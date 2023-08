Čeští Good Sailors dělají z hendikepu superschopnost. Při vývoji videoher pro známá studia budou sázet na lidi s postižením

Na tom, že česká vývojářská společnost Good Sailors zaměstnává hendikepované, by nebylo zas až tak nic zvláštního. Zvláštní nicméně je, že svým přístupem dokáže z jejich fyzických a mentálních omezení udělat přednost, čímž tak potvrzuje pozici moderního sociálního podniku, který na trhu působí déle než 20 let a spojuje smysluplnou práci s rozvojem talentů i přínosem pro zákazníka.

Prioritou firmy je nyní začlenit hendikepované pracovníky do běžné praxe a využít jejich schopností při tvorbě počítačových her. Ze zkušeností jejího vedení totiž vyplývá, že takové osoby nejenže skvěle zvládnou vývoj i následné testování, ale dokonce mnohdy odhalí problémy, které mohou být pro podobně postižené gamery nemalou překážkou. „Věříme v sílu diverzity a inkluzivity, která nám umožňuje poskytnout jedinečný pohled na herní průmysl a zlepšovat přístupnost her pro všechny hráče,“ říká Filip Molčan, šéf Good Sailors.

Herní průmysl trochu jinak

Gaming Heroes zatím nepracují na vývoji vlastních her, ale pomáhají s produkcí předním gamingovým studiím v Česku. Konkrétní názvy chystaných her sice prozradit nemohou, už jména tvůrců, jako je Warhorse Studios, ale napovídají, že jde o tituly, které jsou dobře známé nejen mezi českými hráči, nýbrž i v zahraničí.





Ideální předpoklady mají Gaming Heroes pro takzvaná ,erpégéčka‘, tedy Role-Playing-Game, kde se hráč stává hlavním hrdinou fiktivního příběhu. Právě tento typ her je v současnosti velmi oblíbený a vyrábí se pro počítače i konzole. Nejnovější zakázka tedy zřejmě bude mít podobný charakter. Mezi hráči se otevřeně spekuluje hlavně o druhém dílu slavného Kingdom Come: Deliverance, jehož původní děj je zasazen do 15. století a odehrává se v českých zemích. Žádné oficiální potvrzení nicméně dosud vydáno nebylo.

S Warhouse Studios spolupracují Good Sailors už téměř rok, vedle něj však mají v plánu i další projekty. Nyní například jednají o vývoji softwaru pro Bohemia Interactive nebo pro hit virtuální reality Beat Saber, který nedávno koupila společnost Meta. „Myslím, že pro studia je zajímavý náš jedinečný mix –⁠ získají schopné posily pro svůj tým, podpoří zajímavou ESG aktivitu a zároveň uspoří náklady,“ dodává Molčan pro Euro.cz

Hendikepovaní vývojáři v akci

Konkrétní náplň práce svých zaměstnanců přibližuje Molčan na příkladu kolegy, který je prakticky neslyšící a pomáhá s designováním rozhovorů postav ve hrách. To znamená, že určuje, kdy se má postava usmívat, nebo mračit, jak se v dané situaci zatvářit a podobně. Díky svému postižení totiž vnímá neverbální komunikaci silněji než ostatní lidé.

„Zde tedy v praxi vidíte, jak využít hendikep člověka k tomu, aby mohl být společnosti užitečný. A podobné je to i u kolegyně s poruchou autistického spektra, která pomáhá s kontrolou správnosti složitých algoritmů nebo samotným testováním herního příběhu. A zjišťuje, jestli skutečnosti ve všech dějových liniích dávají smysl. Jakoukoliv nesrovnalost pak dokáže odhalit lépe než ostatní,“ doplňuje Molčan na závěr.