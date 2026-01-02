České Lentiamo expanduje s pomocí AI do pěti dalších zemí, míří k miliardovým tržbám a chystá nové privátní značky

Spotřebitelský trh a oblast e-commerce se rychle mění a firmy, nechtějí-li, aby jim takříkajíc ujel vlak, musejí na tuto skutečnost pružně reagovat. Česká značka péče o oči Lentiamo tak činí, a to například vstupem do pěti dalších zemí. V rámci první expanze od roku 2020 vloni na podzim otevřela lokalizované e-shopy v Chorvatsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Finsku, čímž zvýšila svoji přítomnost na celkem 22 trhů. Tento krok by jí měl v brzké době pomoci překročit hranici miliardového obratu.
Podle šéfa Lentiama Jiřího Urbana byla klíčovým urychlovačem expanze umělá inteligence, která výrazně zkrátila přípravu lokalizací a snížila náklady. „Nejvíce se úspora projevila na překladech e-shopů a při provozu části zákaznického servisu. Zásadní je, že nyní dokážeme dát AI kontext – třeba že překládá e-shop, který prodává brýle a kontaktní čočky nebo že určitá sada překladů se týká nákupního procesu. Když jsme pak první zemi nechali zkontrolovat odbornými překladateli, udělali už minimum úprav,“ říká pro Euro.cz Urban s tím, že firmě tak výrazně klesly náklady.
O zkušenostech s umělou inteligencí manažer pojednává i na svém novém blogu Pod pokličkou e-commerce, jehož cílem je právě sdílení know-how a best practices napříč českými e-shopy. „První téma bylo o AI. Svoje postupy sdílela také Heureka, Shoptet a Sportega, v prosinci jsme se bavili o předplatném, ke kterému měli kromě nás co říct i v Doubleshotu a Mixitu,“ dodává Urban. Další témata se podle něj zaměří na strategii, řízení firmy, firemní kulturu, data, cenotvorbu nebo procesy.
Z internetu do kamenných prodejen
Začátky Lentiama se datují do roku 2008, kdy tehdy ještě pod původním názvem Vaše Čočky firma na internetu prodávala právě kontaktní čočky a příslušenství. V roce 2017 přibyly sluneční brýle od desítek světových značek, přičemž o další tři roky později obohatily sortiment rovněž brýle dioptrické. Vše bylo navíc doplněno odborným poradenstvím a zákaznickým servisem.
Mezitím, konkrétně v červenci 2019, došlo i na kamenné prodejny, neboť fyzická zkouška a výběr vhodných brýlí jsou pro některé zákazníky zkrátka a dobře nepostradatelné. První kamenná optika bylaotevřena v Praze, o dva roky později následovalo Brno a posléze i Bratislava. Tamní provozovna se nyní přemístila do nových větších prostor ve frekventovanější lokalitě.
Daří se brýlím i privátním značkám
V posledních pěti letech se vedení Lentiama soustředilo na stabilizaci trhů, posílení profitability a zlepšování zákaznické zkušenosti. Rovněž došlo ke spuštění funkce Virtual Stylist a předplatného kontaktních čoček. A dokončen byl i celoplošný rebranding.
Firmě se nejvíce daří v kategorii slunečních a dioptrických brýlí, čemuž napomohlo rozšíření produktové nabídky o nové modely, agresivnější cenová strategie a zjednodušený nákupní proces. Stabilní růst hlásí za rok 2025 ale i segment kontaktních čoček, kde je základem výsledků rostoucí skupina loajálních zákazníků. A významnou roli hraje též portfolio privátních značek, které poskočilo meziročně téměř o 15 procent.
Jeho existence je pro Lentiamo zásadní z pohledu marže i stability, a proto není divu, že jej Urban a spol. hodlají nadále rozšiřovat: „Na spuštění (dalších značek) se mohou zákazníci těšit začátkem letošního roku. K tomu navíc rozšíříme i segment kontaktních čoček o multifokální a torické čočky a do nabídky přidáme fyziologický roztok.“
Aby toho nebylo málo, následovat mají i další novinky. V současnosti firma pracuje na upgradu oblíbené čočky Lenjoy Day & Night, přičemž s její vylepšenou verzí se má pochlubit již v horizontu několika příštích týdnů.
Výběr nových skel na jedno kliknutí
Během právě skončeného roku zprovoznilo Lentiamo na svých stránkách několik nových funkcí, které mají klientům usnadnit nákup na e-shopu. „Už nějaký čas jsme měli v konfigurátoru brýlí převod parametrů z kontaktních čoček na brýle. Vloni jsme přidali novou 1-Click funkcionalitu pro stále zákazníky. Když přijdou na detail produktu brýlí, tak na jedno kliknutí přepočítáme parametry z čoček, vybereme pro ně automaticky nejvhodnější skla a značně jim tím zjednodušíme nákup. Přeskočí tak čtyři kroky v konfigurátoru dioptrických brýlí,“ vysvětluje Urban.
Právě v segmentu dioptrických brýlí vidí obrovský potenciál i do budoucna, což je podle šéfa Lentiama dáno skutečností, že dle interních dat společnosti nosí v Evropě kontaktní čočky nanejvýš desetina populace, zatímco brýle má přibližně 50 až 70 procent lidí.
„Tento trh se také stále více přesouvá z nákupů v kamenných optikách do online prostředí, kde dokážeme velmi dobře konkurovat lepší cenou, stejně kvalitním zpracováním a širokou dostupností modelů i povrchových úprav skel,“ zmiňuje Urban a dodává, že firma chce být dlouhodobě profitabilní se stabilním růstem: „Ten by měl nyní zrychlit i za cenu toho, že si ze zisku něco ukrojíme.“
Tahouni růstu
Z pohledu jednotlivých zemí, kde je Lentiamo aktivní, patří mezi tradiční tahouny růstu vedle domovského Česka i sousední Slovensko, Německo či Rakousko. Zdaleka nejrychlejší nárůst tržeb nicméně firma aktuálně eviduje v Rumunsku, které je charakteristické menší saturací lokálních hráčů.
Oproti tomu zmíněné Německo považuje Urban za jeden z nejnáročnějších trhů vůbec, neboť konkurence na něm je obrovská a místní hráči mají navíc výhodu v pokrytí fyzických optik, které podporují znalost značky, což se přenáší i do online prostředí. Svoji roli každopádně hraje též fakt, že zde působí silní marketplace hráči typu Amazonu a dalších.
Důraz na kvalitu a unikátní sortiment
V roce 2026 chce Lentiamo dotáhnout expanzi a digitálně prodávat v celé EU, což se firmě nejspíš podaří už v lednu. Na některých trzích by se dle Urbana mělo společnosti dařit lépe, jiným, jako je třeba Polsko či Maďarsko, se značka naopak tak intenzivně věnovat nebude, přiznává otevřeně. Vedení věří, že na místo toho bude mít lepší návratnost z jiných aktivit.
„Dlouhodobě vidíme budoucnost v síti optik. Je to stále oblast, kde se hodně učíme, ale umíme už nabídnout zákazníkům něco navíc, co jinde nedostanou. V našich optikách máme už teď asi polovinu brýlí, které se nikde jinde v Česku ani na Slovensku nedají pořídit,“ popisuje manažer s tím, že jde o neotřelé a špičkové butikové značky s extrémně dobrým poměrem cena versus kvalita. A právě na ni se nyní v Lentiamu chtějí zaměřit především.
„Chceme být optikou, která poskytne tu nejlepší možnou službu do takové míry, že o tom zákazníci budou mluvit. To se bude skládat z mnoha jednotlivých kroků, na kterých jsme už začali pracovat,“ uzavírá Urban.