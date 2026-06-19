Wie kann ich Ihnen helfen? Česká AI recepční BE-A od Flae Robotics míří na německý a rakouský trh

Nová AI recepční z dílny Flae Robotics funguje 24 hodin denně a na požadavky zákazníků dokáže zareagovat v řádu pouhých desítek sekund. Hotelovým hostům pomáhá například se samotnými rezervacemi, dostupností pokojů, doplňkovými službami i běžnými dotazy, přičemž kromě e-mailu a WhatsAppu s nimi zvládne komunikovat také pomocí telefonních hovorů prostřednictvím funkce BE-A Voice. Podle dat zmíněné společnosti umí BE-A vyřešit naprostou většinu rutinních požadavků, což umožňuje recepčním věnovat více času osobnímu kontaktu se zákazníky a situacím vyžadujícím individuální přístup.
Dnes česká technologie funguje již v desítkách hotelů – a další by měly přibýt záhy. Vedení Flae Robotics v současnosti na obou nových trzích jedná o nasazení jejich systému hned s několika tamními hotelovými skupinami a dalšími nezávislými ubytovacími zařízeními.
„Německo a Rakousko patří mezi největší a nejvyspělejší hotelové trhy v Evropě. Naším cílem není pouze geografická expanze, ale především budování silné pozice tam, kde je vysoká poptávka po digitalizaci a automatizaci hotelových procesů. Očekáváme, že DACH region bude v následujících letech představovat významnou část našich nových obchodních aktivit a stane se jedním z klíčových pilířů růstu společnosti vedle Velké Británie a střední Evropy,“ uvádí pro Euro.cz Filip Linek, zakladatel a šéf Flae Robotics.
Všude řeší stejný problém
Expanzi AI recepční na německý a rakouský trh povede Alexander Zawadzki, který se k Flae Robotics připojuje jako manažer rozvoje obchodu. Jeho cílem bude zaměřit se na budování obchodních příležitostí v hotelnictví a vytváření partnerství se strategickými hráči v regionu.
Zawadzki má s tímto druhem provozu i technologickým řešením rozsáhlé zkušenosti, jelikož se dlouhodobě věnuje právě oblasti digitalizace a optimalizace hotelových služeb. „Hotely v Německu a Rakousku čelí stejným výzvám jako zbytek Evropy: nedostatku personálu, tlaku na efektivitu a stále vyšším očekáváním hostů. AI může zásadně změnit způsob, jakým front-office týmy pracují. Ne tím, že nahradí personál, ale tím, že odstraní rutinní agendu a umožní jim soustředit se na skutečnou péči o hosty,“ říká.
Firma se chystá i do USA
Vedení Flae Robotics si uvědomuje, že jak Německo, tak Rakousko patří k nejnáročnějším trhům v oboru. O potenciálu svého AI systému nicméně nemá pochybnosti – právě proto, že tamní hoteliéři pečlivě posuzují každou novou technologii podle jejího konkrétního přínosu pro provoz, měli by umět jejich umělou inteligenci náležitě ocenit, věří Linek a spol.
Po vstupu do regionu DACH zaměří česká společnost pozornost hlavně na prohlubování své pozice na všech stávajících trzích. Což každopádně neznamená, že by již nyní nespřádala další ambiciózní plány.
„Naší strategií není být rychle přítomni ve velkém množství zemí, ale vybudovat silné lokální zastoupení a reference. Současně však sledujeme další evropské trhy a dlouhodobě připravujeme podmínky pro vstup do Spojených států, které považujeme za jeden z nejzajímavějších trhů pro AI řešení v hotelnictví,“ uzavírá Linek.