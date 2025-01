Český pavilon v Ósace, dějišti Expo 2025, dostává konkrétní podobu. Hrubá stavba byla dokončena s předstihem

Není to tak dávno, co Reportéři ČT informovali o prodlevách ve výstavbě českého národního pavilonu v Ósace, kde bude 13. dubna letošního roku slavnostně zahájena světová výstava Expo 2025. Ovšem i když samotná stavba započala se zpožděním, dle nejnovějších informací jsou s ní Češi naopak v předstihu. A to hned třítýdenním.

V pondělí 6. ledna byl totiž, jak vyplývá z vyjádření generálního komisaře české účasti Ondřeje Sošky, na místě pracovníky ze společnosti Wieden osazen poslední skleněný panel tvořící fasádu. Tím tak de facto došlo k dokončení hrubé stavby, zbytek prací už bude mít na starosti japonská firma Daisue Construction.

Outstream Placeholder

„V současné době probíhá výstavba vnitřních příček a dokončovací práce, stejně jako instalace klimatizace, elektřiny a dalších zařízení. Po hladce probíhající česko-japonské spolupráci jsme nyní ještě více odhodlaní dokončit tuto úchvatnou budovu s komplexním, moderním, inovativním a krásným designem rychle, ale zároveň bezpečně,“ říká generální ředitel a prezident zmíněné japonské společnosti Kazunori Murao.





Z Evropy do Japonska za osm týdnů

Český pavilon v Ósace, bezmála třímilionovém městě ležícím vzdušnou čarou nějakých 400 kilometrů jihozápadně od Tokia, bude jedním z necelé padesátky unikátních staveb, jež se zde staví dle vlastního architektonického návrhu. Opomenout ovšem nelze ani skutečnost, že všechny jeho hlavní části, tedy dřevěné smrkové CLT panely a skleněná fasáda, vznikaly doma v Česku. Na jejich výrobě a dodání se podílelo celkem šest tuzemských firem, a sice společnosti A2Timber, Stora Enso a Novatop Systém, jež si vzaly na starost dřevěnou konstrukci pavilonu, zatímco již zmíněný Wieden spolu s firmami Kolektiv Atelier a AGC Teplice byly pro změnu zodpovědné za samotnou fasádu.

Jakmile byly tyto prefabrikáty hotovy, naložili je pracovníci dotčených stavebních společností do celkem 69 námořních kontejnerů. Ty vzápětí putovaly do přístavu v Hamburku, aby mohly být na nákladní lodi přepraveny do Japonska. Celá plavba zabrala osm až deset týdnů.

„S přihlédnutím k tomu, že dřevěnou konstrukci jsme začali instalovat v polovině září, jsme bezpochyby jednou ze zemí s nejrychlejší dobou výstavby,“ vyzdvihl Soška a dodal: „Náš pavilon je v mnoha ohledech inovativní a bude největší dřevěnou CLT stavbou svého druhu bez kovové konstrukce v Japonsku.“

Vítězný návrh pomáhala vybírat i architektka Jiřičná

Za návrhem českého národního pavilonu pro účely Expo2025 stojí společnost Apropos Architects, jež na něm spolupracovala s Terezou Šváchovou a Lunchmeat studiem. Vítězný design vybrala odborná porota v čele se světově uznávanou architektkou Evou Jiřičnou, celkem se jim přitom sešlo 38 návrhů.

Lidé, kteří do pavilonu v rámci letošní světové výstavy zavítají, se v něm mohou těšit mimo jiné na stálou expozici propagující Česko v duchu ústředního tématu „talent a kreativita pro život“. Dále pak na multifunkční auditorium, zázemí pro obchodní jednání či restaurace s českou kuchyní přizpůsobenou asijským návštěvníkům či CTP Lounge. Před samotným domem navíc budou mít k dispozici rovněž odpočinkovou zónu s výhledem na moře.