. Všechny naše služby testuji opravdu moc ráda, a když spustíme nějakou novinku, hned ji chci vyzkoušet.