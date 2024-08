Cestování zcela bez dokladů? Letiště v Abú Dhabí se chce stát prvním na světě, kde nebude potřeba ukazovat pas ani letenku

Přijedete na letiště a bez jakéhokoliv ukazování letenky, občanky či pasu nastoupíte do letadla. Že vám to přijde jako sci-fi? Na mezinárodním letišti v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech by to už příští rok mohla být zcela běžná realita.

V současnosti se totiž připravuje spuštění takzvaného Smart Travel Project, jehož cílem je instalovat biometrické senzory na každé identifikační a kontrolní stanoviště na letišti. Týká se to odbavovacích přepážek, celní a imigrační kontroly, pokladen v duty free obchodech, leteckých salonků i samotných nástupních bran (gatů).

Díky využití biometrických senzorů bude podle CNN možné identifikovat každého člověka na základě rozpoznání jeho obličeje nebo oční duhovky. Pokud tedy cestující dorazí na dané místo, systém ho automaticky rozpozná, takže nebude muset předkládat žádné své osobní doklady. To by mělo výrazně urychlit průchod cestujících celým areálem a zároveň přispět ke zvýšení jejich pohodlí.

Automatické rozpoznání nevyužijí děti

Aby mohl systém fungovat, je samozřejmě nutné mu na počátku dodat podrobné biometrické údaje o každém cestujícím. K tomu budou využita data, která už má letiště k dispozici. „Každému, kdo poprvé přijede do Spojených arabských emirátů, na imigračním úřadu shromáždí biometrické údaje Federální úřad pro identitu, občanství, clo a bezpečnost přístavů (ICP). Celý systém je tedy navržen tak, aby od lidí nebylo vyžadováno nic navíc,“ uvedl Andrew Murphy, ředitel IT oddělení na letišti Abú Dhabí.





Podle průzkumu Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) z října 2023 mají cestující o tuto technologii zájem. Asi 75 procent z nich totiž uvedlo, že by preferovali používání biometrických údajů před klasickými pasy a palubními vstupenkami. Zbývající čtvrtina lidí, kterým to z různých důvodů nevyhovuje, bude moci i nadále využít dosavadní způsob ověřování identity.

„Pokud někdo cestuje pouze jednou za dva nebo tři roky, což je případ velkého množství lidí, může chtít upřednostnit klasickou interakci s člověkem, který mu navíc dokáže poradit. Myslím tedy, že zachování této možnosti je skutečně důležité,“ řekla Louise Coleová, vedoucí zákaznické zkušenosti v IATA.

Existuje navíc skupina pasažérů, která ověřování pomocí biometrických údajů nebude moci využít. „Týká se to dětí do 12 let, jejichž biometrické rysy se mění poměrně rychle, takže jejich automatické rozpoznání by nemuselo být zcela spolehlivé,“ doplnil Murphy.

Jednotný systém na všech letištích?

Letiště v Abú Dhabí není jediné, které se snaží využít biometrické údaje k identifikaci cestujících. Jedním z lídrů v implementaci této technologie je singapurský vzdušný přístav Changi, jenž se rovněž spojil s imigračním úřadem tamní vlády, aby vytvořil systém na rozpoznání lidí díky jejich biometrickým údajům. Novinka má být ve zkušebním provozu postupně zaváděna už od tohoto měsíce.

K alespoň částečnému spuštění biometrického ověření identity už přistoupila také letiště v Hongkongu, Novém Dillí a Tokiu. Biometrické skeny pak využívá i Celní a pohraniční stráž USA, která tyto systémy nainstalovala na všech 96 mezinárodních letištích ve Spojených státech. Na žádném z těchto míst ovšem zcela bez pasu či letenky zatím cestovat nelze.

Odborníci se navíc shodují, že aby byla tato technologie pro cestující co možná nejpřínosnější, měla by fungovat na velkém množství letišť po celém světě. V ideálním případě by navíc letiště měla používat co nejpodobnější technologii, aby to pro lidi nebylo složité a matoucí. Klíčem je tedy podle Coleové standardizace a mezinárodní spolupráce.

„Výhody biometrické identifikace na jednom letišti by mohly být ztraceny, pokud by cílové letiště cestujícího mělo úplně jiný způsob, jakým celý systém funguje. Naopak možnost používat jedinou digitální identitu na více letištích a s více leteckými společnostmi by znamenala, že lidé zažijí mnohem lepší zákaznickou zkušenost,“ uzavřela Coleová.